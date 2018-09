MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La anunciada Misión de Cooperación del Departamento de Caldas a España e India terminó siendo una Misión Exploratoria. Estimaban que viajarían 10 diputados de la Asamblea y solo fueron 6.

Fuera de esto, la Secretaría de Desarrollo Económico de Caldas abrió una convocatoria para comprar, por la modalidad de selección abreviada, tiquetes aéreos para los diputados en los trayectos Medellín-Madrid y Madrid-Medellín, por $50 millones, con recursos de inversión del Departamento. Luego la retiró.

Inicialmente justificaba este gasto como apoyo de cooperación internacional, que permite la ley. Sin embargo, el anuncio del aporte oficial generó dudas entre algunos diputados, y la Gobernación echó para atrás la contratación y a los viajeros les tocó pagar todo de su propio bolsillo.

El pasado 31 de julio, LA PATRIA publicó una entrevista con el secretario de la Asamblea Departamental, Leandro Gutiérrez, y el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Trujillo. Indicaron que 10 de los 14 diputados de Caldas estarían entre España e India del 30 de agosto al 20 de septiembre por invitación de estos gobiernos. Era parte de una agenda de cooperación internacional, de la que saldrían acuerdos comerciales y de hermanamiento.

Gutiérrez dijo que él no viajaría, pero sí lo hizo.

Otros cambios

Como no se conformó el grupo de 10 diputados, Gutiérrez envió una invitación el 10 de agosto pasado al presidente del Concejo de Manizales, Orlando Quiceno, para que dispusieran de cuatro cupos, viaje que deberían sufragar los viajeros con sus propios recursos (ver recuadro Por los lados del Concejo).

Por su propia cuenta, el concejal del Partido Verde Carlos Mario Marín se les unió y ayer aseguró que no participó de ninguna misión y que su fin fue más de turismo. Parte de la delegación llegó a Manizales el pasado jueves.

Finalmente los cuatro cupos del viaje fueron cubiertos con dos diputados de la Asamblea del departamento de Risaralda, el alcalde de Mariquita y el concejal Marín.

Génesis de la Misión

Surge de la visita de los embajadores de India y de España a la pasada Feria de Manizales, condecorados por la Asamblea de Caldas por el trabajo para generar integración entre las naciones. Desde mayo de este año la Asamblea y las embajadas iniciaron reuniones en Bogotá para conocer políticas públicas. De este ejercicio, la Asamblea elaboró una agenda que aprobaron los gobiernos extranjeros y de allí surgió el viaje, como lo indicó la Embajada de España, con miras a gestionar temas académicos, comerciales y de hermanamiento.

Detalles del viaje

* Algunos diputados dijeron que un pasaje en avión a Madrid, ida y regreso, vale unos $3 millones y a la India $1 millón 500 mil desde Madrid. Estos tiquetes, más los desplazamientos dentro de los países, hospedajes, alimentación y gastos personales corrieron por su propia cuenta, no recibieron ayudas de la Gobernación ni de la Asamblea.

* La Embajada de Colombia en la India les hizo una recepción y los invitó a una comida. Tuvieron apoyo logístico de Procolombia para acompañamiento en las reuniones y traducción. La Alcaldía de Caldas de Reis (España) les pagó tres noches de alojamiento.

* Afirmaron que en 21 días hicieron 11 viajes en avión, 4 en bus y 1 en tren.

* La delegación la conformaron los diputados de Caldas Ómar Andrés Reina (conservador), Óscar Alonso Vargas y Silvio Arboleda (liberales), Juan Sebastián Gómez y Henry Gutiérrez (la U) y Nicolás Aguilar, además el secretario de esta corporación, Leandro Gutiérrez; tres funcionarios de la Gobernación de Caldas: la secretaria Privada, Verónica Llamosa; el secretario de Hacienda, Luis Alexánder Pineda, y un funcionario de la Secretaría de Agricultura; Adriana Cristina Mejía, de la Cámara de Comercio de Manizales; David Ricardo Martínez, presidente de la Federación de ONG de Caldas; dos diputados de la Asamblea del departamento de Risaralda, el alcalde de Mariquita (Tolima) y el concejal de Manizales Carlos Mario Marín.

* El diputado Reina señaló: "Tenemos comunicación con otras asambleas, nos parecía que debemos empezar a actuar como región. El alcalde Mariquita fue invitado por el ayuntamiento de Caldas de Reis porque están celebrando los 250 años del natalicio de Francisco José de Caldas, cuyo padre nació allí, y están haciendo un levantamiento de sus obras".

Logros del viaje, según los diputados

Juan Sebastián Gómez

Gastó por lo menos $8 millones en el viaje. Mencionó logros inmediatos como haber establecido contactos directos con municipalidades, gobiernos, diputaciones y empresarios; además ya estuvieron en Bogotá empresarios del sector TIC que conocieron en los primeros días en India, para invitar a empresarios colombianos a un evento en ese país. "El Parque Tecnológico de Villamaría, que está a punto de abrirse, gustó mucho, también el Consejo Departamental de Paz interesó en el País Vasco. El alcalde de Caldas de Reis nos invitó a difundir una exposición que se hará en un museo con toda la historia de Francisco José de Caldas".

Óscar Alonso Vargas

Gastó entre $20 millones y $25 millones en el viaje. "En la Embajada de la India nos reunimos con varios empresarios de este país que buscan invertir en software y hardware, quieren mirar el tema del Parque Temático que se hará en Villamaría; en lo agropecuario están interesados en llevar la pasilla del café colombiano, cítricos y aguacate. Ya le queda al gobierno departamental revisar posibles convenios. Se va a montar un stand en la Embajada de Colombia en la India con los productos Origen Caldas. En España nos reunimos con las Cámaras de Comercio, están interesados en invertir en el departamento. En Bogotá se hará una feria mundial para exponer nuestros productos de exportación".

Nicolás Aguilar

Dice que lo que le costó el viaje es muy personal. "En ambos países encontramos escenarios académicos y empresariales en donde existe un posible interés de acercarse al departamento, bien sea de negocio o como hermandad desde lo público o lo privado. Visitamos la Universidad de Amity, que eventualmente podría surgir el interés de hacer una sede en Colombia y ojalá fuera en nuestro territorio. En Nueva Delhi pusieron a disposición un espacio de mil metros cuadrados para que empresarios colombianos inicien allí sus operaciones. En el País Vasco encontramos en los parques tecnológicos personas que vienen en próximos días a visitarnos para que conozcan nuestro trabajo. Caldas de Rais hará una hermandad con Villamaría en diferentes temas, y está muy interesada en conocer lo que fue la vida de Francisco José de Caldas. Allí también se encuentra la zona franca de Vigo que hace autopartes para el mundo, ojalá pudiéramos buscar que nuestros empresarios en el mismo sector puedan ver opciones de hermanamiento o cooperación".

Ómar Andrés Reina

Gastó unos $10 millones en el viaje. "Esta misión exploratoria tuvo el ánimo de que algunos productores y empresarios caldenses puedan visitar la India a través de la Embajada de Colombia a un campamento que se realizará en noviembre en Nueva Delhi para generar espacios de negocio entre empresarios indios y de toda Latinoamérica, también la posibilidad de acercamientos de empresarios caldenses a la zona franca de Vigo (España) y establecer mejores relaciones con la delegación del País Vasco en Bogotá. La Universidad de Amity en la India ve en Manizales la posibilidad de generar escenarios de intercambio y hacer mayor presencia académica en nuestro territorio. En India están muy interesados en aprender Español a través de intercambio y la inmersión de docentes caldenses, pues quieren vender en el mercado hispanoparlante y deben tener soporte técnico en nuestro idioma".

Henry Gutiérrez

Gastó unos $8 millones. Dijo que la ventaja es que ya estaba en España visitando a sus hijos en Madrid, el 31 de agosto se encontró con los compañeros en el aeropuerto e inició el viaje a la India. "Estuvimos en las reuniones a las que nos invitaron, cumplimos con la agenda determinada con el País Vasco y la India. Se hicieron contactos comerciales, estuvimos en varias instituciones oficiales y no oficiales en donde se intercambiaron teléfonos y datos, pues hay interés en el parque geotérmico que se desarrollará en tierras del Nevado del Ruiz, colaboración probable con el Parque Tecnológico que vamos a abrir en Villamaría, acuerdos comerciales para envío de café especiales a ambos países. Se estuvo hablando del acuerdo de paz con una comisión del Parlamento del País Vasco".

Silvio Arboleda, presidente de la Asamblea

"Me da pena con usted. Yo mañana (hoy) voy a hacer una rueda de prensa, una cosa oficial donde vamos a invitar a todos los medios para que se den cuenta exactamente lo que hicimos en la India y España. Eso es todo. Mañana (hoy) con mucho gusto", fue la opinión que entregó sobre el viaje a LA PATRIA.

Leandro Augusto Gutiérrez, secretario de la Asamblea de Caldas

"Estoy en una reunión en este momento, y si es del tema de España e India no estoy autorizado para hablar de ello, mañana (hoy) habrá una rueda de prensa y ahí va a hablar el presidente y todos los que participamos. Las preguntas me las puede compartir mañana (hoy)", fue lo que dijo cuando se le consultó del viaje.

Por los lados de la Gobernación

Gobernador de Caldas, Guido Echeverri

"Simplemente los diputados decidieron irse por su propia cuenta, eso fue lo que pasó. Únicamente financiamos el viaje del funcionario de la Secretaría de Agricultura, que iba a presentar el proyecto de Origen Caldas. Hicieron contactos con muchas entidades gubernamentales y empresas de base tecnológica que en la India se han desarrollado mucho. Se hicieron convenios académicos, de hecho ya está allí una funcionaria de la Gobernación, Yamile Uribe, que fue becada por un mes y está estudiando temas de tecnología, gobierno abierto, servicio al ciudadano. Tendremos la visita de empresarios de la India en materia de tecnología en los próximos días a Manizales. Para cualquier país es importante establecer relaciones con empresarios y con gobiernos internacionales, no queda ninguna duda. Sé que invitaron también a la secretaria Privada y al secretario de Hacienda y les dí permiso para que viajaran, deben tener este tipo de relaciones y de encuentros".

Luis Alexánder Pineda, secretario de Hacienda de Caldas

"Hicimos esta visita exploratoria para acercarnos con ambos gobiernos para beneficio de la región. Viajamos con recursos propios, excepto el caso de Galicia, que el gobierno nos dio alimentación, hospedaje y transporte. Sería una misión oficial, pero infortunadamente se generaron muchas dudas y el presidente de la Asamblea consideró hacerlo con recursos propios. Lo que gasté es un tema personal de mis finanzas".

Miguel Trujillo, secretario de Desarrollo Económico de Caldas

"El contrato de selección abreviada para la compra de tiquetes no lo hicimos por la Secretaría. Tuvimos la posibilidad de que ellos (diputados) lo financiaban. Liquidamos el convenio, no se ejecutó. No viajé porque aquí tenemos mucho trabajo".

Por los lados del Concejo

Orlando Quiceno, presidente del Concejo de Manizales

Indicó que el 10 de agosto le llegó un documento de la Asamblea, firmado por el secretario, Leandro Gutiérrez, en el que le hacía la invitación al Concejo con cuatro cupos porque unos diputados no viajarían. "Socialicé con los concejales, ninguno quiso participar. Teníamos que tener los gastos de viaje, más o menos entre $6 millones 500 mil y $7 millones e incluso se podía aumentar. El concejal Carlos Mario hizo los acercamientos con un diputado, porque de aquí no salió un documento que dijera que iba en representación del Concejo. Pedí un concepto a la Oficina Jurídica porque la idea, según la invitación, era que si de pronto no había ningún concejal podrían viajar funcionarios de planta. Me respondieron que la ley es muy clara y no se pueden recibir viáticos".

Carlos Mario Marín, concejal de Manizales

"Mi función en el viaje fue un poco más turística, no tuve mucho contacto con la delegación porque pagué todos mis gastos. Lo único que hice fue conocer un poco para traer algunas ideas a la ciudad. Al Concejo llegó una invitación para quien quisiera participar del viaje y pagara todos sus gastos. No creo que tenga que dar explicaciones de cómo gasto mi sueldo. No veo cuál es el problema comprarse unos tiquetes y montarse en un avión, no iba como representante del gobierno ni del Concejo. No estoy violentando la ley ni me estoy saltando las normas. Temas éticos hay cuando hay recursos públicos".

El concejal viajó con su novia. Dijo que ella también pagó sus tiquetes, sus hoteles y sus comidas. En la cuenta de Facebook del concejal subió una foto en la que aparece en el Taj Mahjal (monumento de la India) pidiéndole la mano a su prometida.