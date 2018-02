"Mi ideología coincide con la de Gustavo Petro": Fernando García Cáceres

ANDRÉS RODELO

"No apoyaré la construcción de Aerocafé", dice tajantemente el doradense Fernando García Cáceres, candidato al Senado por la Lista de la Decencia, declaración que desentona con la unanimidad de los otros aspirantes del departamento a esta corporación, quienes están convencidos de que este proyecto estará entre sus prioridades de ser electos.

García Cáceres sabe que los electores quieren escuchar promesas sobre Aerocafé, pero se declara incapaz de hacerlo: "Los estudios de factibilidad demuestran que no es rentable. Se empezaron a hacer obras sin contar con este diagnóstico y se invirtieron cerca de $500 mil millones que luego se robaron. Como si fuera poco solo está terminado el 10% de la obra".

Este aspirante afirma que los recursos son escasos y que no sería justo que se destinaran por completo al aeropuerto. "Mejor invertirlos en una red pública de hospitales, en el fortalecimiento de la calidad educativa, en la construcción de la red de vías terciarias para que los campesinos saquen sus productos del campo y los vendan en las ciudades", señala.

Comprometido con la salud

- ¿Qué gestiones adelantará por Caldas si llega al Senado?

Luchar contra la corrupción. Caldas ha sido gobernada y robada por una casta política durante los últimos 30 años. Me comprometo a fortalecer la salud para que sea un derecho y no un negocio. Medimás, Cafesalud, Nueva EPS, Saludcoop y Coomeva acabaron con el sistema en el departamento. La gente en Colombia se muere más porque no los atienden en el hospital que por los problemas de orden público.

- ¿Qué piensa legislar para solucionar este problema?

Fortalecer la red de hospitales con tecnología, construir un hospital de tercero o cuarto nivel en La Dorada, contratar médicos preparados y remunerarlos bien.

- ¿Trabajará para defender los recursos medio ambientales del departamento?

Soy cercano al concejal de Manizales Carlos Mario Marín, con quien me opuse a la construcción de una urbanización en la reserva de Río Blanco. El problema es que los planes de ordenamiento territorial de los municipios buscan que los empresarios ganen cuantiosas sumas de dinero. No puedo creer que a estas alturas se estén entregando licencias para estas obras cuando el tema fundamental es la defensa del medio ambiente, que defenderé en el Congreso.

Expansión ecológica

- ¿Cómo debería expandirse Manizales sin afectar al medio ambiente?

Debe ser un crecimiento equilibrado. Las ciudades deben expandirse bajo criterios de organización ecológica, ambiental y territorial. Lamentablemente, Manizales lo está haciendo sin tenerlos en cuenta.

- Está haciendo una campaña con pocos recursos, ¿no es difícil para la cantidad de votos que se requieren?

Me financio con dineros de amigos y familiares. Me ha tocado con las uñas. Defiendo el medio ambiente, así que no gasto en publicidad que produzca contaminación visual y auditiva. Por eso divulgo mi campaña en redes sociales y con amigos. Hoy (ayer) estoy en la Costa, haciendo política con el apoyo de grupos cristianos cercanos a mi esposa.

- Publicó fotografías en sus redes sociales con el candidato presidencial Gustavo Petro, ¿comulga con sus políticas?

Mi ideología es de centro y coincide en muchos aspectos con las propuestas de Petro, pero no porque las diga él, simplemente porque es mi postura política desde hace 30 años. Planes como defender el agua, el medio ambiente, luchar contra la desigualdad, realizar tres reformas importantes.

Segunda Venezuela

"No caigo en el juego de que seremos una segunda Venezuela si llega un candidato de la izquierda a la Presidencia. Son amenazas de la ultraderecha. No quiero participar en esa polarización, de allí que sea un aspirante de centro. Lo cierto es que estamos peor que Venezuela en muchos aspectos, a raíz de las familias que siempre han gobernado este país. Me refiero a poblaciones sin acueductos, alcantarillados y servicios públicos, niños que mueren de hambre, empresas del estado que se venden como si fuera normal".