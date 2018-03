"Juventud no es falta de conocimiento"

LA PATRIA | MANIZALES

La primera experiencia de José Luis Correa en un cargo de elección popular será desde el próximo 7 de agosto en el Congreso de la República, exactamenteen la Cámara de Representantes con curul del Partido Liberal. Al preguntarlepor qué dar un paso tan grande en lugar de empezar con uno pequeño de elección regional, contesta: "¿y por qué no?".

Sueña además con llegar al cargo para tratar de cambiar el sistema de salud del país, algo que no podría hacer desde un concejo o una asamblea. "La solución no es acabar con las EPS, es una medida populista. Quisiera cerrarlas, pero no se puede, se volvieron indispensables para el sector. Propongo regularlas y obligarlas a no quedarse con los recursos de la salud. Así el sistema se recuperará y luego podremos quitarles poder, deshacernos de ellas".

Le critican sus 27 años, recién cumplidos el pasado 16 de marzo. "Juventud no significa falta de conocimiento. Esta campaña no fue fácil, pues no tenía el discurso y el bagaje de otros candidatos. Sin embargo, estudié y me preparé, lo que me da tranquilidad para llegar al Congreso, en donde seguiré aprendiendo".

Empresario

- Dicen que la tuvo fácil para llegar al Congreso al tener el respaldo económico de Autolegal, empresa de transporte propiedad de su familia, ¿qué opina?

Soy empresario desde los 16 años, algo que no oculto. También declaro renta y genero empleo. Pagué mi campaña y tuve herramientas en mi núcleo familiar, pero esta aspiración no fue solo un ejercicio económico. También fue una labor de equipo, de coherencia política y de ideas. La gente debería fijarse en que es positivo que un empresario haga política, pues tenemos una visión social de las cosas.

- ¿Pausará su carrera de médico para cumplir con su compromiso como representante?

Seguiré trabajando, aunque sin cobrar, pues los representantes no pueden tener un empleo diferente al de congresista. Estaré vinculado a la academia y a grupos de cirujanos en Manizales.

- Fue karateca de alto rendimiento, ¿su gestión también será por el deporte?

Claro, defenderé el presupuesto nacional para el deporte, que Juan Manuel Santos ha golpeado de forma vergonzosa. Tenemos que generar espacios para masificarlo. Hay que fortalecer las bases para que la actividad física sea un mecanismo para alejar a los jóvenes de la delincuencia. Se deben crearsemilleros deportivos de diferentes disciplinas en los municipios, en donde a duras penas los muchachos tienen la oportunidad de practicar fútbol.

Visiones renovadas

- ¿Qué opina sobre quienes lo critican por no tener experiencia política?

Luis Carlos Galán fue ministro de Trabajo a los 28 años por el Partido Liberal, y fue brillante. Al contrario, creo que a muchos políticos del país les sobra experiencia, lo que considero una desventaja porque no tienen visiones nuevas. La política necesita visiones renovadas, conceptos distintos de gente joven.

- Dicen que el diputado Jorge Hernán Aguirre quería aspirar a la Cámara, pero que el Partido Liberal le cerró la puerta cuando usted se interesó por esa aspiración, ¿es cierto?

Iba a votar por Jorge Hernán, porque lo tiene todo para ser candidato. Sin embargo, dio un paso al costado al saber que podía quedar inhabilitado por ser diputado de Caldas. Abandonó esa aspiración en un ejercicio de coherencia. Como inicialmente yo iba a respaldarlo, el negro (apodo de Aguirre) se unióluego a mi candidatura.

Con De la Calle

"No comparto algunas posturas de Humberto de la Calle, candidato presidencial de los liberales. Esto no significa que no vaya a votar por él. No ando con rodeos y si expreso críticas es para corregir. Si Humberto anuncia que mañana viene a Manizales, seré el primero en esperarlo para trabajar juntos, eso se llama identidad de partido", dijo José Luis Correa a pesar de que en ruedas de prensa, durante su campaña a la Cámara, expresó molestias con De la Calle por no tener en cuenta a la dirigencia liberal de Caldas para sus visitas por la región.