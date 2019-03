LA PATRIA | MANIZALES

Camilo Gaviria Gutiérrez dice que empezó muy temprano su ejercicio político a la Gobernación de Caldas por el Centro Democrático (CD), desde septiembre del año pasado y sin pedirle permiso a nadie, convencido de que tiene una oportunidad grande de representar a una nueva generación.

El 27 de junio cumplirá 40 años, es hijo del fallecido Fortunato Gaviria, que fue gobernador del Departamento, y de Adriana Gutiérrez, dirigente del CD en Caldas y miembro de la Dirección Nacional de esa colectividad.

Asegura que cuando empezó el ejercicio habló con gremios, academia, sectores políticos e incluso con los otros tres precandidatos del CD que se disputan la candidatura a la Gobernación (Antonio Corrales, Jorge Luis Ramírez y Luis Guillermo Giraldo). “Me dijeron, hágale. Inclusive Luis Guillermo me acompañó a una reunión con el expresidente Uribe”.

Selección de candidato

- ¿La llegada de Luis Guillermo Giraldo les cambió las cosas y cuál será el mecanismo de selección de candidato a la Gobernación?

No, no las cambió, y no se sabe todavía cuál será el mecanismo. Hay que escoger una metodología democrática que permita tener más allá de un candidato del Partido a una persona que tenga capacidades gerenciales de administrar a Caldas y que pueda ganarse el corazón y la confianza de la mayoría de ciudadanos.

- ¿Qué mecanismo le gustaría?

Estoy abierto a cualquiera, me adapto al que el Directorio Departamental defina y con el que se sienta cómodo.

- ¿Por qué cree que Luis Guillermo Giraldo apareció después de que lo había acompañado a donde el expresidente Uribe?

Ustedes deben estar más enterados que yo. No sé, desde que llegó no he conversado con él, no sé cuál es su intención, pero bienvenido. Eso hace parte de la democracia.

- Dicen que esto obedecería a un llamado de Mauricio Lizcano para hacerle contrapeso al CD y al Partido Liberal si se unen, ¿considera que así fue?

Creo que hay unos hechos que pueden validar esa hipótesis, pero no soy quién para afirmar o desmentir eso. Hay una carta en la que un grupo de personas impulsan a Luis Guillermo, y que no hacen parte del CD. Hay un hecho de las reuniones que él ha sostenido con quienes mencionan. De ahí para allá no soy quién para decir si es así o no.

Con los liberales

- Parte de lo que le critican a su campaña es que está haciendo acuerdos con los liberales, que está juntando fuerzas con gente cuestionada precisamente por prácticas que ustedes han combatido.

Cuando hablan de ustedes, no sé quiénes son. Respondo por mí. Vengo es invitando a acabar la polarización para hacer un trabajo por los caldenses, es una dinámica que hay que cambiar si queremos avanzar y crecer.

- ¿Está haciendo acuerdos con el Partido Liberal para ir en alianza a las elecciones de octubre?

Primero fui a buscar el aval del CD, y en la medida que voy avanzando voy atrayendo diferentes vertientes. El único acuerdo mío es con los caldenses. No soy quién para hacer acuerdos interpartidistas.

- Pareciera quererse deslindar de lo político, cuando el cargo es político y la política no es mala.

No. Me preguntan que si hay un acuerdo, y no conozco si lo hay. Lo que sí sé y veo en todos los municipios es que hay gente de diferentes vertientes políticas que están acompañando esta candidatura.

- ¿Cómo ve la posibilidad de aliarse con el Partido Liberal?

Vengo de cuna liberal. Mi papá murió siendo liberal oficialista, la primera participación que tuve en política fue en 1986 cuando lo acompañé a hacer política a favor del expresidente Virgilio Barco. El Partido Liberal trabajó en la segunda vuelta para llevar a Duque a la Presidencia. Lo que sí sé es que en antaño había un grupo de gente que hoy está en el CD, cuando existía la famosa coalición Barcoyepista, pero creo que hoy en día no existe, es un Partido distinto. Claro que aspiro que aquí me acompañen los partidos Liberal, Conservador, MIRA, Colombia Justa y Libre, e inclusive hay gente de la U que nos está acompañando.

Señalado

- ¿Que su mamá pertenezca a los cuadros directivos del CD le representa algún impedimento, como lo dijo públicamente Luis Guillermo Giraldo?

Desde que los mecanismos sean objetivos no vería la incompatibilidad. Lo que se me ha señalado en los últimos días es ser hijo de Adriana y Fortunato, ese ha sido mi pecado. Y me siento es muy orgulloso de mis padres, de ser su hijo, del legado que dejó mi padre en Caldas y del trabajo que ha hecho mi madre. Lo que quiero es pararme en hombros de gigantes para superar su legado; poner mi hoja de vida a consideración del departamento y servirles a los demás, cómo usar la preparación en el sector privado para administrar lo público. Y eso es legítimo. No pueden esperar que yo sea bailarín de ballet.

- ¿Se siente matoniado políticamente en Caldas?

Aquí hay que tener cuero de armadillo con elefante. Este es un departamento polarizado, de resentimientos; muchas veces se habla sin argumentos, y lo que queremos hacer es ayudar a voltear la página, que aprendamos a ser objetivos, a perdonar y que trabajemos en equipo por el bienestar de Caldas.

Uribe estará hoy en Manizales

El expresidente y senador Álvaro Uribe estará hoy en Manizales para orientar dos reuniones. A las 8:00 a.m. con la Dirección Departamental, y a las 10:00 a.m. a 5:00 p.m. mesas de trabajo con precandidatos del CD a concejos, alcaldías, Asamblea y Gobernación. Los encuentros serán en Los Fundadores. Uribe había dado instrucciones de que entre los cuatro precandidatos a Gobernación se reunieran y definieran un mecanismo para designar candidato del Partido, pero no lo han logrado por diferencias políticas.

Datos de su hoja de vida

Bachiller en 1997 del Colegio Granadino, se graduó en Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Trabajó 13 años con Alianza Team, empresa en la que se inició como practicante y llegó a la Vicepresidencia, manejó allí unidades de negocio en Colombia y México. Hace cinco años regresó a Colombia. Está casado desde hace 14 años. Es consultor de empresas de familia.

Sobre Caldas

* Economía

Hay que enfocarse en temas agropecuarios y agroindustriales. Buscar productos con foco, con vocación exportadora (aguacate hass, cafés especiales, cacao y frutales que puedan tener transformación agroindustrial para exportar). En turismo tenemos un potencial grande, igual que en empresas de tecnología de la información para mejorar la conectividad y llevarles opciones de vida a los jóvenes en los municipios. En las energías limpias hay una gran fuente para aumentar las rentas del departamento.

* Educación

Hay que atraer más estudiantes a la zona Centrosur para irradiar economía a todo nivel.

* Salud

Hay casos exitosos en Manizales y Villamaría para ofrecer servicios profesionales de salud a extranjeros.

* Cultura

Promocionarla para formar a los jóvenes, y usar la cultura para apalancar el turismo.