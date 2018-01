MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El Partido Liberal en el occidente de Caldas, línea del representante Mario Castaño, recibió un golpe político con el retiro de David Gutiérrez Estrada, quien adhirió a la candidatura de Erwin Arias por Cambio Radical a la Cámara de Representantes.

Dice que al no encontrar garantías entre los rojos, cambió sus apoyos, pero que sigue siendo un liberal de cuna. No obstante, la Dirección Nacional Liberal y la Departamental dicen otra cosa.

Gutiérrez Estrada es hijo de la exalcaldesa de Riosucio Gladys Estrada y del fundador de la Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente de Caldas, Alfredo Gutiérrez.

Gutiérrez Estrada afirma que se siente cómodo y respetado por la dirigencia de Cambio Radical y que también apoyará a Germán Vargas Lleras a la Presidencia de Colombia.

Sin garantías

- Hasta diciembre pasado usted era posible candidato por la línea de Mario Castaño, ¿por qué el cambio tan abrupto?

Es triste contarlo, pero la dirigencia nacional, en cabeza de Simón Gaviria y de Rodrigo Llano, el 6 de diciembre me anunció que el aval era para mí, y el 18 de diciembre toman la decisión de que no voy más.

- ¿La decisión fue nacional o departamental?

La tomaron aquí, con el diputado Jorge Hernán Aguirre y Mario Castaño, que son los dirigentes del Partido Liberal en Caldas. Ven en mí una amenaza, porque soy un líder de Riosucio y obtuve para la Asamblea 9 mil 161 votos en 27 municipios, perdí por 5 votos, pero eso no es perder, hoy tenemos muchos más amigos.

Centralismo

- ¿Se siente decepcionado de las directivas liberales en Caldas?

Sigo siendo liberal, y aprovecho para invitar a todos los liberales de base para apoyar, al Senado a Sofía Gaviria, una mujer profundamente liberal que representa 32 mil víctimas del país; y para Cámara a Erwin Arias.

- ¿Si sigue siendo liberal caldense, por qué no apoya a Mario Castaño al Senado?

Porque en estos años que decidimos apoyarlo, la provincia no tuvo la participación necesaria. Hoy nos vemos desplazados. Para nadie es un secreto que no hay una obra en Supía, ni en Marmato ni en Riosucio ni en Anserma ni en Risaralda. Como líder, uno se ve desmotivado porque quiere ver el progreso de la región y todo está centralizado en la capital de Caldas con el alcalde, Octavio Cardona. Es triste que él haya llegado al Partido Liberal en paracaídas, porque venía del Partido de la U sector Hernán Penagos, y no contento con ello nos trae el candidato a la Cámara, a José Luis Correa. Me salgo del grupo de Mario Castaño, con una cantidad de amigos que nos respaldan.

A dedo

- ¿Cuántos votos le restará a los liberales y le sumará a Cambio Radical?

Hablo con humildad. No tengo sino el voto mío, pero hemos sido un equipo de trabajo que está diseminado por los 27 municipios de Caldas. Represento las bases del Partido Liberal, y estamos como hace 15 años. Gobiernan exactamente los mismos.

- Entre los liberales dicen que está dolido porque no lo incluyeron como candidato, ¿es por esto?

No, es una sumatoria de cosas. Nunca recibí de Mario Castaño una ayuda para la provincia. Después me dicen que me quieren para la Cámara de Representantes, sabiendo mis condiciones, y a último día que no hay sino un premio de consolación.

- ¿Cuál era el premio de consolación?

Buscar que me dieran a futuro un puesto en el departamento o una Unidad de Trabajo Legislativo, pero prefiero estar en un proyecto nuevo y participativo, y no arrodillado a la dirigencia departamental liberal, que toma decisiones como una dictadura. A dedo dicen quiénes pueden participar como candidatos.

Responde Mario Castaño

"David Gutiérrez me empezó a ayudar en la campaña hace cuatro años, tuvo todas las oportunidades. Su molestia, en el fondo, es porque desde la Dirección Departamental no tomamos partido para dilucidar de quién era la curul. El Consejo Nacional Electoral decidió que era de Luis Fernando Duque y nosotros respetamos eso.

"Es una lástima que David haya encontrado más afecto en otro lado. Respetamos las decisiones personales, y tiene derecho a hacer las críticas, pero la bajo la coherencia. El responsable directo de invitar a José Luis Correa fui yo, hace un año, no fue el alcalde.

"José Luis Correa nunca ha participado en una votación, y marcarlo dentro de una militancia es salido de contexto. Por el contrario, si el Partido Liberal dice que es pluralista, es un acto de coherencia apoyar a una persona joven, brillante, que escribe para institutos de Estados Unidos y subcampeón Suramericano de karate".

Desde la Dirección Nacional Liberal

Cristian Camilo López, manizaleño asesor de la Dirección Nacional del Partido Liberal, y a quien comunicaron ayer en Bogotá para responder sobre el aval para Gutiérrez Estrada, afirmó: "Es mentiras que la Dirección Nacional le haya dado el aval. Fui quien inscribió la lista. Él dedujo que tenía el aval automáticamente porque estaba preinscrito, pero este hecho no significaba su otorgamiento. En Caldas hay dos participaciones. Un candidato del senador Luis Fernando Duque no se presentó a la inscripción, por lo que escogió como candidato a Néstor Toro, con quien completó la lista".