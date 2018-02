MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El caldense Hernán Penagos Giraldo llegó a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en el 2014 con 28 mil 572 votos, tenía la Alcaldía de Victoria y un diputado. En las elecciones locales del 2015 alcanzó dos diputados y ganó las alcaldías de Chinchiná, Palestina, Samaná, Manzanares, Viterbo y Aguadas. Con este caudal va ahora como candidato al Senado.

"Aspiro a que con esas nuevas fuerzas pasemos a unos 35 mil o 40 mil votos. Es claro que ningún senador en Caldas ha llegado con los votos propios, siempre hay que salir a hacer una tarea fuera del departamento", dice.

También indica que le servirá su exposición mediática en los últimos años, en los que fue presidente de la Cámara de Representantes; ponente de la Jurisdicción Especial para la Paz; sus recorridos con la Fiscalía por el territorio nacional trabajando temas de impunidad, de pequeñas causas y código de procedimiento penal; el acompañamiento a la Federación Nacional de Cafeteros impulsando proyectos productivos y el trabajo en temas agropecuarios.

Sus cuentas

- Busca votos en momentos de descreimiento en la política como institución, ¿cómo ha sido esta labor?

Sin duda hay un momento difícil para la política. La gente tiene desconfianza, está desanimada. Lo que hay que hacer es hablar con más sinceridad, dialogar con la gente con más precisión. De pronto no salir tanto a hacer promesas y a crear expectativas, sino darse a conocer y contar cuál ha sido la historia política.

- Aspira a sacar unos 80 mil votos en 9 departamentos, contando Caldas. ¿cómo son esas cuentas?

Tenemos alianzas con representantes, diputados y concejales en 8 o 9 departamentos donde calculamos un promedio de 5 mil votos en cada uno, algo así como 45 mil, y entre 35 mil y 40 mil en Caldas para llegar a los 80 mil o 85 mil votos.

- Ha estado con el presidente Santos y sus políticas, pero se dice que ya no le pondría votos al ir de salida. ¿esto le reducirá posibilidades?

No, el apoyo que puede prestar un gobierno en unas elecciones para Congreso es menor. Más bien creo que lo que me ha permitido estos últimos años es estar al frente de muchos proyectos que me dieron a conocer más ante la opinión nacional. Mis cartas son más los proyectos que tuve bajo mi paso por la Cámara, el diálogo que pude tener por todo el país, recorrer universidades, socializando estos proyectos. Mi estrategia es ir buscando alianzas por todos lados, en especial entre dirigentes destacados del país.

De la mermelada

- A quienes han estado al lado del presidente Santos los han llamado mermelados, ¿ha gozado de esas mieles?

Por ejemplo, en la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas, en Manizales, ampliamos la Planta Niza; llegaron millonarios dineros para hacer los puentes en La Fuente y para construir centros integrados comunitarios en cuatro o cinco sectores. No sé si a eso se le llame mermelada, pero sí puedo decir que es gestión juiciosa. Lo que hicimos fue gestionar recursos para tratar de hacer cosas importantes por la ciudad. Ese calificativo es despectivo, con el que no me siento aludido.

- El exalcalde Jorge Eduardo Rojas forma parte de su campaña, pero antes militaba con el senador Luis Emilio Sierra, ¿por qué se dio este cambio?

La dinámica de la política es así. Los ciudadanos van mirando cuál ha sido la tarea de cada quien. He venido trabajando ocho años con respeto, no cuestiono a nadie. Trato de trabajar por mi propia cuenta y siempre digo: duro con las ideas, suave con las personas. Lo que sí hago es defender con fortaleza y firmeza mi equipo, mis ideas y mis convicciones. El senador Luis Emilio no aspiró, y como es lógico, la gente quiere estar en equipos fuertes.

- ¿Su línea de la U está muy fortalecida con el sierrismo de Jorge Eduardo Rojas?

Él militó varios años en el sierrismo, desde hace unos tres años tuve una gran relación con él por cuenta de permanecer en Bogotá gestionando recursos para la ciudad. Sin duda hoy fortalece mucho nuestro equipo. Eso no se dio por cuenta de una estrategia deliberada. Con el senador Sierra intentamos una alianza, pero no se pudo porque él milita en el Partido Conservador y quiere mantenerse en el.

Otros temas

* Sus candidatos a Cámara

"El exdiputado Islén Pineda es el puntal para llegar a la Cámara. Invitamos también a Patricia Gómez, una mujer que fue concejal de Manizales, trabajadora, con muchas ideas y que anima la campaña, y a Julián Muñoz, taxista, porque viene de trabajar muy fuerte los temas de transporte y en defensa de este sector. Todas estas fuerzas nos permitirán sacar unos votos importantes para mantener, lo que creo, van a ser dos cámaras del Partido de la U: una mía y otra del senador Mauricio Lizcano, como ha ocurrido siempre. Somos dos equipos fuertes y con estructuras poderosas".

* Apoyos a la Presidencia

"El Partido de la U decidió no tener candidato, nos fuimos con la estrategia de jugárnosla a sacar el mayor número de congresistas. El Partido está esperando que pasen las elecciones al Congreso y luego, con el número de votos que se obtengan y el número de congresistas, hacer alianza con algún candidato".

* Leyes que gestionará si llega

"Le voy a dedicar parte de mi trabajo a un proyecto que construí con la Federación de Cafeteros y la Sociedad de Agricultores de Colombia, se conoce como el proyecto 1, 2, 3 que ya lleva dos debates en la Cámara y le faltan dos en Senado. Busca que los campesinos de Colombia laboralmente activos puedan cotizar a pensión y tengan una cobertura de una póliza global para sus accidentes de trabajo. En cuanto al departamento, hay que seguir impulsando los temas viales para mejorar la conectividad a las cabeceras municipales y ayudar en vías rurales. En Manizales hay que pararle más bolas al tema de la movilidad, es un tema que hay que revisar con juicio y ayudar un poco a mejorarlo".

* Acuerdos de paz

"La implementación de los acuerdos, a través de la Justicia Especial para la Paz, dejó unos seguros precisos, que construimos con el fiscal general de la Nación. Se entregaron herramientas a la justicia ordinaria (Fiscalía) para perseguir con toda determinación a quienes reincidan en el narcotráfico, a quienes no entreguen los bienes objeto del ilícito, a quienes se vayan a conformar bandas criminales, a quienes se vayan de nuevo a la insurgencia".

* Diálogos con el Eln

"Al Eln no le veo voluntad de paz. De ser gobierno, hace rato hubiera roto esas negociaciones. El Eln es una estructura criminal que vive de la extorsión, del narcotráfico y de atacar la infraestructura del país; no tiene unidad de mando, son frentes que no tienen cohesión con los que se dicen ser cabecillas. Por eso negociar con ellos va a ser muy complejo".

* Por un Senado Departamental

"Hay que acabar con la circunscripción nacional de Senado, que no ha sido útil para el país porque ya hay casi 8 o 10 departamentos sin senadores de la República y se van a quedar otros cuantos en las próximas elecciones. Propongo que sean de circunscripción departamental para que todos los departamentos tengan representación".