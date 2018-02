Confía en cumplir, pero con menos plata

B. Eugenia Giraldo

“Nada de lo que va a suceder este año va a cambiar los objetivos que tiene la Territorial de Salud en Caldas”. Gerson Bermont Galavis reconoce que tiene una tarea compleja porque tendrá $30 mil millones menos para unas obligaciones que ascenderían a $50 mil millones.

Mantener un déficit de $18 mil millones es un esfuerzo enorme, pero el funcionario cree que esto no lo limitará para cumplir con la renovación en infraestructura para nueve hospitales del departamento y el cierre financiero para comenzar la construcción del nuevo Hospital Santa Sofía.

Se queja porque las EPS siguen sin cumplir con la estrategia de Atención Primaria Social ni con la caracterización de la población.

Promete que el programa de salud mental, que el semestre pasado comenzó en Aranzazu, se extenderá a todo Caldas. Sostiene que por los buenos ingresos de la Industria Licorera, el 1% va para salud mental y que podrá contar con casi mil millones de pesos.

Faltan recursos

¿Caldas sigue en la discusión por la puesta en marcha de la Ley de licores que le quita a los departamentos los recursos por rentas?

En la primera mesa, Caldas recuperó $6 mil 421 millones, pero todavía reclamamos por qué si Caldas ha disminuido en los últimos 4 años cerca de 50 mil usuarios en el régimen subsidiado, esto no se refleja en los aportes que debemos recibir. Caldas antes pagaba $23 mil millones y ahora va a pagar $33 mil millones para subsidiar menos población, 380 mil afiliados al subsidiado en Caldas. Es decir, ser juicioso no paga. El principio de solidaridad no puede vulnerar el de buen ejercicio fiscal de un departamento.

Al hablar de lo que hay que preservar del sistema, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, cita la solidaridad, el sistema mixto y los límites razonables. ¿Está de acuerdo?

Sí, especialmente hay que tener racionalidad. Estoy en la discusión por una tutela de un medicamento de $2 mil 600 millones que no autoriza el Invima y carece de suficiente evidencia científica. Estoy ad portas de que un juez me ordene este pago para algo que no existe en el país. El recurso para la salud no es ilimitado, creo que se necesita un Gobierno que no sea populista, sino que tome medidas realistas.

Infraestructura

¿Qué avances esperan para el nuevo Hospital Santa Sofía?

La entrega de diseños está proyectada para marzo, para cuando se espera el cierre financiero. La cifra final del proyecto podría rodear $120 mil millones, con recursos de la estampilla pro Hospital Universitario, regalías del departamento y el apoyo del Ministerio de Salud y los congresistas.

¿Qué pasó con el derrumbe en un sector del Hospital?

Tenemos los estudios de Aquaterra y de Corpocaldas que certifican que lo que se derrumbó el año pasado fue un relleno antiguo que había en el Santa Sofía, pero no en el terreno definido para las obras.

¿En qué etapa está la remodelación de los quirófanos del departamento?

En el Hospital San Félix terminó la segunda fase, ya financiada, y estamos pendiente de diseños y estudios en Chinchiná, Riosucio, Salamina y San Isidro en Manizales, a cargo de los gerentes. Entre el 2018 y el 2019 se apropiarán $10 mil millones para renovar los cuatro quirófanos que hacen falta.

¿Cuáles son los cinco proyectos adicionales?

Presentaremos ante el Ministerio los diseños de los nuevos hospitales de Filadelfia y de San José, una parte nueva del de Neira y un ala del de Risaralda. En Villamaría, la renovación es casi completa. Nos falta conseguir recursos del Gobierno nacional y departamental.

¿Los palestinenses tendrán hospital este año?

Tenemos que demostrar la viabilidad financiera que garantice que se puede sostener con una prestación de servicios adecuada (atención prioritaria 24 horas y servicio de ambulancias y emergencias). Con lo básico, la inversión en infraestructura sería de $3 mil millones y una operación de entre $200 millones y $300 millones. Si pensamos en unos máximos, la inversión podría estar en $5 mil millones y mil millones de pesos en operación.

Salud pública

Caldas bajó los indicadores de muerte muerte materna, pero persisten otras preocupaciones.

Sí. La muerte por sida y el incremento por tuberculosis. Estos no son solo problemas de salud, sino de condiciones sociales, de hacinamiento, de pobreza y de desnutrición. Falta intervenir sectores de comunidades indígenas. También se disparó la malaria en el Kilómetro 41, una situación que es habitacional, ahí están las consecuencias a futuro de la salud pública.

¿Qué pasó con las EPS que se comprometieron para desarrollar esta política de atención primaria de manera conjunta?

En la construcción del modelo nos ha ido muy mal. Las EPS no le están apostando, pese a que están construyendo las rutas de atención de nuestra mano. Les va a tocar alinearse porque están como islas sueltas atendiendo su población con todas las dificultades que conocemos, pero no se han integrado al modelo propuesto.

Parte de ese proceso es la caracterización de la población...

Sí, por ley, esto les corresponde a las EPS y son las que menos han aportado con recursos, personal o con voluntad para garantizar esta obligación. El esfuerzo lo han hecho los hospitales, los municipios y el departamento. Ellas han sido invitadas de piedra. Tarde o temprano, cuando se aprueben las redes, tendrán que alinearse.

Mortalidad materna

2015 4

2016 2

2017 0

Fuente: INS

Mortalidad por sida

2015 55

2016 61

2017 34 (preliminar)

Fuente: INS

