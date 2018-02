Con Salud Vida, ni medicamentos ni citas

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

A María Teresa González su tratamiento con Salud Vida EPS se le convirtió en un tormento, como ella misma lo indicó. Hace un año contó que tenía un tumor en la vejiga, por el cual fue intervenida quirúrgicamente, y luego volvió a LA PATRIA, en noviembre de 2017, para revelar las fallas posteriores.

La manizaleña, de 55 años, mencionó ayer que ya no quiere que la EPS le ponga más trabas.

Canceladas

"No solo estoy sin la oxicodona para el dolor desde hace dos semanas. Tenía una endoscopia para el 9 de este mes y me la cancelaron, tenía cita para el 23 con un internista y la pasaron para el 15 de marzo y, aparte de todo, a final de mes me iba a ver un urólogo oncólogo en Pereira, pero ya no. Que el contrato con la EPS se terminó y entonces que tampoco me van a atender", puntualizó.

La paciente que requiere para orinar de una sonda que debe cambiarse cada dos horas, dijo que ha perdido mucha plata en pasajes hasta la EPS y la farmacia y que una de sus hijas, que es quien realiza los trámites, no ha obtenido respuesta positiva.

"Tengo que comprar sondas, jeringas, alcohol, pañitos, pañales, guantes, micropore, gasas, etc, y hasta he pagado los viáticos hasta Pereira, que son $100 mil por trayecto y con acompañante, y nadie responde. No estamos en condiciones de soportar estos gastos", subrayó.

González, que ya no sabe de qué herramienta legal echar mano, pidió a la EPS que le colabore. Que no ha podido volver a trabajar ni hacer nada en su hogar y que le teme a salir a la calle, pues sufre de constantes derrames de orina.

Sobre el caso de la paciente, se le informó a la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), entidad que prometió hacer seguimiento a la situación. También se enviaron los datos a personal de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

Responden

Salud Vida respondió, al cierre de esta edición, que le hace seguimiento al caso de María Teresa. Se llamó a la paciente, al final de la tarde, y esta dijo que ayer mismo, que mientras LA PATRIA gestionaba la denuncia, la citaron a la entidad y le prometieron agendar hoy sus procedimientos.

Divididos

LA PATRIA le preguntó a los usuarios de Salud Vida sobre cómo les iba con la entidad:

Gloria Pérez, El Bosque

Para las citas de medicina interna son un poco duros, dicen que no hay especialistas. Hay mucha gente enferma.

Gloria Clemencia Gallego, La Isla

Regular. Me hicieron un baypass hace dos años y medio y hace seis meses no me entregan las vitaminas que necesito ni las inyecciones.

César Cardona Castaño, Bajo Topacio

Me ha ido bien con las citas y los medicamentos.

Nancy Ortiz Orozco, Villahermosa

Pasé por un baypass y hace seis meses que no me dan los medicamentos. No nos están respondiendo por nada.

Flor Mireya Pérez, El Bosque

Me han atendido bien.

Más casos

Diana Marcela Correa Perdomo espera desde noviembre del año pasado que le practiquen un renograma diurético y una gamagrafía renal, pues el urólogo los requiere para conocer su estado de salud luego de que hace un año le practicaran una pieloplastia -intervención quirúrgica que tiene como finalidad resolver la estenosis o estrechez pielo-ureteral, es decir, en la zona por la que la orina sale del riñón hacia el uréter-.

Según cuenta, la EPS Salud Vida aún no se los autoriza, aunque precisó: “solo hay uno que ellos dicen que ya esta autorizado, pero que hay que esperar que desde Bogotá hagan el reembolso por el costo del examen”.

Salud Vida respondió que tiene embargadas las cuentas maestras en las cuales se manejan los recursos que le envía Adres, lo que ha dificultado la gestión.

Cansados de las largas esperas

José Raúl Giraldo Castillo, de San Sebastián, llegó ayer hasta la farmacia que le dispensa los medicamentos a Salud Vida EPS: Pro-H, ubicada en la carrera 77 No. 21-08 (barrio Milán). Solicitó la medicación para sus padres. Su queja es como la de otros usuarios que alegan esperas excesivas.

"Llegué a las 5:00 a.m. con la autorización para los medicamentos, ya son las 10:40 a.m. Siempre es lo mismo. Viene uno con el documento, que es para un mes, y dicen que uno debe volver en una semana. ¡Y que de verdad fuera cierto!, pero regreso y no lo entregan. No solo se pierde la venida, sino que se gastan más pasajes. Al final dejan vencer la fórmula y hay que reiniciar el proceso", apuntó Giraldo.

Sobre las demoras, que reportaron varios usuarios a LA PATRIA, se le consultó al personal que labora en el sitio y resultó ser el mismo grupo administrativo del que esta publicación reportó una queja el pasado 15 de diciembre. En ese momento informaron que las fallas se debían a un periodo de acoplamiento.

Cuando se cuestionó al funcionario jefe, este no aceptó dar mayores declaraciones. Por las madrugadas de los afiliados, este respondió: "Aquí a nadie se le dice que madrugue".

Otros pacientes, adscritos a Salud Vida, también se quejaron del servicio que les prestan en dicho dispensario:

Julián Andrés Pinilla, Chipre

Estoy desde las 9:00 a.m., y como se han movido los turnos, me tocará esperar hasta las 3:00 p.m. Siempre es así.

Miguel Ángel Gálvez, Quiebra de Vélez

Llevo hora y 40 minutos esperando y esto no avanza.

María Lucero Gallego Valencia, Fátima

Aquí hay un muy mal servicio. Desde las 8:00 a.m. estamos aquí y nada, ya llevamos más de dos horas. Esperamos que nos resuelvan antes de mediodía.