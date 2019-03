MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

De 33 corporados, sumando 19 del Concejo de Manizales y 14 de la Asamblea de Caldas, 17 quieren reelegirse el 27 de octubre, 8 aseguran que no volverán a ocupar curul y 8 más están indecisos.

Si los votos los favorecen no habría mucha renovación para el periodo 2020-2023, pues por lo menos la mitad de los que están tendría otra vez puesto en estas corporaciones, si es que no aumenta la cifra con los indecisos.

En el Concejo el panorama está así: 11 aseguran que repetirán, 5 se despedirían en diciembre (uno aspira llegar a la Alcaldía, otros 3 quieren ascender a la Asamblea, y uno foguearse en un cargo del ejecutivo), y hay 3 indecisos (2 por buscar cupo como candidatos a la Alcaldía y uno que no sabe la suerte del Partido que lo avaló).

Por el lado de la Asamblea, 6 quieren volver, 3 aseguran que no (uno pretende ser gobernador y dos se dedicarán a otros proyectos), y los indecisos llegan a 5 (3 buscan alcaldías o Gobernación y 2 no especifican su interés real).

Así están las apuestas políticas. Conozca lo que plantean en cada corporación.

Concejo de Manizales

Por la reelección

Andrés Sierra, MIRA: Llevo dos periodos y volveré al Concejo. Para Alcaldía y Gobernación no hemos decidido, estamos escuchando a candidatos y partidos. No tenemos prisa. Para la Asamblea tenemos nuestra candidata, María Isabel Gaviria, que hace parte de las directivas del Partido en Caldas.

Carlos Humberto Velásquez, Partido de la U: Volveré a poner mi nombre a consideración. Sé de personas que llegan al Concejo a ganarse unos honorarios. Lo haré por el Partido de la U, línea del senador Mauricio Lizcano.

César Díaz, Partido Liberal: Entre noviembre y enero, con un grupo de trabajo de 90 personas, sondeamos mis expectativas electorales porque se pensó en aspirar a la Asamblea, pero decidimos estar otra vez en el Concejo por el espectro político, por el trabajo desempeñado especialmente en ordenamiento y planificación del territorio y en temas financieros. Queremos seguir focalizando esta labor.

Diego Fernando Espinoza, Partido de la U: Regresaría con la línea independiente con la que llegué, la del diputado Juan Sebastián Gómez. No me identifico mucho con el lizcanismo, pero sí con el Partido de la U. Hemos tenido distanciamientos grandes frente a los pensamientos y las formas de actuar. Me cuesta mucho reconocer el liderazgo impuesto.

Héctor Fabio Delgado, Partido Liberal:Voy a poner mi nombre de nuevo al Concejo, he hecho las cosas bien durante estos tres años y máxime ahora como presidente de la corporación, que estamos trabajando en un Concejo para todos.

Jhon Hemayr Yepes, Partido Alianza Verde: Tengo todas las ganas de regresar, pero dependo de lo que digan los animalistas; si me siguen reconociendo como líder que los debe representar, sino existe reconocimiento daría un paso al lado. El 30 de este mes será la convención del Partido para conformar la Dirección Departamental y las direcciones municipales, que servirán para definir cómo vamos a participar en elecciones.

Julián Eliécer Fonseca, Partido Conservador: Repetiré, creo que he hecho una gran labor en estos siete años. Estaba avalado por la línea de Luis Emilio Sierra, pero por derecho propio puedo volver a postularme. La cabeza del Partido está con Félix Chica, pero no ha citado a concejales ni a diputados. Hay un equipo de trabajo que también aportó votos por el conservatismo, nos vamos a avalar de nuevo por él y nos deben tener en cuenta.

Margarita María Méndez, Partido de la U: Repito en el Concejo por el Partido de la U.

Orlando Quiceno, Cambio Radical: Llevo dos periodos y me volveré a inscribir al Concejo. El Partido está buscando sacar entre dos y tres concejales, y en la Asamblea siquiera dos diputados. Pondrán aspirantes los excandidatos a la Cámara Adriana Franco, Mario Aristizábal y Olga Constanza Duque, por eso creemos que vamos a crecer.

Rafael Torregroza, Partido Liberal: Me voy a hacer reelegir por la línea de los liberales independientes. Para Alcaldía y Gobernación acompañaré a quien designe el Partido.

Simón Ramírez, Partido Conservador: Buscaré otra vez el espacio en la corporación. Se ha hecho un buen trabajo. En lo político, de los cinco concejales conservadores fui el único que apoyó la fórmula con Félix Chica. Se ha invitado a la unión, a participar, pero no hay eco, quizá no se sienten identificados con el Partido y las directivas.

No vuelven

Carlos Mario Marín, Partido Alianza Verde: Decidimos aspirar a la Alcaldía, es un proyecto político que viene caminando desde hace varios años y en el cual queremos aumentar la representación en el Concejo. Es importante que en la ciudad se asuma un liderazgo diferente. Candidatos al Concejo estarían Adriana Arango, Alejandro Ramírez, Carmenza Jaramillo, Patricia López.

Jorge Alberto Betancurt, Centro Democrático: No aspiraré más al Concejo, ocho años son suficientes, y le apostaré a un cargo en el ejecutivo para tener la experiencia y postular mi nombre, después de cuatro años, a la Alcaldía de Manizales. Voy a acompañar al Concejo a Gustavo Adolfo Galvis y a Julián Osorio. Para la Asamblea voy a acompañar al columnista Jorge Enrique Pava.

Luis Gonzalo Valencia, Partido Conservador: Daremos otro paso para la Asamblea de Caldas. Somos conservadores, pero tenemos un grupo aparte que tomamos estas decisiones. Hemos estado en conversaciones con el diputado Mauricio Londoño y con el concejal Andrés González, a ver si hacemos un grupo.

Manuel Orlando Correa, Partido de la U: Amigos y fuerzas de la ciudad me han pedido dar el paso a la Asamblea en representación del Centrosur de Caldas. Ya llevo dos periodos en el Concejo y ha sido una labor destacada. Espero que en abril o mayo el Comité Político Departamental haya decidido a quién va a otorgar los avales. Si no se da, no regresaré al Concejo, buscaría la posibilidad de ir al ejecutivo.

Rubén Darío Giraldo, Partido Conservador: Voy a aspirar a la Asamblea de Caldas por el conservatismo independiente, es un anhelo dentro del Partido; ahí voy a tener más voz y voto, a agrupar varios actores como concejales de municipios del oriente, y podré hacer un gran aporte a mi municipio: Pensilvania.

Indecisos

Andrés González, Partido Conservador: Con varios amigos del Partido decidimos aspirar a la Alcaldía. De no darse este proceso aspiraré al Concejo de nuevo. Vamos apoyados por el diputado Mauricio Londoño. No nos sentimos identificados con los líderes que tenemos.

Yhon Eduard Orozco, Opción Ciudadana: La personería jurídica de Opción Ciudadana no está en firme, apeló ante el Consejo de Estado para buscar garantizar tener de nuevo representación, por eso no puedo decidir. Soy amigo de José Luis Correa, representante a la Cámara por el Partido Liberal en Caldas, y he trabajado con él. Espero que de aquí a mayo se solucione esto para saber si sigo por acá o busco otra opción que probablemente sea el liberalismo. Si el fallo sale después de las inscripciones quedaríamos por fuera.

Víctor Hugo Cortés, Partido Liberal: No sé nada todavía, todo depende de las decisiones del Partido, que todavía no ha tomado. No he considerado otra opción distinta a la Alcaldía. Ya son tres periodos en el Concejo. En estas corporaciones uno debe ir determinadas veces, pero no digo no a Concejo ni no a Asamblea.

Asamblea de Caldas

Por la reelección

Blanca Libia Agudelo, Partido de la U: Vuelvo a poner a consideración mi nombre para la Asamblea, y voy otra vez por el Partido de la U.

David Cifuentes, Partido de la U: Seguimos haciendo un ejercicio en representación del oriente de Caldas por el Partido de la U, ahora con un poco más de experiencia.

Ignacio Alberto Gómez, Partido Conservador:Voy a repetir en Asamblea por el Partido Conservador.

Jorge Hernán Aguirre, Partido Liberal: Consideré apostarle a la Alcaldía, pero uno tiene que saber leer los tiempos. Avanzaremos de nuevo a la Asamblea.

Óscar Alonso Vargas, Partido Liberal: Con el representante a la Cámara José Luis Correa he estado recorriendo municipios de Caldas con miras a volver a la Asamblea.

Silvio Arboleda, Partido Liberal: Estamos explorando si hay viabilidad de reelección, que no es fácil; tratando de armar equipo, no se pueden dar palos de ciego. Tengo las ganas y el interés de regresar. Se había hablado de ser precandidato a la Alcaldía de Villamaría, pero el Partido decidió que fuera Andrés Aristizábal.

No vuelven

Antonio Corrales, Centro Democrático: No vuelvo a la Asamblea, lo tengo claro. Pase lo que pase no me presento. Estoy concentrado en ser el candidato a la Gobernación de Caldas. Si no me acompaña la suerte en mi aspiración, seguiría apoyando a la gente en los municipios.

Henry Gutiérrez, Partido de la U: No me postularé a ningún cargo.

Nicolás Aguilar: No presentaré mi nombre para la Asamblea, pasaré a ayudar en el escenario ejecutivo y administrativo en alguna campaña a Gobernación. El año pasado renuncié al Centro Democrático y no pertenezco a ningún partido.

Indecisos

Héctor Giraldo, Cambio Radical: No se ha definido el tema. La idea es aspirar a la Alcaldía de La Dorada, faltan algunas cosas. Si no es para la Alcaldía, volveré a la Asamblea, pero mi interés es la Alcaldía de La Dorada.

Hugo Moncada, Partido de la U: No tengo claro a qué cargo me voy a postular, seguramente estaré en la baraja en algún cargo de elección popular. No puedo dar información todavía. No tengo interés en ir a la Alcaldía de Risaralda, y para la Asamblea estoy esperando. En un inicio dije que no iba más, pero en diálogo con líderes me han pedido que lo considere.

Juan Sebastián Gómez, Partido de la U: Vengo trabajando en un proyecto regional desde hace tres años y lo lógico es volver a la Asamblea; sin embargo, en conversaciones con diferentes sectores políticos hay una posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Manizales, pero aún no se ha definido. Estamos a la expectativa para mirar si podemos llegar a un mecanismo de consenso.

Mauricio Londoño, Partido Conservador: Hace una semana dijo que iba otra vez a la Asamblea, pero ayer dijo que se inscribió como candidato para la Gobernación de Caldas, apoyado por conservadores independientes.

Ómar Andrés Reina, Partido Conservador: Tenemos sobre la mesa varias propuestas: continuar en la Asamblea o dar un paso al costado, respaldar la candidatura de un par de candidatos y continuar consolidando el equipo para aspirar en tres años a la Cámara de Representantes. Descarté postularme como candidato a la Alcaldía de Anserma, como me lo propusieron los conservadores. Elevamos unas consultas y esperamos los resultados.