Pugna por candidatura liberal a la Alcaldía de Anserma entre precandidato y Mario Castaño

LA PATRIA | ANSERMA

El Directorio Municipal Liberal de Anserma, en reunión del 3 de mayo, designó precandidato a la Alcaldía al abogado Juan Camilo Puerta Betancur, pero el senador Mario Alberto Castaño Pérez, director Departamental de esta colectividad, desconoce esta elección.

La noticia la reveló la presidenta del Directorio Municipal, Martha Idalí López Álzate. A la reunión asistieron dos de los tres concejales liberales de Anserma, Luis Carlos Muñoz y John Jairo Gallego, pero la decisión fue vista como una disidencia a los lineamientos de Castaño, quien apoya al precandidato del Partido Centro Democrático, Luis Fernando Grajales Toro.

Con susto, pero firme

Puerta, de 27 años y quien ha hecho política en Caldas (Antioquia), dijo que a la reunión fueron unas 110 personas y que eso le había causado rabia a Castaño y a Grajales. "Al otro día vino Mario Castaño a Anserma. Yo estaba tranquilo, pero sabía que enfrentarme a él era luchar con una maquinaria política pesada", apuntó.

Aunque Puerta teme por su seguridad, dijo que sacará adelante su propuesta. Después de este problema, expresó que se ha sentido perseguido, que en tres ocasiones lo han seguido hasta su casa para decirle que se atenga a las consecuencias si sigue como precandidato.

"El senador me llamó el 4 de mayo y me trató súper fuerte. Me dijo que me daba dos horas para quitar mi información de la cuenta de Facebook, que de lo contrario me mandaba a apresar. Yo no le debo nada, no puede decir que me dio un solo peso".

No tendrá aval: Castaño

Frente a todo esto, el senador Mario Castaño, afirmó que tiene la resolución de la Dirección Nacional en la que lo encomiendan para expedir avales en Caldas. Que la decisión del Partido es hacer una alianza con el candidato Luis Fernando Grajales Toro, del Centro Democrático. Agregó que Puerta hace uso de perfiles falsos, simulando que es la página del Partido y que aval no tendrá.

Frente a los comentarios bruscos de los que habla Puerta, el senador dijo que no es brusco sino claro. "Él transformó una página que era de él como si fuera de Mario Castaño, y publicó comunicados como si fueran oficiales. Le dije que si seguía haciendo eso lo denunciaba penalmente". Confirmó que la persona que no acompañe a Grajales a la Alcaldía no tendrá aval. En cuanto a las amenazas, Castaño dijo no conocer a los enemigos de Puerta.