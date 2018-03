Iván Marulanda Gómez ganó curul en el Senado por el Partido Alianza Verde, pero su corazón y pensamiento político están más con los compromisarios de Sergio Fajardo, que lideran la Coalición Colombia, en donde también está el Polo Democrático Alternativo.

Su actividad política parece que empieza, pues es la mano derecha de Fajardo, que busca llegar la Presidencia de la República. Marulanda Gómez es pereirano, pero se siente caldense porque creció en épocas del Gran Caldas. Dijo ayer que está dispuesto a ayudar al Eje Cafetero y que sin protagonismo estará donde sea útil.

Con De la calle

- ¿Cómo ve la composición del nuevo Congreso, hay diversidad de fuerzas?

Sí, hay un cambio importante en su composición. Hay fuerzas nuevas y gente nueva, y tal vez es un poco el deseo, más que la visión realista de las cosas, pero creo que el Congreso no será un campo de batalla sino un campo conciliación, de reconciliación, de consensos, de conversación. Eso sí puedo garantizar que es mi actitud.

- La tendencia es pedirle a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle que se unan, ¿lo cree posible?

Lo creo y es indispensable, además considero que es posible. Humberto es un hombre honesto, hijo de nuestra tierra y de nuestra cultura, es un patrimonio del país, persona que nos honra por lo que ha hecho y lo que es. No somos indiferentes a la suerte de Humberto, quien tiene que jugar un papel protagónico. Ha tenido dificultades porque el Liberal es un Partido en crisis profunda, fui liberal toda la vida y lo puedo decir con conocimiento de causa. Entiendo que muchas fuerzas liberales se fueron para otras candidaturas, siento que está solo y que así es una persona muy importante en un diálogo con Sergio Fajardo.

- ¿Esto quiere decir que ven a De la Calle sumándose a Fajardo y no al revés?

No, lo vemos en una conversación para ponerse de acuerdo.

A consulta

- ¿Quién quedaría entonces como candidato?

Humberto de la Calle tendría que ir a una consulta, jurídicamente es la forma como se libera de la obligación legal de ir a primera vuelta presidencial solo. Cuando ellos hicieron la consulta liberal pusieron en la papeleta que el ganador estaba autorizado para ir a una consulta interpartidista. De la consulta es lo que tienen que conversar.

- ¿Cómo sería entonces esa consulta?

No es ya la consulta en las urnas. Una consulta es una pregunta que se le hace a alguien, a un colegio de personas, a un número de representantes de la sociedad; preguntar cómo podemos unirnos, alrededor de quién.

- ¿Podrían estar en conversaciones con qué otros candidatos para integrar una gran fuerza de centro?

No veo posible en este centro político del que hablo y que estamos representados con Fajardo, una posibilidad más grande que la de Humberto de la Calle, no con el Partido Liberal. Lo veo como el acontecimiento que puede cambiar la cara de la política. Hay otro actor que está buscando espacio y que posiblemente lo va a encontrar, se llama Carlos Caicedo, que fue a la consulta con Petro y ha sido una experiencia muy amarga, según él mismo lo ha dicho.

Polarización

- Ángela Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde decidió irse como fórmula de Gustavo Petro, y dicen que hay otros verdes con el deseo de sumarse a esa candidatura, ¿cómo ven la situación?

Es muy lamentable el paso que dio Ángela, es una decisión que tiene un costo político. No estoy de acuerdo con lo que hizo, me parece un error histórico, para ella y para el país. En reunión de senadores del Partido Verde, el pasado miércoles, se puso ese punto sobre la mesa. No hay ninguna otra persona en los cuadros directivos que esté en la tónica de deslizarse hacia la candidatura de Petro.

- Después de la consulta interpartidista, los que han venido punteando las encuestas a Presidencia son Iván Duque y Gustavo Petro, ¿cree que Sergio Fajardo sigue teniendo opción?

Esto no está decidido. La política siempre da espacios para el cambio. Hubo una reacción emocional de la gente, de buscar seguridad frente al posible crecimiento de Petro, por lo que Petro representa una opción política para el país que nos crea a los demócratas muchas incertidumbres. No hay proyecto político que nos dé seguridad de que se van a respetar las instituciones, que el país no va a caer en un caos en sus políticas; que el país en manos del señor Petro es un país en conflicto, en una lucha de clases que no nos interesa y que nos parece innecesaria. Pero en la medida en que el centro del espectro político se fortalezca y muestre que hay un camino que no está en los extremos, habrá un replanteamiento de la opinión pública, de opciones distintas, porque las consultas polarizaron el país, aparecieron como que aquí había dos opciones: Petro y Duque.

Sobre Fajardo y sus propuestas

"Sergio Fajardo tiene una propuesta de políticas públicas a los problemas colombianos, y las está empezando a mostrar y a explicitar. Lo vamos a ver hablando de sus propuestas en la medida que vaya avanzando el debate. Ya presentó la propuesta económica y vienen las propuestas de educación, de salud y todas las demás", expresa Iván Marulanda.