MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El alcalde de Aguadas, Óscar Yhonny Zapata, lleva una semana otra vez en su cargo. Los términos vencieron para que siguiera encarcelado por un contrato por $11 millones, pero las investigaciones en su contra continúan.

Dice que agradece la generosidad y eficacia de los líderes y funcionarios aguadeños que continuaron el trabajo por el municipio, pero se queja de que encontró ciertas cosas que lo tienen preocupado.

- Fue casi un año (11 meses) por fuera de la Administración, ¿qué encontró a su regreso?

Tenía gestiones hechas con los gobiernos Departamental y Nacional y uno ve con tristeza que no han avanzado. Hubiera sido insistente en conseguir recursos y que los proyectos estuvieran en otra fase. Queda uno con guayabo (sic) de otras gestiones importantes que se hubieran podido lograr.

- ¿Qué gestiones no han hecho?

Estábamos muy juiciosos con la Estación de Policía de Arma, la más vieja del país; es una casa de bahareque, de teja que está para caerse. Necesitamos conseguir más pavimento entre Arma y La Pintada, hacer más placas huella en cofinanciación con el Comité de Cafeteros. La tarea de un alcalde es pedir, volver a pedir y seguir pidiendo; pero no es lo mismo lo que uno tiene en mente que lo que tienen otros mandatarios, y más que no son del municipio. Islén Pineda (exalcalde encargado) es de Pensilvania y por eso de pronto se le presentaron dificultades. Sí se atrasan muchas cosas, pero vamos a desatrasarnos.

Cambio de funcionarios

- ¿Qué más encontró?

Que en la Administración Municipal hicieron unos cambios de funcionarios, trajeron gente de Samaná y de Pensilvania y queda uno trabajando, no con el equipo que había formado sino que le toca empezar a mirar el modo de trabajar de la gente. Me duele que el Municipio lo entregué en los primeros puestos de desempeño fiscal y lo encontré en el puesto 26, casi en el último puesto.

- ¿Son situaciones salvables o ya no las puede cambiar a nueve meses de terminar el mandato?

Hay unos compromisos, cosas que ya están priorizadas y contratadas, como las vías, que no puedo modificar; gente que ya quedó con contratos hasta el 31 de diciembre. En la Secretaría de Salud me cambiaron todos los funcionarios.

Por un sancocho

- Un contrato por $11 millones, para celebrar en el municipio antioqueño de La Pintada el Día de la Familia a todos los funcionarios de la Administración lo llevó a la cárcel, ¿cómo justifica este contrato que sigue siendo motivo de investigación en su contra?

La Pintada es un lugar muy turístico y agradable para la gente de Aguadas. Decidimos trasladarnos a este sitio con todos los funcionarios y las familias; la mamá, el novio o la novia, era muy abierta la convocatoria. Hicimos una actividad para 150 personas. Para hacer los estudios del contrato tuvimos en cuenta lo que puede valer por persona en otros lugares y qué nos podían ofrecer. Se hizo una licitación a la que se presentó solamente Sergio Bustamante, de Aguadas, quien ha tenido negocios de eventos, cafeterías. Siempre he dicho que me llevaron a la cárcel por un caldo de gallina, por un sancocho.

- Pero los 150 no asistieron, solo unas 90 personas.

Era un lunes festivo y no podía obligar a todos los empleados a ir. Fueron más personas, hubo mucha gente, pero se relacionaron 90 que eran los funcionarios públicos. No le dije a ningún empleado que faltara para que le quedara plata al contratista, porque el delito que me ponen es que favorecí al contratista para que le quedara plata.

Dudas y miedos

- Al quedar libre por vencimiento de términos, pero la investigación continuar, ¿teme volver a la cárcel?

Me da tristeza es que le dicen al fiscal en el juicio que precise en qué etapa del contrato me equivoqué, y dice que hay que revisar todo; deja el maleficio (sic) de la duda. Duele que la Fiscalía me pide que para que no interfiera en la investigación me guardan (encarcelan), pero dejan de investigar. Creo que la investigación va en un 10% y no dilaté nada. Lo que me deja el maleficio (sic) de la duda es que hay un poco de comentarios de la familia que me está haciendo la persecución política y dice que me van a volver a guardar, que por ahí hay otra cosa.

- ¿Cuál es la familia que lo está persiguiendo y por qué?

En la carrera 23 de Manizales me amenazó Rubén Darío Duque, hermano de Iván Roberto Duque o Ernesto Báez, el que era ideólogo de los paramilitares. La demanda me la pone Wilder Fajardo y pone la dirección de la casa de los Duque en Manizales, donde Luz Idalba Duque, que ha sido alcaldesa en Aguadas. Ellos han tenido el poder por mucho tiempo. Ellos han empezado una campaña de odio y desprestigio en contra mía, los seguidores de ellos en redes sociales. Es más, el juez que me mandó para la cárcel es amigo de esa familia, su hermano trabajaba en la alcaldía, con ella (Luz Idalba), pero cuando gano la Alcaldía se tenía que quedar sin trabajo porque no iba a estar con gente de la otra Administración. Doña Luz Idalba saca unos videos en los que desacredita mi Administración. Me preocupa que ella tiene por lo menos ocho demandas y ninguna ha prosperado, y a mí me guardan por un caldo de gallina. Con todo respeto, tengo que salir a contar la historia porque otros la están contando de manera distinta.

- Hay otras investigaciones en su contra, ¿en qué van?

Los casos continúan, pero para mí son minucias que se tienen que investigar y pueden llegar a ser cosas disciplinarias, pero no penales, no para mandarme a la cárcel.

- ¿Piensa interponer acciones contra quienes dice lo persiguen políticamente?

Las confrontaciones políticas se han trasladado a las ías. Tengo es que declarar que soy un perseguido político, pero sobre todo hago responsable a Luz Idalba Duque de Gómez, al hermano Iván Roberto Duque, si me llegan a matar porque salí de la cárcel. Al secretario de Gobierno de Caldas le manifesté que necesito protección, me da miedo, parece ser que quieren recuperar el poder, a las buenas o a las malas.

Responde Luz Idalba Duque

LA PATRIA consultó ayer con la exalcaldesa de Aguadas Luz Idalba Duque sobre las acusaciones que hace el alcalde, Óscar Yhonny Zapata, y respondió: “Voy a recurrir a las instancias judiciales, directamente a la justicia. Debe tener las pruebas para comprobar los señalamientos tan graves que hace. No me interesa contestar más de este tema”.