Adriana pide procedimiento a la Nueva EPS

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Adriana María Dávila Gutiérrez dice que está cansada de ir de un lado para otro en busca de una solución a su problema físico. Sufrió un accidente de tránsito en moto el 4 de octubre del año pasado y, luego de tres cirugías en su fémur izquierdo, aún tiene pendiente un procedimiento quirúrgico en el pie. Hasta el momento ha sido atendida por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

"En el tobillo me salió una 'bola', que me fue tratada como un esguince (lesión de ligamentos que unen una articulación). Sufrí muchos dolores, tuve mucha paciencia, hasta abril de este año que no aguanté más y le solicité al ortopedista un tratamiento distinto, pues no evolucionaba. Me mandaron una radiografía", subrayó Dávila.

A la paciente, de 38 años, la revisó un especialista que le notificó que tenía otra lesión, pero no le realizó el procedimiento mencionado. El 9 de junio fue remitida a un cirujano de pie y, desde ese entonces, está tramitando la ejecución de una sinovectomía artroscópica, procedimiento en el que -mediante una intervención- se modifica la sinovial de una articulación, membrana que se encarga de producir el líquido que nutre el cartílago.

"Me accidenté con mi hijo mayor, de 24 años. A él lo están atendiendo, pero a mí me ha tocado muy duro. La mayoría del tiempo camino con bastón. El Hospital Santa Sofía, donde me han atendido ahora último, me dice que debo recurrir a la EPS", añadió la paciente.

El lío

Dávila advirtió que para su caso, el SOAT tiene un tope de servicios por $19 millones 672 mil 800, de los que ya usó $16 millones 734 mil 914, en el SES Hospital de Caldas; y $1 millón 172 mil 500, en el Santa Sofía, lo que suma $17 millones 907 mil 414. Esto deja $1 millón 765 mil 386 de diferencia.

"Lo que pasa es que lo que me tienen que hacer supera esa última cantidad. Lo que falta cuesta $1 millón 896 mil 100, más $630 mil 300. En el H. Santa Sofía no me lo pueden hacer, porque igual no tienen el artroscopio (instrumento para realizar el procedimiento)", explicó Dávila.

Fundamento

LA PATRIA preguntó al H. Santa Sofía sobre el caso de la paciente. Respondieron que la responsabilidad es de la EPS, pues se sobrepasaba el tope indicado por el SOAT. Añadieron que es obligación de Dávila gestionar con la entidad aseguradora lo concerniente al proceso que le falta.

Puntualizaron que, como lo dice la paciente, no tienen artroscopio disponible, por lo que tampoco podrían realizar la intervención en sus instalaciones.

"Ellos no pueden asumir un procedimiento, sin saber quién les va a responder por el resto de dinero. Necesito que alguien me responda, creo que debe ser la EPS", cuestionó Dávila.

Responden

La Nueva EPS respondió que en la actualidad la afiliada no tiene ninguna autorización pendiente, teniendo en cuenta que todos los servicios han sido cubiertos por el SOAT. Aseguran que la atención se presenta después de un accidente de tránsito y que, normativamente, antes se debe agotar el cupo asignado para que se inicie la atención en la EPS.

"Frente al caso en mención no ha existido negación, ni dilatación alguna de Nueva EPS. Ante la solicitud de la paciente, se programó cita con ortopedia para este miércoles 19 de septiembre (hoy), en la cual los dos especialistas -el de Nueva EPS y el definido por el Soat- dirán el manejo que se le dará".

En curso

LA PATRIA accedió a un documento proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas (Caldas), en el que se ordena el arresto por tres días de Martha Irene Ojeda, gerente zonal de la Nueva EPS; de María Lorena Serna, gerente regional Eje Cafetero; y de José Fernando Cardona Uribe, presidente nacional de la entidad. También se exige el pago de una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, igual a $2 millones 343 mil 726.

Al parecer, la Nueva EPS habría incumplido en el tratamiento de Fabio Eduardo López Correa, paciente que sufre de apnea del sueño severa (trastorno por el que la respiración se interrumpe o se hace muy superficial, colocando en riesgo su vida) y de hipertensión.

"Me deben tres procedimientos y un control con neumología. Tengo tutelas, con desacatos, en las que se indica atención integral", subrayó el hombre de 68 años.

Nueva EPS respondió que al paciente le programaron las citas de acuerdo con su patología: doppler de arterias renales, para el 22 de septiembre; y el electroencefalograma, para el 28 de septiembre; pero que él las rechazó, pues pidió que se agendaran para el mismo día.

La entidad insistió que programarlas para el mismo día no es posible, teniendo en cuenta que son diferentes especialistas.

Ante la situación, Nueva EPS procedió a enviar un memorial al Juzgado con la programación de las citas, con el fin de demostrar el cumplimiento y lograr que se frene la respectiva medida.