"Pastrana no quiere que yo esté allí", sostiene el exprocurador Alejandro Ordóñez

Hasta madrazos dice haber recibido el exprocurador Alejandro Ordónez Maldonado, ahora que está metido de lleno en la precandidatura a la Presidencia de la República.

Y le han llegado porque considera que la opinión pública vive momentos de crispamiento. "Cuando uno afirma cosas, genera controvesia". Estuvo en Manizales el pasado viernes para asistir a la corrida de la fecha. Visitó LA PATRIA, donde habló de los líos que hay para que la consolidar la coalición de los conservadores pastranistas y el Centro Democrático, de la que espera salir como candidato.

Espera la consulta

- ¿Sí encontrarán una fórmula para decidir candidato a la Presidencia?

Ojalá. Como dice la canción: "si nos dejan" estaré ahí en la gran coalición. No ha sido fácil concretar esa unidad, tengo toda la voluntad y la decisión y si se quiere la responsabilidad patriótica de posibilitarla. Vamos a ver si se puede dar.

- ¿Qué mecanismo propone para que eso funcione?

En temas electorales, lo mejor es votando, una consulta popular. Como decía Álvaro Gómez: "A la democracia hay que ponerle pueblo". Es el camino que le confiere más confianza al elector. No creo en las encuestas, tan desprestigiadas como los partidos políticos. Sería una consulta previa, el 11 de marzo, y se debe definir este 22 de enero. El tiempo se agota y debemos llegar a un acuerdo rápido.

- ¿Dónde ha encontrado las mayores resistencias?

El expresidente Pastrana ha pretendido restringir ese procedimiento; que solamente dos sectores, representados por él y el Centro Democrático, deben participar en este proceso. Estoy expectante y dispuesto, pero si no se puede, no se pudo.

No lo quieren

- ¿Estas divisiones lo podrían dejar por fuera de su aspiración?

He participado en la construcción de esa coalición desde el primer momento. Si eso acontece no quedaría por fuera, lo que me permite aspirar son 2 millones de firmas. No necesito un partido ni que un expresidente, ni que acuerdos de la vieja política me designen. Lo responsable es tratar de consolidar la unidad. Pero si van a prevalecer los acuerdos de la vieja política, qué vamos a hacer.

- Los pastranistas exigirían que quienes tengan investigaciones, como es su caso ante el Consejo de Estado, queden inhabilitados, ¿qué piensa?

La lógica del expresidente Pastrana es muy cuestionable porque todos los exfuncionarios públicos tienen investigaciones. Él como expresidente, igual que el expresidente Álvaro Uribe. Candidatos como Petro, Fajardo y Clara López, las tienen. Eso es una falta de seriedad del expresidente Pastrana. Si van a pretender que los candidatos firmen una carta, a mí ni que me la manden. Es un acuerdo burdo, de cantina, echo al amanecer después de un día de farra. Él no quiere que yo esté allí y lo único que le falta es poner como requisito que los exprocuradores no estemos. No obstante, aspiro a que esto sea un accidente de trabajo y que no tenga el aval del expresidente Uribe.

- Desde el Centro Democrático también han venido diciendo que el candidato presidencial debe ser Iván Duque, ¿qué va a pasar?

Todos están cañando. Hay más uribismo que Centro Democrático, que es una minoría del uribismo. Hay quines no son del Centro Democrático y admiran al expresidente Uribe y han votado por él. Hay una especie de uribismo sociológico, en torno a la persona y al talante que tiene.

Sus apoyos

- ¿Ha tenido acercamientos políticos con Germán Vargas Lleras?

En esta batalla política él está como las quinceañeras que fueron atractivas y después de varios años uno se las encuentra y tienen arterioesclerosis y el botox se les nota. Uno queda escandalizado. Se lo comió el régimen, y se quedó silencioso. Avaló todo lo que estamos criticando y ahora se escandaliza.

- ¿Si en la consulta no sale favorecido, continuaría solo o con qué apoyos iría?

Si hay consulta y pierdo, pierdo. Sino hay consulta seguiré a primera vuelta y aspiro a que muchos sectores me apoyen para ganar la primera vuelta. Aspiro a apoyos de las bases conservadoras, la institucionalidad del Partido presionada por las bases, muchos sectores de la Colombia creyente, sectores de la reserva de la Fuerza Pública y sectores del Centro Democrático que no están conformes con la candidatura de Iván Duque y que me han buscado.

- ¿Los cristianos, que han tenido votaciones altas en las últimas elecciones, sería su esperanza?

Así es, y en ese evento mi vicepresidente será el pastor cristiano David Name, de la Costa.

- ¿Tiene listas al Congreso que esté apoyando?

No tengo listas de Alejandro Ordónez. Está el grupo significativo de ciudadanos La Patria de pié, y hay aspirantes al Congreso, de varios partidos, que han manifestado apoyo a este proyecto. Estamos en eso, recogiendo amigos.

Sus inamovibles, lo que no se puede negociar

1. No queremos impunidad.

2. No queremos que los bandidos nos gobiernen.

3. No aceptamos que el narcotráfico sea un delito político.

4. Hay que desmontar la ideología de género como instrumento colonizador de nuestra sociedad y destructor de nuestras tradiciones y de nuestra familia.

5. Insisto en la necesidad de convocar a una constituyente. Tenemos una deuda con la sociedad, hay un acuerdo ilegítimo.

Cómo ve la izquierda

"Tienen los mismos problemas que nosotros. Como dice el adagio: "el demonio está en los detalles". Los continuistas hoy son todos los movimientos de izquierda. ¿Quién reeligió a Juan Manuel Santos?, ¿por quién votó Gustavo Petro siendo alcalde de Bogotá?, a Juan Manuel Santos también lo apoyó el Polo, Clara López y los verdes. La izquierda tuvo ministros, votaron la reforma tributaria y todo lo que le interesaba al Gobierno. Entonces quién reeligió a Juan Manuel Santos: la izquierda y las Farc en los lugares en donde tenían control y dominio territorial".

De las negociaciones con el Eln

"Recogemos los frutos de lo que sembramos. La pedagogía que se está conociendo es que a mayor violencia, mayores frutos y mayores concesiones; a mayor afectación de la sociedad civil en sus derechos y en sus garantías por el terrorismo, mayor poder y posibilidad de tener presencia en la vida pública. Esa fue la pedagogía que utilizaron las Farc, que hizo trizas la Constitución, esa alianza entre las élites del gobierno y las élites criminales. En mi gobierno esa piñata se acaba. No negociaré con las Farc una coma de la institucionalidad, no negocio la ley con los bandidos. Si se quieren someter, que entreguen las armas y los secuestrados, que no actúen contra la población civil. Ahí está la justicia transicional, impunidad no, penas razonables, como se hizo con los paramilitares. Y estamos a cinco meses de que se les acabe la piñata".