MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La sagacidad de los 74 años, 52 de ellos metido en política, le permiten responder lo que se le pregunte al abogado manizaleño Luis Guillermo Giraldo Hurtado.

Ahora tiene entre ceja y ceja la idea de ser gobernador de Caldas. Cuenta que se inscribió el miércoles en la tarde en la sede del Partido Centro Democrático, en Bogotá donde vive, para aspirar al aval por esa colectividad a la Gobernación.

Ya está tallado en estas lides, y antes de que se le pregunte por la investigación que le abrieron, por presunto fraude electoral en la recolección de firmas para la segunda reelección de Álvaro Uribe, dice: “De este incidente salí absuelto por el juez de primera instancia y por el Tribunal Superior de Bogotá. El fallo dice que el juez solamente encuentra una causa por la cual se me llevó a ese juicio: la política. Entonces mientras uno está en esa situación no puede pensar en intervenir como candidato”.

Acepté

- ¿De dónde salió tan intempestivamente esta aspiración?

La política es una vocación, algo que se lleva en los genes. Nunca he abandonado el interés por la política, y siempre les había dicho a mis amigos que en el fondo de mi corazón conservaba la esperanza de volver algún día y presentarme como gobernador de Caldas. Mis amigos me llamaban mucho, incluso algunos que no estaban en el Centro Democrático, me pedían ir. Como vocación llama, acepté, y aquí estoy como precandidato.

- Por el Centro Democrático son tres precandidatos (Antonio Corrales, Camilo Gaviria, Jorge Luis Ramírez), que acordaron definir un mecanismo para elegir candidato a la Gobernación, ¿se debe sumar a lo que ellos establezcan?

Espero reunirme con ellos. Hablé con el presidente (sic) Uribe porque naturalmente había que consultarle su pensamiento. Me dijo que había otros tres precandidatos, que conversara con ellos y que lo ideal sería que los cuatro nos pusiéramos de acuerdo en el procedimiento para escoger el candidato del Centro Democrático. En eso estoy, importante oír sus puntos de vista y yo expondré los míos.

- Se dice que es casi segura la alianza del Centro Democrático con el Partido Liberal en Caldas, y que muchos no están de acuerdo con esa unión, ¿representa a esas personas descontentas de su Partido?

Risas... Apenas soy un precandidato, un prenatal. Hay es que tratar de unir a todas las fuerzas de Caldas, ojalá hubiese acuerdo con muchos sectores, no hay que excluir a nadie. La política es el arte de gobernar bien para todos, y tomando en cuenta todos los factores de poder que existen.

Del liberalismo al uribismo

- Usted militó en el liberalismo, ¿ese sería un camino para una posible alianza con ellos en Caldas?

Fui liberal toda la vida, lo que pasa es que cuando resultó el escándalo de Ernesto Samper yo era miembro de la Dirección Nacional del Partido Liberal e hice una profecía que desafortunadamente resultó valedera. Les dije: si el Partido Liberal asume este problema de la financiación del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, y no le pide la renuncia al presidente, nos vamos a ver excluidos por muchos años de la Presidencia de la República, y así pasó. Ganó Andrés Pastrana, luego vino Álvaro Uribe durante dos periodos y no se presentó por el Partido Liberal, Juan Manuel Santos dos periodos y no se presentó por el Partido Liberal, y ahora Iván Duque, que tampoco se presentó por el Partido Liberal. Pero bueno, son circunstancias ya superadas, incluso del siglo pasado en las que no hay que recavar. Ya hay otro Partido Liberal. Le tengo mucho aprecio y gratitud al presidente (sic) César Gaviria, que me nombró su embajador en Alemania, y creo que le está prestando un gran servicio al país bajo la dirección del Partido Liberal.

- Dicen que le habla al oído al senador y expresidente Álvaro Uribe, ¿le favorece para una posible candidatura?

No (risas), no le hablo al oído, tiene el oído listo para todos los colombianos que quieran hablarle y soy un colombiano más.

- ¿Cómo está la relación con Adriana Gutiérrez, mamá del precandidato Camilo Gaviria y jefe del Centro Democrático en Caldas?

La relación es muy buena, tengo un gran aprecio por el trabajo que ha hecho. Estuvimos ocho años los del Centro Democrático atravesando el desierto de la oposición, y se mantuvo firme con el Partido trabajando en Caldas. Tiene muchos méritos, nadie se los va a desconocer. Presento mi aspiración bajo las banderas del Centro Democrático, y lo único que pido es un procedimiento claro, transparente, democrático para escoger al candidato. Creo que Adriana Gutiérrez es una persona que va a respetar esos procedimientos.

De amigos y enemigos

- Lo identifican como alguien que hizo política hace muchos años por el Partido Liberal, con señalamientos en temas de vivienda y del llamado Gran Robo a Caldas, ¿son cosas que le van a revivir o como dice: es el pasado en el que no hay que recavar?

Me parece bien que hablemos de todo lo que es el pasado, del presente y del futuro del departamento. En relación con esas objeciones que van a hacer, tranquilos que ya las he oído; además, a los ataques voy a contestar con soluciones, a las descalificaciones con propuestas, a las calumnias con compromisos. Mientras más exista eso mejor, porque más me comprometo. Un amigo dice que en política a uno le ayudan a remar tanto los amigos como los enemigos.

- Dicen que el Partido de la U estaría interesado en apoyarlo, igual la corriente que respalda al gobernador, ¿ha recibido coqueteos de ellos?

No, solo tengo noticias de algunas personas del exsenador Mauricio Lizcano, a quien respeto y le he visto un gran trabajo. No hago distinciones entre los caldenses. El tema será unir, unir y unir.

- ¿Cuál de los otros tres contrincantes del Centro Democrático considera de mayor riesgo?

No los considero de riesgo, los considero mis posibles amigos, bien para trabajar por ellos si ganan la nominación o bien para que trabajen conmigo si yo la gano.

Propuestas

“El departamento va bien, me atrevería a decir que muy bien. Resalto la labor que ha hecho el gobernador, Guido Echeverri, por ejemplo lo que está trabajando en vías secundarias ($180 mil millones), en infraestructura educativa ($110 mil millones) y otros programas que no se pueden perder, que hay que continuar. Lo que no sabemos muy bien a veces cuando entramos al gobierno es que la continuidad puede ser más importante que la ruptura, se rompe con lo malo, pero se continúa con lo bueno. Caldas según entendidos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene una vocación agroindustrial. Exportó 900 millones de dólares el año pasado, 600 de ellos de café, y las perspectivas dan que el aguacate hass puede dar hasta 300 millones de dólares en el 2020. Caldas tiene algunas zonas aptas para el cacao. Se calcula que en los próximos años el déficit de cacao en el mundo será de 2 millones de toneladas, ahí está una vocación agroindustrial muy importante para el departamento. Pero uno no puede apuntarle a una sola vocación, tenemos que trabajar para poner a Caldas en la punta de la tecnología de punta, porque donde esté la tecnología uno está bien, dispara el progreso. Además, la condición educativa de Caldas debe añadirse a la vocación agroindustrial”.

Lo que dicen los otros precandidatos

José Antonio Corrales Giraldo

Los tres precandidatos que nos reunimos la semana pasada acordamos que mediante una consulta cerrada vamos a elegir el candidato único del Partido a la Gobernación de Caldas. Él tiene que meterse en las reglas, si él llega bienvenido, tiene todo el derecho como miembro del Partido, es la democracia.

Camilo Gaviria Gutiérrez

No sé si son cuatro o son más precandidatos. No conozco de disidencias en el Partido por inconformidad de una alianza con el Partido Liberal, porque todavía no hay alianza. Lo que veo es un Partido fortalecido, haciendo un trabajo democrático, donde el doctor Luis Guillermo también va a participar y me parece muy importante para el ejercicio democrático.

Jorge Luis Ramírez Agudelo

Es muy importante la presencia del doctor Luis Guillermo, le da un alto nivel al proceso de selección del candidato único del Centro Democrático. Es una persona muy importante en la historia de Caldas, muy cercano al presidente Álvaro Uribe y fundador del Partido. Tiene todas las condiciones para estar en la contienda electoral. Ya ceradas las inscripciones procederemos a reunirnos para establecer el mecanismo de selección.