Cuídese de los excesos en el fin de año

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

A Mariana* le encanta celebrar la Navidad y el fin de año con su familia paterna, sobre todo, porque cuando se reúnen abundan deliciosos platillos en las celebraciones. Natilla, buñuelos, postres, fritos, etc, que comen hasta saciarse grandes y chicos.

Hace unos años, para el 31 de diciembre, ofrecieron antes de la cena empanadas de carne y pollo. La entonces adolescente sintió tanta hambre que ingirió seis, como ella misma dice, "de una sola sentada". Más tarde comió el plato frío y lo acompañó con dos vasos de gaseosa.

"Hasta ahí todo iba bien. Lo malo vino en la madrugada. El dolor de estómago me levantó a eso de las 3:30 a.m. y ya no pude conciliar el sueño. Me la pasé desfilando de la habitación al baño, por la fuerte diarrea que me dio. Tuve algo de tranquilidad cuando vomité", contó.

Mariana reconoció que se le fue la mano, que comió más de lo que debía y que no escuchó a su papá cuando le pidió mesura. Recomendó no pasarse en las porciones, en especial con los fritos, pues eso se lo dijo el médico que la atendió en su EPS.

Origen

Vivian Carolina Bernal Morales, especialista adscrita a la Nueva EPS, añadió que comer demasiado y rápido no es bueno, pues no le permite a la persona masticar adecuadamente los alimentos. Agregó que las molestias por indigestión suelen presentarse, sobre todo, en la parte alta del abdomen.

"Nauseas, hinchazón, diarrea, acidez y sensación de digestión pesada, son los síntomas comunes. También pueden haber eructos y regurgitaciones (expeler por la boca, sin esfuerzo o sacudida de vómito, sustancias sólidas o líquidas contenidas en el esófago o en el estómago). Esto varía de una persona a otra, especialmente en las gestantes", advirtió.

La dispepsia, como le conocen los médicos, también puede aparecer cuando una persona está bajo los efectos de algún medicamento o cuando los consume regularmente. Pueden influir los analgésicos, los antibióticos, los anticonceptivos, los medicamentos para la tiroides, entre otros.

Las alteraciones estomacales llegan también -según la profesional- cuando hay muchos condimentos en las preparaciones y son peores cuando los platos se acompañan de alcohol.

Alerta

"La indigestión suele presentarse por periodos cortos y se extiende en personas con serios problemas producidos por la única bacteria capaz de soportar la acidez habitual: la Helicobacter pylori. El malestar suele desaparecer solo y, si se prolonga en el tiempo, se debe buscar ayuda médica. Si dura entre una y dos semanas, hay algo más", subrayó.

Bernal apuntó que los alimentos tienen que manipularse adecuadamente y que, en el caso de las carnes, cualquiera sea su tipo, se les debe mantener bien refrigeradas. Que lo que pueden ocasionar es una intoxicación alimentaria, con características más severas.

"Si no tienen una refrigeración adecuada pueden aparecer microorganismos peligrosos: Shigella, Salmonella, Escherichia coli, etc", advirtió la especialista.

La médica resaltó que con las ventas callejeras también se debe tener cuidado, pues muchas veces se preparan en aceites que tienen mucho tiempo de uso: "Fritar algo y después volver a utilizar dicho aceite, lo que genera son grasas saturadas con efectos graves para el sistema cardiovascular, que a la postre pueden convertirse en infartos".

Deshidratación

Sobre el estado de embriaguez y el posterior guayabo, Bernal comentó que los síntomas se dan por la deshidratación que sufren las membranas del cerebro. Eso es lo que genera los síntomas: el dolor de cabeza, el mareo, el vómito, etc.

La especialista explicó que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y que los efectos se pueden dividir en psicológicos y fisiológicos. Puntualizó que estas bebidas inhiben una hormona que se llama la vasopresina, encargada de mantener el balance de los líquidos en el cuerpo.

Bernal destacó que los efectos fisiológicos dependen de la alcoholemia, medida de alcohol en gramos por litro de sangre en el cuerpo: "Con 0.5gr/litro se presenta la sobrevaloración de facultades y disminución de reflejos. Hay pérdida del equilibrio y de la agudeza visual. Con 1.0gr/litro la gente se desinhibe, pero no se coordinan los movimientos".

La profesional continuó: "Con 1.5gr/litro se denomina embriaguez y hay una pérdida de facultades superiores. Con 2.0rg/litro hay una descoordinación total para hablar y para caminar. Con 3.0gr/litro se vuelve apático y tiene un adormecimiento. Con 4.0gr/litro se puede hablar de un coma y con 5.0gr/litro de muerte por parálisis de los centros respiratorios y vasomotores del cuerpo".

Bernal contó que la gente cree que beber ayuda en el tema de las relaciones interpersonales, pero que esto no es así. Dice que después de determinada ingesta, lo que hace el alcohol es dormir las zonas del cerebro que están destinadas al autocontrol.

* El nombre de la protagonista de la historia fue alterado por solicitud de la fuente.

Mitos

La médica Vivian Carolina Bernal Morales habló de algunos mitos populares a la hora de ingerir alcohol:

1. La gente pregunta si la cerveza o el vino alcoholizan menos. "Lo cierto es que las bebidas alcohólicas afectan en la medida que se consuman en exceso".

2. Mezclar licores alcoholiza más. "Mezclar distintos licores no es que embriague más. Simplemente puede llegar a irritar más el estómago, causar mareos y vómitos".

3. Las personas que beben seguido ya no se embriagan. "Entre los efectos del consumo está la tolerancia y eso es mucho más grave. Eso sería un síntoma de alerta para las personas que van camino a ser alcohólicas. Allí el organismo ha dejado de avisar los efectos del alcohol".

4. Bebidas energizantes. "La gente considera que antes o durante debe tomar estas bebidas. No debería ser así. Es muy grave, porque tanto las bebidas energizantes como el alcohol favorecen las palpitaciones y van a agravar este cuadro. Después es el organismo el que sufre los daños".

5. Solo los fines de semana. "La gente piensa que porque consume alcohol solo los fines de semana no le va a hacer daño y no. No importa qué día o en qué temporada se consuma, igual va a hacer daño".

6. La leche. "No es recomendable. Los lácteos no bloquean el efecto irritante del trago. Tomar estos productos no genera ningún cambio".

Sobre el licor adulterado

El mayor Jhon Jairo Carvajal Torres, jefe de la Policía Fiscal Aduanera de la Región 3 (Caldas, Risaralda y Quindío), mencionó que los reportes de la institución en el 2017 registraban, al 5 de diciembre, el decomiso de 4 mil 200 botellas ilegales en la zona.

"Utilizan los frascos de licor de alta gama para distribuirlos como originales. No adquiera productos en la calle, solo en sitios reconocidos y autorizados. Exija factura", apuntó.

Los licores adulterados tienen una apariencia característica. Así lo expone la Policía Nacional:

* Las botellas irregulares no llevan el sello en la tapa.

* Las estampillas no están bien impresas. Pueden sobreponer una falsa a la original.

* Los envases suelen estar rayados, sucios y maltratados (arrugados), en el caso de los empaques de lata.

* En los de color oscuro, no debe verse ningún sedimento ni grumo. En los claros, no deben moverse residuos.

Para mejorar

La especialista Vivian Carolina Bernal Morales sugiere, para mejorarse de la indigestión, la toma de un medicamento efervescente de venta libre que tiene como principio activo el hidrógeno carbonatado, el ácido cítrico y el carbonato sódico. Este producto da manejo a la acidez y al dolor de estómago. Dijo que lo pueden consumir adolescentes mayores de 12 años y adultos. Los hipertensos o los pacientes con problemas renales no lo deben hacer, tampoco aquellos con la negativa expresa del médico tratante.

"Si hay ardor muy fuerte, los antiácidos son muy convenientes. Si se tiene resaca o guayabo, el agua en grandes cantidades va a permitir hidratar el cuerpo. Esto desaparece muchos de los síntomas. Además vale mantenerse en reposo y evitar alimentos grasosos o muy condimentados. Comer alimentos livianos hace que se compensen los niveles de alcohol en la sangre", resaltó.

Foto | Martha Monroy | LA PATRIA

Tome con moderación y en intervalos de tiempo considerables.