LA PATRIA | MANIZALES

En una apretada agenda, Germán Vargas Lleras visitó ayer Belalcázar y Manizales, donde respondió negativamente a la convocatoria que hizo el Eln para que los candidatos presidenciales acudan a Quito (Ecuador) a conocer lo que negocia esta guerrilla con el Gobierno Nacional.

"No creo que una negociación en curso deba ser intervenida por el proceso electoral, es el Gobierno Nacional, exclusivamente, el que atiende los problemas de orden público y una negociación de esta naturaleza. No pienso concurrir a esa reunión. Política y jurídicamente lo creo inconveniente".

Vargas Lleras sostuvo que el país no conoce qué es lo que allá se está discutiendo y que si el inicio con el cual arrancaron esas conversaciones es el Acuerdo de La Habana, no se imagina a dónde van a llegar las pretensiones del Eln.

"No comprendo cómo, mientras en Quito se dialoga, aquí se promueven paros armados y esa organización se fortalece militar y territorialmente, que estén copando zonas que antes eran dominadas por las Farc, que estén asumiendo en buena parte todos los negocios ilícitos en materia de droga y de minería ilegal".

El candidato habló ayer de sus propuestas de gobierno, ante periodistas en una rueda de prensa, y ante seguidores que acudieron a concentraciones en los dos municipios. La organización de estos eventos estuvo a cargo de sus apoyos en Caldas, dentro de los que están los actuales senadores Mauricio Lizcano, de la U, y Luis Emilio Sierra, del Partido Conservador.

En segunda vuelta

Vargas Lleras aseguró que se siente en la segunda vuelta presidencial. "Venimos creciendo, los debates nos han permitido mostrar en qué consisten nuestras iniciativas. A partir de la semana entrante podré acceder a los medios de comunicación a través de la publicidad política. En estos tres meses no he podido masificar mi mensaje. Cuando los colombianos adviertan lo que estoy proponiendo en salud, vivienda, infraestructura, educación, justicia, agro, seguridad, comercio exterior e industria me van a seguir brindando un apoyo más creciente".