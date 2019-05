MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Luis Carlos Velásquez Cardona pasó el lunes la carta de renuncia como gerente de asuntos públicos y responsabilidad social para América Latina en Cemex. Se quiere tirar al ruedo político como precandidato a la Gobernación de Caldas.

Su rutina en los últimos dos años ha sido estar cuatro o cinco semanas en Bogotá y una en Monterrey (México). Cambia este agite internacional por visitas a municipios de Caldas, pues creará un grupo significativo de ciudadanos para inscribir su aspiración por firmas.

Su nombre ha estado en las columnas políticas regionales como el escogido por el exsenador del Partido de la U Mauricio Lizcano para ocupar el cargo. Velásquez lo niega, y sostiene que como es muy desconocido debe optar por las firmas. “Creo que no es fácil, pero con los acuerdos y apoyos que comienzo a tener, empresariales y civiles, voy a demostrar que sí puedo y que voy a ser el próximo gobernador de Caldas”.

Apoyos

- ¿Por qué se lanza por firmas y no por el Partido de la U línea lizcanista, como inicialmente se propuso?

La mejor manera para unir diferentes formas de pensar y puntos de vista es con un movimiento ciudadano, al cual deberán llegar partidos políticos más adelante. Me están apoyando personas del Centro Democrático, liberales y del MIRA. Mauricio Lizcano es el líder político que ha manifestado un mayor apoyo, y también lo están haciendo fundaciones y organizaciones civiles.

- ¿Si su postulación la hizo Lizcano, qué los hizo cambiar de parecer?

No, mi postulación es algo cívico porque no he tenido militancia política en ningún partido. En el pasado el Centro Democrático me invitó a ser candidato a la Alcaldía de Manizales. Ahora, cuando empecé a tocar puertas, Mauricio fue el político que me dijo: conmigo cuente, pero decídase. Hoy tengo el apoyo de él; sin embargo, hay otros candidatos que están tratando de acercarse al Partido de la U. Soy un líder social y cívico, y soy consciente de que si no logro enamorar a los votos independientes y librepensantes no tengo oportunidad. Pero les voy a demostrar que tengo todo para trabajar, lo voy a hacer muy duro.

- ¿Es cierto que gente de la corriente del gobernador de Caldas lo estaría apoyando?

Con el gobernador, Guido Echeverri, me he sentado dos veces por temas de Cemex, pero no tengo ningún apoyo de él. De lo que sí estoy seguro es que quienes lo apoyaron a él van a encontrar en mis propuestas continuidad de las cosas buenas que ha hecho.

Su causa, social

- ¿Ser poco conocido en Caldas juega en su contra?

Quiero regresar, aunque visito a Manizales siete o nueve veces por año y sigo teniendo contacto con la región, mi familia vive acá. No haber tenido cargos políticos y nunca haber militado juega a mi favor, porque soy una carta en blanco en la que todos vamos a poder escribir lo que esperamos para tener un mejor futuro en Caldas.

- ¿Qué es lo que propone como una causa social?

Voy con una asociación que hará una vivienda por día. Caldas necesita 19 mil viviendas nuevas, y quiero montar bloqueras comunitarias en los 27 municipios. En una bloquera uno hace mil 500 bloques en un día, y una casa de 40 metros cuadrados necesita mil 200. He podido liderar bloqueras comunitarias en Colombia y mi política pública de vivienda va a ser esa. Sé que cuando los jóvenes escuchen mi cuento les va a encantar.

- ¿Cuál es su idea con empresas como la Industria Licorera de Caldas?

Ha tenido un desarrollo importante, los números hablan por sí solos y hay que seguir bajo las estrategias de Luis Roberto Rivas. Lo que sí hay que comprometerse es a que siga por la buena senda económica, y que mínimo sostenga el monto de lo que hoy le está transfiriendo al Departamento.

Sobre lo construido

- ¿Qué otras propuestas tiene para Caldas?

Tengo cinco pilares: gobierno abierto y transparencia; ambiente y desarrollo sostenible; educación que conecta, el gobernador deja 21 colegios financiados a través del Fondo de Infraestructura Educativa y alcanza a financiar unos 10 colegios, mi compromiso es acabar los otros, dotarlos y conectar a Internet todas las instituciones educativas. El cuarto pilar es desarrollo económico y bioturístico, y el quinto y más fuerte es desarrollo social sostenible, en el que está el tema de vivienda. No vengo tanto a inventar cosas sino a construir sobre lo construido.

- De las quejas más recurrentes en los municipios es el mal estado de las vías que afectan la conectividad, ¿qué plantea como solución?

Caldas tiene grandes retos por su topografía. Habrá que esperar el Aeropuerto del Café con los ajustes financieros, qué recursos va a necesitar de Regalías; es prioritario seguir pavimentando vías en concreto, pero le quiero proponer a Caldas volver a la vía adoquinada, y quiero utilizar la figura del convenio solidario que consiste en contratar a las juntas de Acción Comunal y capacitarlas para hacer estas vías. Si somos juiciosos, haremos un kilómetro por mes. La mejor vía económica y duradera es el adoquín.

Datos de su hoja de vida

Luis Carlos Velásquez, 33 años, casado, dos hijos. Arquitecto y urbanista de la Universidad Nacional sede Manizales, mba en Administración y Negocios. Tiene estudios en Gobierno y Liderazgo, Negociaciones, Desarrollo Directivo. Fue gestor de Teletón para el Eje Cafetero, director de proyectos estratégicos en el Once Caldas, secretario de Deportes de Manizales en la Alcaldía de Juan Manuel Llano, director de la Fundación Nutrir, asesor del Ministerio de Medio Ambiente. Fundó Limpiemos Colombia y Colombia Limpia.