"Mis títulos son dos maletas con principios y valores": Luis Fernando Gómez

Luis Fernando Gómez Betancur se vale de una anécdota para expresar la fidelidad hacia Álvaro Uribe Vélez, su jefe político. El representante electo a la Cámara de Representantes por Caldas, del Centro Democrático, recuerda que el expresidente anunció la creación de este Partido el 31 de enero del 2013, a las 7:00 a.m., tras abandonar el Partido de la U por diferencias con Juan Manuel Santos.

Ese día, a las 7:10 a.m., Gómez dio una rueda de prensa para anunciar su retiro de la U y señalar que hacía parte del partido político más joven de la historia del país. "Me acusaron de doble militancia, pero me mantuve en lo que dije, porque uno debe ser coherente con lo que dice y lo que hace".

Esta lealtad se la premiaron los electores en las elecciones del pasado 11 de marzo, sostiene. "Para el plebiscito, recorrí Caldas promoviendo la campaña del No. Imprimí 200 mil volantes con cuatro amigos y los repartimos por los municipios. Fui la conexión en Caldas de los proyectos del uribismo. El expresidente y senador invitó a votar por todos los aspirantes a la Cámara en las recientes elecciones, pero la gente me reconoció el trabajo de años".

Afirma que el apoyo de los simpatizantes le bastó para llegar a la Cámara, sin recurrir a maquinarias ni movilizaciones. "Hice campaña en mi carro, acompañado de una niña que me tomó las fotos".

Juicioso

- ¿Cómo trabajó con las bases del Centro Democrático para llegar a la Cámara?

Mi estructura fue pequeña. Conté con 10 voluntarios para la campaña. Visité los municipios de Caldas y varios corregimientos, sin organizar reuniones ni grandes movilizaciones. Yo veía que los otros candidatos movilizaban a 100 o 200 personas, pero yo andaba solo. Simplemente tuve contacto con los ciudadanos, a quienes no les prometí avales, puestos u otra recompensa. Les di cariño y tinto, porque me sentaba con ellos a hablar.

- Se dice que un hermano suyo trabaja en el Hospital San Félix de La Dorada, lo que podría inhabilitarlo, ¿es cierto?

Eso dicen desde el 2008 cuando aspiré por primera vez a la Asamblea de Caldas. Salieron con lo mismo en el 2011 cuando me lance por segunda vez a esa corporación. Es cierto que mi hermano trabaja allí hace 33 años. He sido juicioso al consultar la norma para descartar la inhabilidad y estoy tranquilo, pues él no es ordenador del gasto, solo tiene una carrera administrativa.

Con trayectoria política

- Tiene experiencia política y en el sector público, pero solo es bachiller, ¿se siente en desventaja para trabajar en el Congreso?

Hay personas que tienen seis títulos, pero no tienen mi experiencia. Fui concejal de Marquetalia y presidente de esta corporación; funcionario de la Contraloría de Caldas, administrador del centro vacacional Turcaldas, que era de la Gobernación; administrador del hotel Termales del Ruiz cuando pertenecía a la Gobernación; funcionario de la Territorial de Salud de Caldas, que hacía parte del Ministerio de Salud; asesor y asistente de Óscar Iván Zuluaga y de Adriana Gutiérrez en el Congreso y diputado de Caldas en dos periodos. Cuando me preguntan por mi formación académica contesto que mis títulos son dos maletas llenas de principios y valores.

Decente y conciliador

"El que dijo que soy problemático está equivocado. Tampoco creo cizaña, no tengo enemigos en ningún partido político. Pregunte por mí en cualquiera de los 27 municipios de Caldas y le dirán que soy decente, honesto y que no le debo nada a nadie. Soy conciliador y defiendo mis ideas con carácter, lo que es distinto a ser problemático. Argumento mis posiciones con decencia y altura, sin pisotear a nadie. Lo demuestra el éxito de mi campaña a la Cámara, pues la gente no hubiera votado por mí si fuera problemático".