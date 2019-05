Fotógrafo compró votos a nombre del senador Mario Castaño, en Ibagué

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El fotógrafo José Máximo Salas Trujillo aceptó ante la Fiscalía, no ante LA PATRIA, que compró votos en Ibagué (Tolima) el 11 de marzo del 2018 para la candidatura del congresista caldense Mario Alberto Castaño Pérez, del Partido Liberal.

La noticia la reveló el jueves en su página web el periódico El Olfato, de Ibagué. Indica que Salas Trujillo llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, al aceptar el delito de corrupción al sufragante en calidad de cómplice.

La Unidad de Administración Pública de la Fiscalía, Seccional Tolima, adelantó el proceso y confirmó ayer que a Salas Trujillo lo sorprendieron en flagrancia incitando a varios ciudadanos a votar por un candidato. La negociación con la Fiscalía le permitió al fotógrafo reducir su pena, que es excarcelable, de 24 meses de prisión a la mitad. Deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($82 millones 811 mil 600) y recibe una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

Qué sucedió

Según la Fiscalía, ese 11 de marzo una teniente de la Policía se encontraba en un puesto de votación y recibió información de un ciudadano sobre posible instigación a votar. Acudió al sitio y vio y escuchó a un hombre que les ofrecía a varias personas $50 mil para que votaran a favor del candidato liberal. Al notar la presencia de la oficial, se dispersaron y el sujeto intentó huir, pero la Sijín lo capturó.

En el registro le hallaron $754 mil, propaganda política del Partido Liberal y fotocopias de cédulas con manuscritos, que la Fiscalía estableció como documentos de identificación hábiles para votar.

Confundido y asustado

LA PATRIA habló ayer vía telefónica con Salas Trujillo, quien negó los hechos. “El problema no fue así, nunca he comprado votos. Ese día estaba con mi familia esperando a mis hermanos, llevaba $720 mil para pagar un recibo del agua de mi casa, y dicen que estaba comprando votos, pero de ninguna manera le estaba comprando votos a nadie. Sé que es un delito, pero en la Fiscalía me tienen un poco de cosas que aseguran testigos”.

Dijo que llegó al preacuerdo con la Fiscalía porque le “metían como cinco años de cárcel” y si aceptaba le daban dos. Reconoció que está en un problema grave, confundido y asustado. “No sé qué hacer. Soy persona de bajos recursos. Es mentira que haya tratado de huir. Ese día no me dejaron hablar y me llevaron para la Fiscalía, me tocó poner un abogado. No es cierto lo de la multa, no me han dicho nada. Además estoy libre”.

El fotógrafo reconoció que para las elecciones a Congreso trabajaba políticamente para un candidato del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), del que aseguró se le olvidó el nombre. “Al doctor Mario le estaba ayudando acá, pero nunca me he visto con él porque había otra persona manejando el tema político. No tengo ningún antecedente en mis 77 años de vida. Ese señor no me ha dado ningún dinero para nada”.

No ha sido líder mío

El senador Mario Alberto Castaño Pérez, según El Olfato: “es prácticamente desconocido en Tolima. Obtuvo 3 mil 212 votos en el departamento, de los cuales 762 fueron reportados en Ibagué”.

Castaño Pérez contradijo a Salas, pues en entrevista con LA PATRIA dijo que el hoy a punto de ser condenado lo visitó hace 15 días en el Congreso. “Fue con un señor Abel, que para conseguirle un aval por el Partido Liberal, y me dijo que había asistido a una reunión mía hace un año en Ibagué con mil personas. Eso es lo que sé, nada más. Pero no ha sido líder mío ni me ha hecho reuniones”.

El senador sostuvo que se va a documentar, y si lo ve necesario conseguirá un abogado. “Hoy aparece la noticia, y me parece muy raro un preacuerdo un año después de las elecciones. Si es un tema con Mario Castaño, por qué nunca me llamaron. No puede ser que cualquiera salga a decir que tiene $50 mil para comprar un voto a mi nombre y ya. Bajo ninguna circunstancia es el modo de actuar de nosotros, tenemos una estructura política muy diferente y un Partido definido que no necesita de eso”.

El dato

El 15 de julio, a las 8:30 a.m., será la audiencia final para dictar sentencia condenatoria y lectura de fallo.

Desde el Consejo de Estado

Sobre si este fallo influye en la curul del senador Mario Castaño, el Consejo de Estado indica que nulidad electoral por este hecho ya no procede, porque la acción caduca luego de 30 días de la declaratoria de elección. Podría formularse ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal, pero solo si hay pruebas.