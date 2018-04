Asmet Salud, con nuevo modelo de atención

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

A los adultos mayores José Gómez Buitrago y Blanca Trejos Loaiza, del Programa de Pacientes Crónicos de Asmet Salud, el modelo de atención que implemetó a partir del 1 de abril la EPS los tiene desubicados.

Las citas y controles de este grupo poblacional ya no le corresponden a Mediccol IPS. LA PATRIA conoció que ese contrato lo tiene ahora Viva 1A IPS. Esta será responsable de las consultas con especialistas, subespecialistas y el servicio de laboratorio.

"Cuando estaba Mediccol, nos cumplían. Ahora estamos llevando del bulto. No dan los medicamentos. Nos demoran todo", dijo Gómez, visiblemente quebrantado por el estado de su compañera.

Trejos, que sufre del corazón, mencionó estar muy mal, pues no le dan los fármacos. Añadió que como del teléfono del nuevo prestador no le responden, ha ido a la Oficina de Atención al Usuario de Asmet Salud a preguntar qué hacer o dónde recurrir, pero le hacen regresar al otro día.

Razón

Ana María Correa, directora departamental de la EPS, puntualizó que el cambio se debe a una exigencia del Ministerio de Salud y Protección Social que busca implementar las rutas integrales de atención en salud para que los usuarios no tengan barreras de acceso.

"En Manizales empezamos una ruta con Assbasalud, que maneja todo lo del primer nivel, las urgencias y la baja complejidad y, de ahí, el paciente escalona a la Clínica Avidanti. En ese sitio también está la Unidad de Atención del Riesgo de nuestra EPS (Unas oficinas que Viva 1A tiene allá), donde estará lo ambulatorio y se les hará seguimiento. Los pacientes crónicos quedaron en esa ruta", dijo Correa.

La funcionaria añadió que los medicamentos correspondientes a los servicios del I nivel los entregará Assbasalud, mientras que los POS y No POS, siguen en Mediccol IPS, pues es el único prestador del departamento que dispensa los productos cuyo valor tiene que asumir la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC).

Correa entendió la preocupación de los usuarios: "Un proceso como estos es complejo al principio. Socializamos la información en Assbasalud, en la Clínica y en la Oficina de Atención al Usuario. Nuestro personal hace un trabajo juicioso".

Entregaron

Sebastián Valencia Giraldo, director jurídico de Mediccol IPS, contó porqué en la institución decidieron no prestarle más el servicio a los pacientes crónicos de Asmet Salud, cifra que advierte llega a 5 mil usuarios. Señaló que el hecho se dio a partir de marzo.

"En enero le solicitamos a la EPS que nos cambiara el modelo de contratación a un pago global prospectivo (Ver recuadro Sistema). Se les envió la propuesta, pero de la coyuntura, la EPS tomó una decisión nacional de contratar con la IPS Viva 1A. Por la situación de cartera, un tanto difícil, no podía seguir sosteniendo ese programa por evento", resaltó Valencia.

Al administrativo se le solicitó la cifra de cuánto le debe Asmet Salud y este mencionó que eso se conocerá en 15 o 20 días cuando cierren el periodo de conciliación de cartera.

Evaluarán

Héctor William Restrepo Osorio, secretario de Salud de Manizales, reconoció el cambio y dijo que a Asmet Salud le pidió que le explique el modelo, pero que no ha respondido.

"Estaban atendiéndolos bien y ojalá sigan así. Hay que mirar cómo trabajarán en la atención, hospitalización y medicamentos de los pacientes. En dos meses tendremos un estudio preciso de la situación. Es decir, si como estaban, estaban mejor o si cambiaron para mejorar. No queremos que los pacientes se descompensen", concluyó Restrepo.

Divididos

-Diego Armando Giral, La Avanzada

Estoy tras de una cita con neumólogo para mi esposa, que tiene cáncer, y no me la quieren autorizar. Me tienen de un lado para otro. Llevo 8 días en esto y mi esposa está bastante grave.

-Jairo Jiménez Hernández, El Crucero (Villamaría)

Todo ha sido cumplido, a la orden del día. De hecho acá llevo la autorización para una cita en Oncólogos de Occidente. Excelente Asmet Salud.

-José Jesús Aristizábal, Eucaliptos

Me tienen volteando desde el 15 de marzo con la orden de un examen y no me resuelven. He ido a varias partes y en ningún punto me lo hacen.

Sistema

El médico y abogado José Norman Salazar definió el pago global prospectivo como el nuevo sistema que tienen las EPS para contratar con IPS (clínicas y hospitales), en la cual le indica que por la atención de un paciente -en el año- le va a pagar X valor de plata. Hacen un cálculo que cubre medicamentos, tratamientos, consultas, etc, por ese valor.