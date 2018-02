Cosmitet sigue en deuda con el magisterio caldense

B. EUGENIA GIRALDO

LA PATRIA | MANIZALES

Esperar es el verbo que conjugan mejor los afiliados a Cosmitet. La EPS, que ganó de nuevo la licitación para atender la salud de docentes en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, le falta ponerse al día con citas de especialistas.

La historia de Liliana Ruiz refleja la barrera de acceso que aún padece el magisterio para acceder a los servicios de Cosmitet. Desde el 10 de agosto del año pasado tenía una cita pendiente para un examen, que apenas el martes le efectuaron. “Me decían que la máquina estaba dañada y por eso el retraso”.

Liliana relata que en el 2016 cuando consultó porque tenía dificultad para ver. “El médico me dijo que era por la edad, eso me tranquilizó”. Así transcurrió el año y al finalizar volvió a consultar, pero solo en mayo del 2017, una oftalmóloga le diagnosticó desprendimiento de retina. 15 días después le asignaron cita con el retinólogo y al día siguiente le practicaron la cirugía, que no fue en Manizales, sino en Armenia.

“Tuve una incapacidad de 60 días y volví a trabajar. En este momento no veo por el ojo izquierdo y tengo control en un mes, al parecer el ojo derecho tiene el mismo problema”.

LA PATRIA se comunicó con José Antonio Sarmiento, quien era el coordinador médico de la entidad, pero dijo que ahora dirigía el área de medicamentos y que la responsable era Ana María Gómez, a la que se llamó en seis oportunidades, pero siempre estaba ocupado.

Desde Educal

Juan Carlos Martínez, director del área de Prestación de Servicios de Educal, manifestó que el 30 de noviembre del año pasado puso la primera queja ante la Superintendencia de Salud y la Fiduprevisora por incumplimiento del contrato, que Cosmitet firmó siete días antes.

Comentó que la EPS tiene un paquete de obligaciones que no logra resolver, entre ellos la Red de prestadores, la farmacia alterna y las barreras de acceso, que en muchos casos son pendientes del contrato anterior.

“Si el maestro llama a pedir una cita no se puede comunicar, por la página web es imposible y además, tienen deuda con los operadores de la región, lo que genera que no les presten el servicio”, expuso.

El área de Prestación de Servicios de Educal envió un informe a la Supersalud y Fiduprevisora, entre otros, en el que cita que la deuda por cartera vencida de Cosmitet a los prestadores regionales está en $11 mil millones, “que según la EPS es culpa de la Fidupresora por el no pago de la cuenta de alto costo; sin embargo, esta última recalcó que esto no puede afectar la prestación del servicio”.

El pésimo servicio de salud, incluso después de que se suscribieron los nuevos contratos, motivó, entre otras razones, el nuevo paro nacional anunciado por Fecode para este 21 de febrero.

Usuarios en el Eje Cafetero

Caldas 20.388

Risaralda 11.324

Quindío 17.398

Entre cotizantes y beneficiarios

Inconformes

Chinchiná

* María Estella Toro

Los especialistas son buenos, lo malo es que no nos dan las citas a tiempo. Desde hace dos años solicité consulta con ginecólogo e internista y nada que salen. Pésimos los servicios.

* Hernán Merchán

Los servicios de Cosmitet son muy regulares, el especialista que me atiende no me revisa y a veces se equivoca transcribiendo los medicamentos. Se limita a prescribir lo mismo y no manda exámenes.

* Jair Rivillas

Los docentes estamos incómodos con los servicios que viene prestando Cosmitet, ayer estuve dos horas llamando para pedir una cita médica y no contestaron.

Pensilvania

* Aracelly López

No está cumpliendo porque en este momento no tiene agenda con internista porque no ha contratado. Solo ha pagado los reembolsos hasta mayo del año pasado a quienes tienen que viajar desde los municipios a Manizales.

* Ligia Gutiérrez

Los servicios han estado malos porque las citas en Manizales son muy demoradas, pero en Pensilvania ha funcionado bien. Casi siempre las citas con especialistas se demoran entre seis y siete meses.

Anserma

* Gladis Velásquez Usma

Las citas son muy retardadas, muchas veces toca buscar de manera particular.

* Emilsen Velásquez Usma

Hasta el momento muy regular. Llevo autorizaciones desde noviembre y aun no me han llamado.

* Filomena Rico

En ocasiones hay que cancelar de nuestro bolsillo porque Cosmitet dice que va a cambiar y no lo hace. No sé cómo renuevan ese contrato con esa EPS, sin contar con la satisfacción de los docentes.

* Dora Elisa Monroy

Me han atendido de manera oportuna. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. No tengo queja alguna por este servicio.

Salamina

Orfidia Amaya Amaya

He tenido situaciones bien delicadas por la mala atención de Cosmitet. Me quejo por la desatención y por los largos periodos de tiempo que toca esperar. Pregunto: ¿Qué está pasando con nuestros aportes a Cosmitet?

María Estela Valencia Gallego

En agosto del año pasado me hicieron una cirugía de tipo vascular. Me atendieron muy bien. Después de la cirugía hubo control permanente.