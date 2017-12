MARTHA LUCÍA GÓMEZ

El Partido Opción Ciudadana, al que la revista Semana llamó "fábrica de avales" porque en el 2015 otorgó por lo menos 10 mil a elecciones regionales en Colombia y en las del 2011 7 mil, ahora se ve envuelto en líos en Caldas.

La dirigencia local, en cabeza de Fabio Martínez Ríos, expresa en un comunicado que no está de acuerdo con los cinco candidatos que avaló la Dirección Nacional a Cámara de Representantes por Caldas. Según ellos, dos no tienen reconocimiento y tres son cristianos de Colombia Libre y Justos, un grupo significativo de ciudadanos que iba a inscribir lista por firmas, pero no pudo conseguir la póliza exigida.

El veedor nacional del Partido, Juan Antonio Rocha, señala que por renuncia cambiaron a una persona y designaron a una líder de Manizales, Valentina Rivas Hernández; además, que hay otro candidato que milita actualmente en Opción. Sostiene que los cristianos están en la lista porque con este grupo hicieron una alianza política.

La nuez del problema

Dirigentes, concejales y militantes de Opción en Caldas se reunirán para elaborar un acta de desacato y así liberar a los 11 concejales que tienen para que voten por candidatos de otros partidos; dicen, sin incurrir en doble militancia.

Esto tiene enfurecido al veedor, quien anuncia investigar y si es del caso sancionar o expulsar a quienes voten por otra lista, pues incurrirían en la falta.

El coordinador en Caldas expresa que para otorgar los avales no los tuvieron en cuenta, y que dichos candidatos no tienen el liderazgo para hacer una campaña que esté a la altura de lo que ha logrado el Partido en el departamento. "El acta de desacato es una figura legal y permite a los 11 concejales hacer acuerdos con otros partidos".

Quieren cambios

Según el veedor nacional, buscan estructurar el Partido, y amparados en sus estatutos otorgaron los avales, como ocurrió en Caldas, donde el nivel de desarrollo de Opción Ciudadana es incipiente.

"Solo se tienen concejales en 8 municipios de los 27, o sea que ha fallado el coordinador departamental o ha pecado por negligencia. Allá venían acostumbrados a hacer alianzas con otros partidos, a conveniencia de otros dirigentes. Me dicen que el concejal de Manizales dizque pertenece al Partido, pero está con los liberales".

Desmintió que se les vaya a liberar de apoyar la lista a la Cámara. "Si lo hacen quedan incursos en doble militancia, y como veedor no lo voy a tolerar. No bajaré la guardia y eso lo deben saber. No vamos a aceptar desórdenes".

Martínez Ríos responde que en Caldas no pudieron hacer una lista aunque buscaron candidatos con trayectoria. "Hablé con varios, pero finalmente no los pude concretar. Hubiera podido hacer una mejor lista, no voy a descalificar a los candidatos como personas, pero sí con lo que pueden alcanzar electoralmente".

Qué dice Colombia Justa y Libres

Everth Oswaldo Ospina, coordinador de este grupo, dice que si en Caldas consideran que tienen otros intereses seguirán trabajando con quien quiera la recuperación de principios y valores. "No vamos a buscar votos por partidos políticos, buscamos recoger votos de las personas que consideren que al país hay que darle un nuevo orden. Lo que queremos es la independencia de los partidos. Respetamos las opiniones, pero solicitamos que respeten las nuestras. Si recogimos 40 mil firmas sin gastar un peso, alguna opción electoral tenemos".