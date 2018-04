Para Presidencia: unos decididos, otros esperan

ANDRÉS RODELO

Las votaciones al Congreso son un trámite superado. Al tacharse esta fecha del calendario electoral, la actualidad política se concentra en la elección del próximo presidente de la República, el 27 de mayo en primera vuelta. Las elecciones legislativas del 11 de marzo le dieron nueve congresistas a Caldas: tres senadores y seis representantes a la Cámara.

De estos nueve congresistas, seis ya tienen claro a quién apoyarán para la contienda presidencial. Los otros tres esperan qué determinaciones tomarán sus grupos políticos, entre ellos los del Partido Liberal, quienes reconocen que están con Humberto de la Calle, aspirante del liberalismo, pero que aguardan por reuniones del Directorio Nacional que se realizarán después de Semana Santa y que podrían cambiar las apuestas.

¿Tiene incidencia en las votaciones que un congresista o un líder político diga que apoyará a X o Y candidato? El analista político Guillermo Calvo Mahé dice que sí: "Los congresistas controlan maquinarias que son fuertes en los municipios, y lo que digan tendrá impacto en esas estructuras". A continuación, el mapa de los apoyos.

Iván Duque

Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático

"Es un hombre transparente y decente, que tiene ganas enormes de trabajar por el pueblo colombiano".

Luis Fernando Gómez, representante electo del Centro Democrático

"Nuestro país está en una situación lamentable, debemos buscar cómo ganar en la primera vuelta con Iván Duque. Pensemos qué país queremos dejarles a nuestros hijos".

Sergio Fajardo

Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático

"Ha demostrado ser capaz de lograr una amplia unidad requerida para vencer a los mismos con las mismas (clase política tradicional). Por el bien de Colombia, ojalá que esto lo entiendan los seguidores de los otros candidatos".

Germán Vargas Lleras

Erwin Arias Betancur, representante electo de Cambio Radical

"Es un estadista, un hombre con carácter, y este país necesita una persona con carácter que haga respetar a los colombianos, que les dé la seguridad al inversionista y al empresario".

Félix Chica Correa, representante electo del Partido Conservador

"Él tiene el país en la cabeza, así como carácter y temperamento para no destruir lo acordado durante el proceso de paz en La Habana (Cuba) entre el Gobierno Nacional y las Farc".

* El senador Luis Emilio Sierra, jefe político de Chica, es el gerente de la campaña de Vargas Lleras en Caldas.

Gustavo Petro

Abel Jaramillo, representante electo por la circunscripción indígena del Movimiento MAIS

"Las directivas de mi partido decidieron respaldar el programa Colombia Humana, de Gustavo Petro, pues plantea una reforma agraria integral, acabar con las EPS y permitir el acceso a la educación de campesinos, indígenas y otras comunidades".

En duda

Mario Alberto Castaño, representante actual y senador electo del Partido Liberal

"Nuestro candidato es Humberto de la Calle, del que no me gustan sus acercamientos a la campaña presidencial de Sergio Fajardo, porque uno no va a donde no lo invitan. Esperaremos qué decide la Dirección Nacional del Partido Liberal. Faltan dos meses para las elecciones, no descartamos a ningún candidato".

* A principios de esta semana se conocieron rumores que sostienen que el Partido Liberal en Caldas respaldará la candidatura presidencial de Iván Duque.



José Luis Correa, representante electo del Partido Liberal

"No comparto algunas posturas de Humberto de la Calle, candidato presidencial de los liberales. Esto no significa que no vaya a votar por él. No ando con rodeos y si expreso críticas es para corregir. Si Humberto anuncia que mañana viene a Manizales, seré el primero en esperarlo para trabajar juntos".

Óscar Tulio Lizcano, representante electo del Partido de la U

"Apoyaré al candidato que diga mi Partido".

* La U todavía no ha anunciado a qué aspirante apoyará. Roy Barreras, senador electo y líder del grupo político, le aseguró a LA PATRIA el pasado 6 de marzo que respaldarán a quien proteja los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. Hay que recordar que Mauricio Lizcano, hijo de Óscar Tulio, le está haciendo campaña a Vargas Lleras.

Lorena Delgado, coordinadora del programa de Ciencia Política de la U. Autónoma

- Qué pasa en el Partido Liberal

Hay un sector del Partido Liberal que se ubica más a la derecha y no al centro, en donde está Humberto de la Calle. Está muy dividido. Además, a los liberales les han chocado los acercamientos de De la Calle con Sergio Fajardo.

- Votos de Hernán Penagos

Antes la filiación de partido era fuerte y las decisiones se tomaban en colectivo. Hoy pesa más la persona, de allí que esos votos de Penagos sean un capital electoral que cualquier candidato podría capitalizar a su favor.

- El respaldo de la U

Ellos dejaron claro que apoyarán al candidato que proteja el proceso de paz, porque esta formación es el padre de estos acuerdos. En esa medida, creería que se inclinarían por Humberto de la Calle o por Germán Vargas Lleras.

Juan Camilo Arroyave, politólogo y magíster en Ciencias Sociales

- Qué pasa en el Partido Liberal

Ellos tienen una relación cercana con César Gaviria, director del Partido Liberal, quien ha tenido acercamientos con Iván Duque. De allí este posible apoyo al aspirante del Centro Democrático.

- Votos de Hernán Penagos

Penagos pasa por una situación difícil, pero es estratega. No logró una votación despreciable y seguramente se los ofrecerá al candidato que fortalezca su estructura política en los niveles nacional y regional.

- El respaldo de la U

Por coherencia, deberían estar con los que protejan el proceso de paz. Sin embargo, se conocieron acercamientos de la U con el Centro Democrático en la semana posterior a las elecciones legislativas.