Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Jesús Aristizábal, de 69 años, dice que Salud Vida EPS lo tiene volteando en su intento de que le agenden una cita con un internista. El médico general le remitió y ya perdió varias idas a la sede de la EPS. Cuenta que le manifestaron que no hay agenda.

Él describió su caso como grave y urgente, pues este profesional debe encontrar la razón del problema urológico que refiere. El adulto mayor, que labora en oficios varios, padece una anomalía en su miembro, del que no puede retraer su prepucio.

"Me duele y no me puedo hacer el aseo diario que corresponde. La molestia es permanente, está como inflamado. Esto es prioritario, no da espera. Cada vez que voy me salen con una disculpa, que ellos se comunican conmigo cuando esté la cita. Llevo 20 días en esto", apuntó.

Aristizábal criticó el hecho de que se tenga que quejar en un medio de comunicación para que le cumplan un servicio en salud. Cuenta que así le sucedió a su esposa, con la misma EPS, y que ella no encontró solución para su condición también urológica hasta que hizo público su caso.

"Si no pido colaboración, seguro me quedo esperando. Con Salud Vida: Si hay queja, hay servicio. Llevo 27 años inscrito en el Sistema de Salud, que apenas usé para esto y no puede ser que encuentre tanta traba. Lo que tengo ha empeorado. No puede funcionar al modo de ellos, nos están perjudicando", reveló

Responde

LA PATRIA se comunicó con Salud Vida, entidad que gestionó el requerimiento del paciente y agendó la cita para ayer. Alegó que la demora con el usuario fue de solo ocho días. A Aristizábal lo vería el internista en RedMed Manizales, centro médico de la calle 77 No. 21-07, a las 7:00 p.m.

¿Cómo es el servicio de la EPS?

María Teresa Hernández Granada, Manizales

Gestioné el oxígeno para una tía y me lo dieron cuando interpuse una tutela. Lo mismo para unos inhaladores que necesitó. A veces la agenda está copada.

María Cecilia Muñoz, Manizales

Me ha ido bien. Me cumplen con las citas, las entregas de medicamentos, etc. Todo perfecto.

Julio César Ceballos Ospina, Manizales

Para la entrega de turnos y la atención en la sede hay que esperar demasiado. Tengo un hijo con epilepsia y para que le dieran un medicamento tuve que poner una tutela; también algunos desacatos.

Mariana Castaño Orozco, Manizales

Me tienen volteando con una incapacidad. No dan bien la información y se llenan de rabia con uno, no tienen paciencia.

Luis Fernando García, Manizales

La atención no la dan a tiempo. Duré nueve meses pidiendo una cita con genetista y nunca me la dieron. A una hija le tenían que hacer una cirugía y tuve que poner tutela, hasta con desacato.