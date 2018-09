MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Hernán Penagos Giraldo, el samaneño que asumió el pasado lunes como magistrado caldense del Consejo Nacional Electoral (CNE), sostiene que aún a costa de su cargo, no tiene dificultad en acompañar los cambios necesarios para que la sociedad recobre confianza en este organismo.

Llega con otros ocho magistrados de distintos partidos políticos, que se posesionaron ante el presidente, Iván Duque Márquez.

"Por el origen del CNE, la elección de los magistrados se da a través de la postulación de los partidos. Me postuló el Partido de la U, previo a un proceso interno donde tuve la fortuna de que todos los congresistas me acompañaron sin necesidad de un pulso político. Luego en el pleno del Congreso el Partido me postuló y logré obtener este cupo".

El CNE está compuesto por 9 magistrados: 2 del Partido Conservador, 2 del Partido Liberal, 2 del Centro Democrático, 1 de Cambio Radical, 1 del Partido de la U y 1 de la alianza de los partidos de oposición o de izquierda.

LA PATRIA dialogó con Penagos sobre su labor en este organismo electoral.

Por los ajustes

- Distintos sectores ven urgente reestructurar el CNE, lo que no lograron el gobierno Santos ni el Congreso. ¿Como magistrado propondrá cambios?

Sin duda urgen cambios. La reforma política que se está planteando tiene que ir acompañada de una reforma electoral. Hay que estudiar con mucho juicio el origen del CNE, llegó la hora de que el Congreso y el Gobierno definan con precisión si se hace necesario cambiar la forma de elección de los magistrados, que vaya acompañada de una convocatoria por méritos para que el Congreso decida o cualquier otra instancia de las ramas del Poder Público. El CNE es una entidad creada en 1888, tiene 130 años, y aunque una organización electoral es necesaria para un país, lo que se hace necesario es ajustarla a las exigencias actuales. También se necesita una reforma del Código Electoral que es de 1986, 32 años, y no se ajusta a las realidades actuales de la política ni a las electorales. Trataré de llevar al Congreso reformas de esta naturaleza, así como una reforma que permita establecer unos códigos de buen gobierno en los partidos políticos.

- Otros magistrados también han hablado de cambiar el Código Electoral, en especial el tipo de listas, ¿qué propone?

Sin duda se hace necesario revisar la lista preferente (o lista abierta), que está generando serias dificultades; de ella se deriva que en la calle se escuche de campañas que cuestan $20 mil millones y $30 mil millones; además la falta de coherencia en los partidos, porque en últimas quienes se postulan se vuelven contradictores más que copartidarios. Por eso creo que la lista cerrada hay que recogerla en el país; tampoco que se llegue a listas cerradas a través de lapicero de los directorios, sino que esta lista se acompañe de una democracia interna, a través de unas primarias en las que se les dé a los ciudadanos posibilidad de participación. También se necesitan herramientas fuertes para el seguimiento a los gastos de campaña en los partidos.

Anhelos

- Acaba de terminar periodo como representante a la Cámara, ¿considera que estas propuestas tendrán eco en el Congreso o las hundirán las mayorías de los partidos como ya sucedió?

No es sencillo, pero hay una gran ventaja: el Gobierno Nacional quiere impulsar también la propuesta de listas cerradas. Lo que hay que hacer es persuadir un poco más al Congreso para que se entienda que con las circunstancias del país y los fenómenos de corrupción que se ventilan, la opción de la lista cerrada es una forma de mandar un mensaje para que la ciudadanía se ponga más en concordancia con los partidos políticos. Siendo coordinador ponente de la Ley de Equilibrio de Poderes traté de impulsar el tema de las listas cerradas, se hizo difícil, pero creo que puede haber un ambiente mucho mejor ahora para impulsarla.

- Como candidato al Senado, dijo que si llegaba propondría cambiar la circunscripción nacional y volverla departamental, ¿como magistrado podrá gestionar esta idea?

Por lo menos podría opinar, al fin y al cabo es un tema electoral relevante. Hay que revisar con mucho juicio la circunscripción nacional de Senado, que hizo agua en el país. Muchos departamentos en Colombia no tienen senadores, hay otros que tienen 12 y 14 o muchos de los que llegan al Senado después de una campaña nacional quedan con muy poco compromiso con las regiones, y eso es inequitativo, genera desconfianza y que se hable de campañas millonarias. La circunscripción nacional se creó de manera transitoria, ya han pasado cerca de 20 años y no se ha ajustado como se dijo desde la Constitución de 1991, y hay que tratar de cerrarla a lo departamental o por lo menos que quede un número pequeño de senadores elegidos por circunscripción nacional y la gran mayoría de ellos por circunscripción territorial, que por lo menos cada departamento tenga un senador.

Metas

- Llega a un órgano señalado, por la política como se eligen los magistrados y la forma como llevan los procesos, ¿cómo recuperarán la confianza ciudadana?

Es cierto, no lo podemos ocultar. Primero hay que tomar decisiones que vayan generando confianza y que comuniquen a la sociedad que este Consejo Electoral puede cambiar y está dispuesto a acompañar cambios. A costa de mi cargo no tendría ninguna dificultad en acompañarlo en la medida en que sea útil para el país. Muy a pesar de que quienes llegamos a este Consejo Electoral somos postulados por los partidos, debemos entender que estamos sometidos, no a las posiciones partidistas sino al criterio de la ley. Si tomamos decisiones con fundamento en la ley y en la Constitución estamos actuando correctamente, y de esta manera se gana confianza y los partidos lo van a entender.

- ¿Les faltará llegar a sanciones más ejemplares a quien incurra en delitos electorales y hechos de corrupción?

Sin duda allá tiene que llegar el CNE, hoy las herramientas no son suficientes. Lo decía el presidente Iván Duque en el acto de posesión del Consejo Electoral y estoy de acuerdo; se necesitan más herramientas que permitan tomar decisiones mucho más drásticas, por ejemplo para quienes cometen actos de corrupción o utilicen dineros ilícitos en sus procesos electorales, que inclusive vayan hasta la pérdida de la personería jurídica de un determinado partido y la imposibilidad de postular candidatos. Ojalá haya un proyecto desde el Ejecutivo encaminado a eso.

De temas regionales

- ¿Como cabeza visible de una línea del Partido de la U en Caldas, en quién delegó la jefatura?

Soy servidor público y no puedo pronunciarme en nada que tenga que ver con el tema partidista.

- ¿En qué van las indagaciones preliminares que buscan investigarlo por supuesto favorecimiento en el SENA para contratar amigos y familiares suyos?

Desde febrero envié una carta a la Procuraduría General de la Nación para que me permitiera ser llamado a declarar, pero no me han respondido. Yo mismo solicité que se abriera una investigación preliminar para plantear dar mis explicaciones. El argumento parte de un tema que no es el correcto, no tengo familiares en cargos en el SENA.