Servicios estancados en la Registraduría de Manizales, por traslado de sede

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Clara Inés Orozco se contaba ayer entre las 30 personas que a las 9:00 a.m. esperaban que las atendieran en la nueva sede la Registraduría Especial de Manizales; algunas habían llegado antes de las 8:00.

Ella trabaja en la Fundación Niños de los Andes, acudió con tres adolescentes a tramitarles duplicados de sus tarjetas de identidad y a reclamar este documento de otros menores de edad. La respuesta fue que no había sistema.

Solo estaban entregando cédulas ya tramitadas y registros. Quienes iban a solicitar documentos de identidad por primera vez fueron los que más tuvieron que esperar, y el proceso para los que lo lograron fue manual. Un funcionario de la entidad dijo que tenían problemas por interrupción en las comunicaciones y por pruebas del sistema.

La Registraduría anunció por redes sociales desde el 3 de junio que empezaría a funcionar al día siguiente -el 4- en el segundo nivel del centro comercial Mall Plaza. La gente que no se enteró, los buscó en su sede anterior -calle 54 con carrera 24 sector Ravasco- donde encontraron un aviso del cierre o vecinos del lugar les contaron del traslado. Se dirigieron al centro comercial donde encontraron las puertas cerradas. Todavía estaban de trasteo.

Piden mejorar

Gladys Estella Hurtado Pérez, registradora delegada para Caldas, ofreció disculpas ese día y argumentó que cuando se hace un trasteo siempre se presentan desfases, pero que ya estaban organizando las redes para instalar equipos y abrir en las horas de la tarde de ese 4 de junio para la entrega de cédulas, e iniciar la atención de los servicios de identificación plenamente el jueves 6. Pero esto no ocurrió.

Clara Inés atinó a decir ayer en medio de la espera dentro de la Registraduría Especial de Manizales: “Tienen que poner una logística más activa para que la gente no esté tan perdida. Antes de pasarse tuvieron que haber definido cómo iban a coordinar todo”.

Responde la entidad

La registradora delegada dijo ayer que en aras de mejorar la calidad del servicio hicieron el traslado, con lo que esto implica. “Tenemos problema con la conectividad de algunos canal de datos, pero ya están los ingenieros pendientes y nos dicen que para el jueves tienen reanudada la prestación del servicio completamente”.

Aunque la gente se quejó ayer de que no los estaban atendiendo para ciertos procesos, la registradora sostuvo que tienen abiertos todos los servicios y que donde hay dificultades redireccionan a la Registraduría Auxiliar, en la Casa de la Justicia del barrio Bosques del Norte, o a la de Villamaría; pero no todos los usuarios pueden desplazarse allí.

Además, la ciudadanía busca los servicios de la Registraduría porque este es un año electoral (el 27 de octubre son las elecciones regionales) y se incrementan los trámites con las cédulas de ciudadanía.



Opinan

Valeria López Carvajal, barrio Peralonso

Llegué a las 7:50 a la Registraduría, la oficina estaba abierta. Son las 9:20 a.m. y sigo esperando que me atiendan para solicitar la cédula por primera vez. Me dijeron que no tienen sistema. Me parece muy demorada la atención, hay mucha gente esperando, no agilizan nada.

Juan Manuel Avendaño, barrio La Sultana

Llegamos desde las 7:40 a.m., son las 9:22 y todavía no nos han atendido. Vengo a sacar la cédula por primera vez. Nos dijeron que debíamos esperar un rato a ver si funcionaba el sistema. Me parece muy mal hecho porque en Facebook publicaron que ya se podía venir a sacar los documentos, vinimos la primera vez el jueves de la semana pasada, nos dijeron que no había sistema, que viniéramos hoy, y tampoco. Necesito la cédula para ingresar al sistema de salud.

Requisitos para tramitar ...

Cédula de ciudadanía por primera vez

* Tener 18 años cumplidos

* Agendar cita a través de www.registraduria.gov.co

* Presentar copia del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad original.

* Conocer el RH y grupo sanguíneo.

* Llevar 3 fotos de 4x5 con fondo blanco, ropa oscura (preferiblemente).

Tarjeta de identidad por primera vez

* Se tramita a los niños que hayan cumplido 7 años.

* Agendar cita a través de www.registraduria.gov.co

* Presentar copia del registro civil de nacimiento con espacio de notas (en los casos en que se hayan realizado correcciones).

* Para colombianos por adopción, presentar copia autenticada de la carta de naturaleza o resolución de inscripción del padre o madre nacionalizado, con la anotación de que se hace extensiva la nacionalidad al menor de edad.

* Informar el grupo sanguíneo y factor RH o presentar certificado en caso de que no figure en el Registro Civil de Nacimiento.

* Manizales, por ser municipio que cuenta con sistema electrónico de captura de datos, no requiere llevar fotos.



Registro civil de nacimiento

* Conocer el grupo sanguíneo y factor RH de la persona cuyo nacimiento va a ser inscrito.

* Presentar a la persona que se va a registrar y acreditar su nacimiento con un certificado médico de nacido vivo expedido por el centro hospitalario o el médico o enfermera que atendió el parto de la mamá, si el bebé tiene un mes de nacido o menos.

* Si no tiene el certificado, puede hacer la inscripción con declaración bajo juramento de dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él.

* Presentar los documentos de identificación del denunciante y testigos de ser el caso.

* Sí el nacimiento ocurre en el extranjero, con el acta de nacimiento traducida oficialmente si ha sido expedida en un idioma diferente al español y apostillado o legalizado según corresponda.

Registro de matrimonio

* Documento de identificación de la persona que solicita la inscripción.

* Si es matrimonio civil puede acreditar su celebración con escritura de protocolización de las diligencias judiciales o administrativas del matrimonio.

* Si es católico puede acreditar su celebración con la partida eclesiástica.

* Si es matrimonio religioso diferente al católico puede acreditar su celebración con el acta religiosa pertinente, anexando la certificación auténtica de la competencia del ministro religioso que ofició el matrimonio, acompañada del convenio de derecho público interno que haya celebrado la iglesia con el Estado Colombiano.

* Si es matrimonio en el extranjero puede acreditar su celebración con el acta de matrimonio expedida por el funcionario extranjero, apostillada o legalizada según el caso y traducida oficialmente si está en otro idioma.

Registro de defunción

* Documento de identificación de la persona que solicita el registro.

* Si el fallecimiento se produjo por muerte natural, se puede acreditar con certificado expedido por el médico que atendió la persona en su última enfermedad o por un médico forense. Si no se cuenta con ninguno de los dos, puede certificar la muerte un médico de sanidad o en último caso cualquier médico que desempeñe un cargo oficial relacionado con su profesión en el lugar o un profesional médico.

* En caso de no haber médicos en la localidad, podrá demostrar el fallecimiento mediante declaración de dos testigos, que se debe realizar dentro de los dos días hábiles siguientes al fallecimiento.

* Si la inscripción se hace después de dos días hábiles del hecho, se realizará inscripción extemporánea que deberá presentar la autorización del inspector de policía .

* Si el fallecimiento se produjo por muerte violenta se puede acreditar con orden, autorización o sentencia judicial, y en los casos que no se encuentre o no exista cadáver mediante orden, autorización o sentencia judicial que declara la muerte

* Si el fallecimiento ocurrió en el extranjero se puede acreditar con el acta de defunción expedida por el funcionario extranjero, que debe estar apostillada y o legalizada según sea el caso y traducida si no está en español.