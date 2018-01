La política es de raigambre familiar para el representante a la Cámara Juan Felipe Lemos Uribe, antioqueño candidato al Senado por el Partido de la U, quien en Caldas tiene como fórmula a la Cámara a Óscar Tulio Lizcano González.

Nació en Andes, en medio de una familia de políticos. Su padre fue diputado en dos periodos por el Partido Conservador, y su mamá, liberal y prima del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Se graduó como abogado y sus primeros trabajos fueron en Ecopetrol, secretario privado de la Contaduría General de la Nación y subsecretario de Hacienda en Antioquia. Años después, compañeros de estudio lo tentaron para que se metiera a la política y comenzó con el entonces representante a la Cámara por Caldas y actual senador Mauricio Lizcano Arango, quien buscaba votos en Antioquia para llegar al Senado. Por eso justifica esta práctica y critica el regionalismo político.

Estructura

- La U en Caldas tiene dos líneas: Penagos y Lizcano. Como antioqueño, ¿cómo ve las opciones ante un candidato al senado caldense como Hernán Penagos?

La política ya no pasa por el origen. Los regionalismos se deben abolir porque distorsionan las realidades. Mientras esto persista en política, no habrá cambios sustanciales en el país. A Mario Castaño y a Hernán Penagos les deseo el mejor de los éxitos en su aspiración al Senado, son buenos representantes. Para vender la panela, uno no tiene que hablar mal del vecino. Como en el caso de ellos, no bastan los votos de Caldas, deben ir a otras regiones, incluida Antioquia, a buscar votos para obtener caudal suficiente. Estamos en la misma tarea.

- ¿Cómo ha sido su trabajo con Mauricio Lizcano?

Pasamos de ser cenicientas de la política a los más votados en el 2014. La primera vez me dieron mucho palo por apoyar a un senador de otra región. En cuatro años me permitió convertirme en el mayor elector de la U en Antioquia, al pasar de 20 mil a 40 mil votos, y a Mauricio de 22 mil a 46 mil y ser el senador más votado del Partido. Esto demuestra que el ejercicio político no depende de un lugar de nacimiento sino donde uno enfoca su deseo de trabajar por las regiones. Nuestra organización política ha trascendido el plano departamental, tiene una raíz muy fuerte en Caldas y en Antioquia y nos estamos extendiendo a Risaralda. Las causas del Senado son las causas de la Nación.

- Lizcano fue presidente del Congreso, y proyectos como Aerocafé siguen embolatados, ¿de llegar al Senado, qué hará por este anhelo de Caldas?

No es responsabilidad ni culpa de Mauricio, han jugado factores políticos que no sé si aquí los han advertido. Este Gobierno nunca ha tenido la voluntad política de ejecutarlo, pareciera que le estuvieran cobrando al Gobierno anterior haber impulsado esa obra, y también los hechos no tan santos que se presentaron en el manejo inicial de recursos. Como congresista, que vengo a buscar el favor de los caldenses, debo comprometer mi actividad en la defensa de esa obra. Sería una frustración que no terminara de materializarse, además porque se requiere. Al próximo presidente de Colombia hay que exigirle que se comprometa con el Aeropuerto.

Disciplina

- ¿Cómo ha sido su trabajo con el candidato a la Cámara Óscar Tulio Lizcano, de quien muchos consideran ya estaba aislado de la política?

Nos ha sorprendido con su vitalidad. Cuando se pensaba que ya estaba en la cúspide de la vida, es ejemplo, porque quién renuncia a los privilegios que da la madurez de la vida y sacrifica las cosas más importantes, como su familia, para meterse en esta candela política, porque es un ejercicio muy difícil. Se le ve sin pereza recorriendo los municipios de Caldas, en estrictas jornadas, y eso solo lo hace quien tiene vocación de servicio.

- ¿Ya definieron a quién apoyará la U para la Presidencia de la República?

Hago parte de una estructura política que orienta Mauricio Lizcano, Óscar Tulio y yo debemos seguir sus orientaciones. El Partido ha definido que hasta el 11 de marzo, pasadas las elecciones de Congreso, fijará una posición. Todos los partidos con ideología de derecha no van a tener otra alternativa distinta que un candidato que represente el centro y la derecha del país para conservar el Estado, y ese candidato es Germán Vargas Lleras, que estará con un contrincante de los independientes, con toda la izquierda a su alrededor y con un sector amplio del liberalismo.

Del Congreso

"La mayoría de quienes toman las decisiones más importantes de este país no tienen ningún tipo de formación profesional ni experiencia de los temas públicos. Leyes como la Reforma Tributaria terminan siendo aprobadas, no por la fuerza de los argumentos ni por el impacto que puedan generar, sino por la fuerza de las conveniencias.

"Al Congreso va a llegar una fuerza política muy importante de sectores de izquierda, que tiene una ventaja sobre las fuerzas políticas tradicionales del país, y es que allá hay rigor en el análisis, hay formación y argumentos, así no los compartamos ideológicamente, pero van a llegar a hacer un debate serio sobre el modelo de país, ya no sobre los acuerdos de paz ni sobre la guerra.

"No solo el partido FARC. Hay sectores proclives que hoy empiezan a destaparse y a quitarse el disfraz que tuvieron durante años, con su cercanía ideológica a este tipo de posturas. Lo grave es que en los sectores independientes del país, por ejemplo Sergio Fajardo, que a mi juicio es un hombre con un discurso muy cosmético. Le dice a la gente lo que quiere escuchar, va cautivando gente; pero cuando le preguntan sobre los temas de fondo del país, empieza a patinar".