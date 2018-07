“No puedo permitir que se me chispotee una sesión”: Orlando Quiceno, presidente del Concejo de Manizales

El inicio de la sesión de control político a la Secretaría de Planeación en el Concejo de Manizales se interrumpió por unos 10 minutos por la discusión que generó el corporado Carlos Mario Marín, de Alianza Verde, quien alegó que no le daban la palabra.

Esto sucedió en el momento de proposiciones y varios, Marín hizo referencia al artículo publicado ayer por LA PATRIA sobre Los fantasmas en la pauta oficial de Manizales. Otros concejales le pidieron Marín que si tenía pruebas las publicara y no dijera cosas que no son reales.

El presidente del Concejo dio por terminado el tema y continúo con la sesión de control político, pero Marín pidió de nuevo la palabra. Subió la voz, interrumpió al presidente y le reclamó que lo dejara participar. Marín inició una transmisión de Facebook Live, que tituló EN EL CONCEJO DE MANIZALES NO ME QUIEREN DEJAR HABLAR, SI QUIEREN QUE SIGAMOS EN CALLE, ASÍ LO HAREMOS, NO NOS CALARÁN (sic), donde mostró su queja: “Presi, pero me tiene que dejar hablar, me tiene que dejar hablar, presi. Me tiene que dejar hablar, cómo no me va a dejar hablar, presidente le estoy pidiendo la palabra, Quiceno, cómo no me va a dejar hablar, hermano”, protestó Marín.

En su transmisión sostuvo que en el recinto hablan los concejales de la bancada liberal, “los amigos del alcalde”, pero, dice, que la oposición no tiene este derecho. “Cuéntele a los ciudadanos cómo maneja el alcalde este concejo”, señaló.

Un policía y otros concejales se le acercaron para pedirle moderación para continuar con el orden del día.

Debido a la actitud del concejal Marín, el presidente del Concejo llamó a un receso para determinar si mantenían el orden del día o si levantaba la sesión. Después de esto leyeron el artículo 140 del Reglamento interno, que dice que debía respetar el orden del día, de lo contrario quien lo irrespetara debía abandonar el Concejo. Luego de esto el concejal Marín se calmó y dejó que la sesión continuara.

Ciudadanos y concejales presentes en la Corporación se mostraron molestos por la actitud de Marín.

Quiceno expresó que dejó hablar a los concejales inscritos, hasta el corporado Yhon Eduard Orozco, de Opción Ciudadana. Sostuvo que ni a Rafael Torregroza ni a Víctor Hugo Cortés, del Partido Liberal, quienes levantaron la mano, al igual que Marín, les dio la palabra. “Teníamos un tema bastante largo, ya se estaba agotando, inclusive, por eso pidió la palabra porque estaba ofendiendo a unos compañeros, y no puedo permitir como presidente de la corporación que se me chispotee una sesión, me falte al reglamento y el respeto a la ciudadanía atenta a intervenir. El punto ya estaba cerrado”, dijo el presidente.

Sobre la intervención del uniformado, Quiceno dijo: “Me tocó llamar a la autoridad por el irrespeto que había entre los compañeros, ya había un enfrentamiento, no puedo permitir que eso suceda en la plenaria”.

Marín indicó que el sábado también levantaron la sesión y no lo dejaron hablar. “Hoy se repite la historia. Vine al principio, contesté, salí con los periodistas, volví al final, estuve en toda la sesión, si se remiten a los videdos, me quedé dos horas después”, explicó que lo iban a entrevistar para un documental sobre la Reserva Río Blanco.

Agregó que durante el debate del proyecto del 111 a los concejales de oposición tampoco los dejaron intervenir. “Hoy, después de varios sucesos no iba aguantar más que no nos dejaran hablar dentro de este concejo, lo que pedimos en democracia es que dejen hablar a los opositores”.

Marín insistió que concejales como al liberal César Díaz, Torregroza y Orozco hablaron entre dos y tres oportunidades y a él fue al único que no lo dejó intervenir de nuevo. “Llamé por celular al presidente. Me dijo que no puedo dejarlo hablar más porque Víctor Cortés me está diciendo no sé qué. no es tema de que él le diga. Es un tema de que me tiene que dejar hablar. Lo llamé, antes de que se gestara, fui personalmente, le dije, presiente déjeme hablar, después de Orozco. Su respuesta fue que ya pasó el punto de varios, obvio, él lo adelantó. No podemos permitir que en este Concejo siga pasando lo mismo, tenemos que dejar hablar los opositores, esto no es Venezuela, para que se restrinja la libertad de prensa ni de expresión”, comentó el concejal del Partido Alianza Verde.