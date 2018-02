MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En letras grandes y blancas se lee en la publicidad política del senador Carlos Felipe Mejía Mejía: Colombia se respeta, tema que prima en su discurso de campaña, más que promocionare como candidato a Senado por el Centro Democrático.

Lleva 17 años haciendo política en Caldas y asegura que todo el que no esté de acuerdo con este Gobierno de Santos; las personas que sientan que este ha sido un gobierno tramposo, mentiroso y corrupto, como lo ha calificado; todos los que crean que lo que ha hecho Santos es burlarse de Colombia y abusar de la democracia al hacerse elegir con unas ideas y gobernar con otras, puede votar por él.

Mejía saca pecho por proyectos de ley de su autoría, unos para beneficiar a los caficultores y otro que le dará este año $600 mil millones a las universidades de Caldas, Nacional sede Manizales y Tecnológica de Pereira.

En la oposición

- ¿Por qué quiere repetir curul en el Senado?

Vengo contando lo que he hecho en el Congreso: oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el liderazgo de Álvaro Uribe, con determinación y contundencia. He sido disciplinado, jamás he faltado a una sesión de comisión o de plenaria, llego a la hora de citación y me voy cuando la levantan. Soy el que más intervengo en las sesiones, y no lo hago más porque la orden de Santos es no dejarme hablar.

- ¿Qué piensa de la polarización del país entre santistas y uribistas?

Eso es un cuento de la prensa, no hay polarización, que es cuando estamos partidos por la mitad y no lo estamos. Si hace una encuesta, 12% de colombianos está de acuerdo con Santos, el resto no. Eso no es por la mitad.

- A muchos no les gusta su tono de oposición, siempre de crítica, ¿ha encontrado empatía entre la gente?

Claro. Me odian los santistas, los que están de acuerdo con la FARC, los que tienen ideas de izquierda. Represento es a los otros, a los demócratas de este país, a los que quieren un Estado en el que la justicia opere, que el Congreso legisle. Mi discurso representa esto. He sido la gran voz en el Congreso de los reclamos en Caldas.

Sus frentes

- ¿Qué ha defendido para Caldas?

Santos le prometió a Caldas construir el Aeropuerto del Café, tengo no sé cuantas intervenciones en el Congreso reclamando; también he reclamado por los $160 mil millones que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le quitó al presupuesto del departamento en el 2016; he reclamado la vía Ánimas-Nuquí que dejó contratado el presidente Uribe y que en este Gobierno la engavetaron, que necesitamos el Puerto de Tribugá e infraestructura, pero Santos nos ha engañado. En la tragedia invernal del año pasado desfiló por la ciudad con algunos de sus ministros, y quién ha reclamado los recursos que prometió.

- ¿No se han desgastado mucho criticando a Santos, en vez de hacer campaña?

Queremos un país en democracia, pero sin libertad y sin democracia no hay propuesta qué hacer. Hay que recuperar la justicia y la libertad, hay que acabar con esta corrupción, hay que acabar con la dosis mínima; hay que investigar a los políticos, a los gobernantes y a nosotros los congresistas. Si esto se hace, no vuelve a haber corrupción.

Tengo autoridad

- Cuando el uribismo estuvo en el poder también hubo investigaciones a sus miembros que destaparon hechos de corrupción. ¿Cómo exigen algo que no lograron mostrar?

A mí no me puede responsabilizar de cosas de las que yo no he hecho. Llevo 17 años haciendo política de manera coherente, de frente, transparente. Me está dando a entender que no tengo autoridad moral para exigir transparencia.

- Lo que se pregunta es que critican algo por lo que ustedes también fueron juzgados.

No me puede decir que no puedo exigir transparencia por unos señores que alguna vez hicieron política con el presidente Uribe. Tengo toda la autoridad para hacerlo y lo seguiré haciendo. En todos los partidos va a encontrar gente buena y gente mala.

- Si para la segunda vuelta presidencial la fórmula es Iván Duque y alguien más, ¿a quién ve?

Siento que hay una operación avispa ideada al final del día por Santos, donde unos de frente defienden el modelo socialista de izquierda y otros camuflados hacen lo mismo. De frente: Timochenko, Gustavo Petro y Humberto de la Calle; camuflados: Sergio Fajardo, no se sabe exactamente qué es, pero se le ve sentado con toda la izquierda del país. Hay que esperar a ver los ciudadanos qué tipo de país quieren, si uno con democracia y garantías plenas e independencia de poderes públicos, o un modelo socialista de izquierda como el de Bolivia, Nicaragua o Venezuela, como lo ha defendido Gustavo Petro. Mi candidato es Iván Duque y pido a los colombianos que soliciten la consulta del 11 de marzo y lo escojan.

Sus votos

Considera que su voto es de opinión. Dice que tiene apoyos de: los equipos con que cuenta el uribismo en todos los municipios de Caldas, los tres candidatos a la Cámara, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, Adriana Gutiérrez, de gente con la que ha trabajado políticamente en Risaralda y Quindío, y de quienes lo califican bien por redes sociales.

Sus pendientes en el Senado

* "Autopistas del Café recauda $170 mil millones al año, la concesión debió haber sido revertida al Estado hace un año. Lo que propongo es que nos quedemos con la concesión los tres departamentos y que esos recursos los podamos invertir en terminar lo que falta: tramo entre Chinchiná y Santa Rosa, porque es un par vial, que no funcionó y se necesita es doble calzada, el paso para poder atravesar Pereira hacia a Armenia, que tampoco tiene doble calzada, y hay que conectar a Armenia con La Paila. Para esto se puede pedir un crédito a 20 años que puede ser buscado con el BID".

* "También he propuesto que en el Eje Cafetero se debe pensar en vías terciarias, porque el gran problema en estos tres departamentos es que la agricultura se encuentra muy desprotegida".

* "El puerto de Tribugá como alternativa importante para el desarrollo económico de la región".

* "He defendido a los campesinos y al sector agrícola, a los cafeteros. Los seguiré protegiendo, pero hay que hacer grandes transformaciones a la caficultura porque infortunadamente no tienen la rentabilidad que deberían tener. He propuesto infinidad de cosas para hacer allí, pero sobre todo tenemos que trabajar mucho en valor agregado y cómo les puede llegar mucho más del precio del café que se vende en el exterior".