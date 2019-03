“Primero candidatos, después coaliciones”, dijo ayer en Manizales el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El expresidente y senador del Centro Democrático (CD) Álvaro Uribe Vélez jaló las orejas ayer en Manizales. En lo que llamó convención atípica, les dijo a los precandidatos a gobernación, alcaldías, concejos, asambleas y JAL que

Manizales es una ciudad en donde antes ganaban las elecciones, pero las últimas las han perdido.

“... y cuando pregunto: ¿Manizales, Chinchiná y Villamaría qué porcentaje de votación representan?, me dicen 60% Aquí perdimos la primera vuelta Presidencial, o sea que el tema no es fácil”.

Delegados municipales y precandidatos acudieron ayer a un taller con Uribe Vélez en Los Fundadores, de cara a las elecciones regionales de octubre. Las 300 sillas del salón Olimpia no fueron suficientes para recibir a los que llegaron, muchos tuvieron que regresar a sus sitios de origen por falta de espacio.

Prioridades

Uribe, jefe máximo del CD, participó primero en reunión de la Dirección Departamental y luego ingresó en medio de aplausos y vivas al salón en el que lo esperaban las 300 personas. Solicitó a los periodistas hablar ante este auditorio, al que se pronunció sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, ver recuadro) y de política.

“Necesitamos candidatos de opinión, los partidos tienen que ser organizados, por eso estas convenciones. Hay que escoger qué es primero: la coalición o el candidato. Si nos juntamos tres y decimos que entre todos tenemos 10 mil votos, hacemos una coalición y escogemos un mal candidato, los 10 mil votos se nos convierten en mil. Por eso, primero candidatos de lujo, que respondan a las exigencias del momento, a los requerimientos de la opinión, después coaliciones. Candidatos de opinión son los que facilitan las coaliciones”.

Uribe, miembros de la Dirección Nacional y de la Departamental estuvieron hasta las 5:00 de la tarde escuchando a precandidatos a Gobernación, alcaldías, concejos y Asamblea.

Primer acuerdo para la Gobernación

Al final del evento, Gustavo Alberto Hoyos, coordinador departamental del CD, anunció que gracias a la voluntad de los cuatro precandidatos a la Gobernación: diputado Antonio Corrales, Camilo Gaviria (hijo de Adriana Gutiérrez), Jorge Luis Ramírez y Luis Guillermo Giraldo, acordaron un esquema para definir candidato único.

Realizarán cinco o seis foros por regiones del departamento. En el occidente, sobre desarrollo agroindustrial y económico; en el norte hablarán de turismo y vías; en el oriente de seguridad y agroindustria; en el alto oriente de salud, ganadería e infraestructura, y en el centrosur de la Licorera, educación e infraestructura. Serían el 23, 24, 30 y 31 de marzo y 6 y 7 de abril.

“Ellos han convenido que el 8 de abril será el límite para establecer por consenso el mecanismo (encuesta, consulta interna, consulta abierta u otra fórmula) que permita seleccionar el candidato. Si para esta fecha no han logrado ponerse de acuerdo, le entregan la decisión a la Dirección Departamental, y será la Dirección Nacional la que dé el visto bueno y como máximo el 26 de mayo tener ya definido el asunto”, agregó Hoyos.

Para rematar la jornada, Uribe les recordó a los precandidatos: “La mayor preocupación mía es que esta ciudad universitaria nos ha derrotado en las últimas elecciones. Hay que hacer un esfuerzo y bregar a recuperarla, vayan a las universidades”.

Uribe en frases

* “Diría que el país tiene tres rabias: contra el gobierno anterior (de Santos), que se ha diluido; contra la corrupción y la politiquería, y a los muchachos se les ha creado una rabia contra mí, no saben qué era el país del 2002, qué se hizo, y lo que dicen es Uribe paraco”.

* “Esta es una ciudad muy influida por la comunidad universitaria. Inmenso cuidado, a esa franja, se le llega con el debate, con el discurso, que tengan manera de creer. Ahí tenemos un riesgo que hay que superar”.

* “El Partido no se puede quedar discutiendo en salones. Los foros son importantes porque conectan a la gente, dar la oportunidad de que la comunidad pregunte, de que se conozca qué piensa cada candidato y que los candidatos tengan que salirse del discurso para saber qué van a hacer”.

* “Hemos perdido parte de diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Pedimos respetuosamente que en Caldas empiecen los foros para tratar de reponer tiempo, y que mientras van adelantando los foros estén reunidos para buscar el mecanismo que permita tener el candidato para Gobernación”.

* “Aquí hay que considerar el crecimiento de la votación de opinión, y los procedimientos deben ir orientados a captar esa opinión. Ganó el presidente Duque, gracias a Dios, pero la primera vuelta la perdimos en mucha parte, y los avances de otros sectores no son nada tranquilizantes”.

* “Estas elecciones regionales van a depender de: que el Gobierno Nacional vaya bien, de que escojamos buenos candidatos y de que el Partido sea organizado”.

Sobre las objeciones a la JEP

El senador Uribe dijo ayer que gracias a la decisión del presidente, Iván Duque, de objetar por razones de conveniencia algunos artículos de la ley estatutaria de la JEP se abre la posibilidad de introducir reformas, que incluso negaron cuando el No ganó el plebiscito. “La JEP fue impuesta por las Farc. Hay denuncias muy graves de que no contentos con haber impuesto el mecanismo, allí se ha exigido que las personas que se nombren sean afectas a las Farc”.

Agregó que las objeciones son legales porque el fast track en su texto se refiere exclusivamente al control de constitucionalidad y no excluye el control de conveniencia; es decir, no excluye las objeciones.

“Hay que preguntar entonces, ¿nada se va a hacer con los delitos sobre menores de edad, van a quedar con sanciones alternativas?, eso es muy mal precedente; o permitir que sigan protegidos los que cometieron delitos posteriores al 1 de diciembre del 2016, o que pretenda ahora la JEP, en nombre de su autonomía, exigir que las pruebas que se van a examinar en un juicio se las tengan que trasladar previamente”.