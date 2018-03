"Nunca he dependido de una casa política": Erwin Arias

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Al abogado y exalcalde de La Dorada (Caldas) Erwin Arias Betancur, le faltan cuatro meses y cinco días para posesionarse en la Cámara de Representantes, y desde ya hace un llamado a los otros seis congresistas caldenses que ganaron la elección del pasado domingo.

"El departamento no pude seguir enfrascado en una contienda política, en la rivalidad de partidos. Quiero hacer un llamado a la unidad, a hacer un pacto por Caldas. Que prioricemos los proyectos que necesita el departamento, apoyados por la academia, los gremios y la sociedad civil; y que nos vayamos de la mano a gestionar los recursos y a defender los proyectos ante el próximo Gobierno. Si actuamos para el mismo lado nos va bien".

Arias se dirigía ayer a Bogotá para participar en una reunión de CR con los ganadores de esa colectividad, y vía telefónica respondió esta entrevista.

Crecieron

- ¿Cómo toma su triunfo, pues estaba enfrentado a otros tres candidatos fuertes de CR?

Espero no ser inferior a la confianza que han depositado en mí. Agradezco a Dios, a mi familia, a los caldenses, a los cuatro aspirantes a la Cámara, sin ellos no hubiera sido posible este logro. CR es de los partidos de mayor crecimiento, incluso frente a partidos tradicionales como el Conservador y políticos reconocidos como Arturo Yepes.

- ¿Por qué dice que fueron el partido de mayor crecimiento?

Pasamos en todo el país de 9 senadores a 16, y de 16 representantes a 30. En Caldas se siente un ambiente de renovación, la gente está votando por nuevas propuestas.

- ¿Por qué entonces pasaron solo una curul?

Sabíamos que íbamos a lograr una curul, y así se dio el pasado domingo.

- ¿En qué radica que haya triunfado usted por encima de candidatos de la lista, como Adriana Franco y Mario Aristizábal, con mayor trayectoria política?

Nuestro proyecto se viene haciendo a pulso, de abajo. Nunca he dependido de una casa política. El diputado de CR, Héctor Giraldo (su cuñado), ha sido fundamental, y ese esfuerzo se ve reflejado en una política que no injuria, no calumnia; nos dedicamos a andar Caldas, a darle la cara a la gente y a los medios de comunicación, sin dar la espalda.

Sin casa política

- ¿Niega entonces la pertenencia a un partido político?

Al contrario, CR no existía con logros positivos en Caldas. Desde La Dorada hemos llevado adelante el Partido. Me refiero es a que ninguna casa política, como la Yepes, la Liberal, la Sierra, nos pone votos. No teníamos un representante a la cámara o un senador, como Penagos o Lizcano, que nos pusiera votos. Lo que logramos es por el respaldo y el trabajo de la gente del común.

- ¿Reconoce en Jairo Antonio Mejía, dirigente de CR, la jefatura del Partido en Caldas?

No tengo relación con él. No tiene ningún cargo en Caldas. El coordinador departamental es el diputado Héctor Giraldo, y Jairo Antonio estuvo como delegado para inscribir la lista.. En Caldas hasta ahora no hay Directorio de CR, luego de estas elecciones sí se conformará.

- ¿Son ciertas entonces las divisiones que se vivieron entre los cuatro candidatos durante esta campaña?

Fuimos un equipo, pero cada candidato estuvo por su lado haciendo su trabajo.

Estrategia de marketing

- ¿Realmente su campaña fue tan costosa?, pues dicen que ha hecho cuatro campañas en seis años.

Es más especulación, noticias falsas. Existen cuentas y contabilidad claras que reflejan lo que costó. Tuve un gran respaldo de mi Partido, de mi familia y de caldenses que han creído en mí. Si se revisa lo que se hizo, fue una muy buena estrategia de imagen y de marketing.

- ¿Cuánto le costó la pasada campaña?

Mis contadora y el gerente de campaña están organizando las cuentas para subir el informe. Se hizo con esfuerzo propio, de la familia, créditos personales y apoyo del Partido en donaciones. No tenemos ni un solo puesto en Manizales ni en la Gobernación, todo se hizo con trabajo de la gente, no hay maquinaria departamental en mi campaña.

- ¿Germán Vargas lleras, candidato presidencial, lo apoyó económica y políticamente?

Muy seguramente la imagen de Vargas Lleras ayudó a ganar, la gente reconoce su trabajo. Se ha sabido de mi amistad con él y ahora nos alistamos para continuar con su campaña presidencial. Apoyo económico de él no se tuvo.

No ve riesgo

- ¿Las investigaciones que cursan en la Procuraduría en su contra lo podrían inhabilitar para asumir la curul y que tenga que posesionarse Adriana Franco, la segunda en votación en la lista?

Estamos completamente seguros, y hay que darle esa tranquilidad a todos los amigos, que saldremos bien librados de estos casos. Me hicieron infinidad de denuncias que han sido archivadas la mayoría. Pronto esperamos que lo que queda salga igual. Son denuncias propias de la oposición política.

- El día anterior a la elección denunciaron presunta compra de votos en La Dorada de miembros de su campaña, con materiales de construcción, ¿qué fue lo que pasó?

Es falso, fue un montaje para dañarnos la campaña. Todo se aclaró. Además, hubo panfletos y pasquines con los que estaban tratando de desanimar a los electores, pero Caldas nos respondió con votos.

De su labor en Cámara

Erwin Arias dice que se enfocará a defender proyectos de ley que tengan que ver con educación pública. "Luchar por la descentralización de la educación superior, necesitamos que la universidad vaya a las regiones. También voy a trabajar para que la salud esté a la mano de todos, para que se puedan construir hospitales de mediana y alta complejidad en la región, y lucharemos además por las vías rurales, para que los campesinos no sigan atascados con sus productos".