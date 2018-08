MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El médico y exgerente del Hospital Departamental Santa Sofía Jorge Hernán Yepes Alzate, del Partido Conservador, se tiró primero a la política con un video publicado el 26 de agosto en su cuenta de Whatsapp.

Allí dice que los primeros 15 años de ejercicio profesional los hizo en la parte clínica en el Hospital San Marcos, de Chinchiná; en Urgencias de Cajanal; en el ISS, y en Cuidados Intensivos del antiguo Hospital de Caldas. Luego fue secretario de Salud de Manizales siendo alcalde Mauricio Arias; 14 años gerente del Hospital Santa Sofía, y director de la Territorial de Salud.

Remata anunciando: "En los últimos cinco años me he dedicado a acompañar en sus actividades políticas a la familia: a Ómar (exsenador), a Arturo (exrepresentante a la Cámara) y a Lucelia (exconcejal). Nos preguntaban cuándo me iba a lanzar a la arena política, y respondía que estaba en la banca, en las reservas del Partido. Pues bien, he tomado ya la decisión, impulsado por amigos y copartidarios, de entrar a la política de lleno".

La información la dejó hasta ahí, no dijo cuál sería su aspiración. Ayer, en entrevista con LA PATRIA, explicó que comienza su carrera para aspirar a la Alcaldía de Manizales, después de 30 años de trabajo en la parte asistencial y administrativa del sector salud.

Busca unir

- ¿Por qué se decidió por la Alcaldía?

Por los últimos hechos. Que por primera vez Caldas no tenga un senador conservador y la pérdida de Arturo (su hermano) para la Cámara de Representantes nos puso a pensar si seguíamos al margen coadyuvando o si aportábamos el conocimiento adquirido de Manizales y de la provincia en las correrías con mis hermanos. Como el Partido se ha atomizado tanto, tiene que retomar el rumbo. La primera idea fue ayudar a integrarlo y organizarlo. Luego de publicar el video, muchas personas, más de las que creía, manifestaron la necesidad de candidatizarme. Sin sectarismos, pondremos a consideración de la comunidad mi nombre para la Alcaldía, pero tratando de integrar el Partido en Caldas.

- Dice que lo alienta que la gente esté votando más por opinión que por maquinarias.

Manifesté la intención de entrar en la política de lleno, y un amigo me dijo: ¿cuánta plata tiene para hacerla? Creo que por eso no se han renovado los cuadros directivos de la mayoría de partidos tradicionales; las campañas se han encarecido, al punto que son inviables para un ciudadano del común. Le contesté que no cuento con la financiación que algunos aspiran, de miles de millones, pero sí con amigos y personas que han conocido mis ejecutorias, y con la convicción de que para hacer política no se necesita andar con los bolsillos llenos, sino mostrar una hoja de vida, un estilo de trabajo y permanecer en contacto con la gente. Con los resultados de las últimas elecciones hemos visto la movilización de la gente sin maquinaria y sin dinero, y esto nos animó a decir que este es el momento.

- ¿Cómo cohesionará el conservatismo en Caldas, dividido en por lo menos cinco líneas?

Desde todas esas vertientes han manifestado que les parece bien que haya decidido estar en la arena política. No tengo reticencia con nadie, no genero resquemor y he tenido con ellos vocación de servicio, que nace del ejemplo de la familia y de la profesión. Esa neutralidad permite congregarlos, y pensando en Partido, no en personas, armar el rompecabezas, pues el Partido está fraccionado. Podemos juntar las partes y trabajar por un frente común.

Otros apoyos

- ¿Buscará apoyos de otros partidos políticos para su candidatura?

Ningún candidato en Caldas, y creo que en el país, puede aspirar sin el apoyo de otros movimientos políticos. Habrá que buscar respaldos. Quiero que la comunidad siga expresándose si considera bueno que los represente, y si el papel que he cumplido en 30 años es bien reconocida. Después hablaremos de cómo, en torno a programas y a un estilo de trabajo, buscar respaldos en otros movimientos.

- ¿Qué tan identificado se siente con el Centro Democrático, con el que trabajaron en pasadas elecciones?

Nos hemos identificado en algunos temas y no hay nadie más conservador en el país que el jefe del Centro Democrático; por eso muchos conservadores se fueron para allá, por falta de liderazgo, pero no quiere decir que hayamos pensado en salir del Partido Conservador. Con el Partido Liberal hubo una coalición de muchos años cuando vivía Víctor Renán Barco, y tenemos muy buenas relaciones con buena parte de ese Partido, no habría inconveniente en un momento dado. Los partidos de la U y Cambio Radical se han generado por sustracción de gente de los partidos tradicionales, muchos conservadores; por eso creemos que se pueden lograr apoyos de otros movimientos, en la medida que vayamos conociendo quiénes más están aspirando. Esta es una aspiración abierta y sin sectarismo.

- ¿La decisión de candidatizarse la reforzó el nombramiento del esposo de su sobrina, Carlos Felipe Córdoba, como Contralor General de la República?

No, no tiene qué ver. Llevo cinco años acompañando a Ómar, esto no es nuevo. Es una decisión pensando en las circunstancias actuales. Lo que sí lo anima a uno es haber trabajado activamente en la campaña de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Con esto pueden haber contactos y respaldo nacional a iniciativas para Manizales y Caldas.

Ocupación actual

Jorge Hernán Yepes es el director científico de Philco Medical Systems, de servicios de salud en el área de imágenes diagnósticas en Manizales y en La Dorada, y es asesor en salud.