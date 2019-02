"En Caldas hay voluntad de coalición": Ángela Robledo

LA PATRIA | MANIZALES

El sábado fue el turno para Caldas en las conversaciones que adelanta Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Colombia Humana, para materializar las coaliciones que enfrentarían las elecciones del 27 de octubre.

En la sede Educal en Manizales, la representante a la Cámara se reunió para escuchar las inquietudes de los maestros, estudiantes y líderes de los partidos políticos alternativos y hacer seguimiento a las alianzas que se están formando con el Polo Democrático, la Alianza Verde, la Colombia Humana, el MAIS y la UP.

Robledo señaló: "En el departamento hay voluntad de algunos precandidatos que quieren hacer parte de la coalición. Está Luz Estella Velásquez en Manizales, y Luis Enrique Londoño en Villamaría. También hay interesados en La Dorada y Chinchiná. Sin embargo, concretar las condiciones y los mecanismos dependerá de la autonomía regional".

Agregó que este martes esperan suscribir un documento ante el Consejo Nacional Electoral expresando su intención de ir a consultas interpartidistas, donde indicarán en qué municipios y en qué departamentos.

En entrevista con LA PATRIA, la manizaleña también habló de otros temas.

-¿Cuál es su postura frente a las largas que ha dado Iván Duque para decidir sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

No es la mía, es la de la Corte Penal Internacional, la de la Corte Suprema de Justicia, la de la Corte Constitucional, la del procurador General de la Nación y la de la bancada alternativa del Congreso. Le decimos a Duque que no sancionar la JEP es tocar el corazón del acuerdo, no de los victimarios, sino de las víctimas. Ellos tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a saber qué significó esta guerra en la Colombia profunda. Además, la Corte Constitucional ya la declaró exequible.

-¿Cuál es su propuesta para defender los recursos de la paz en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)?

Acabamos de formar una coalición Defendemos la paz, en la que está Colombia Humana. Si bien aparecen $37 billones, no es fácil identificar los programas donde van a estar, ni las metas. Exigimos a Duque y a Gloria Amparo Alonso Másmela, directora de Planeación Nacional, a que cumplan con un principio que ya hace parte de nuestra Constitución, que es el plan integral para la implementación del acuerdo.

En esta alianza también trabajaremos por la participación y el reconocimiento de la mujer y abogaremos por la integridad de los líderes sociales.

-¿Qué puede implicar el nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro de Memoria Histórica?

Las reacciones se están reflejando, Aida Avella pidió medidas cautelares para los archivos que entregó la UP, las madres de Soacha piensan retirarlos del Centro, entre otros movimientos. Hay una solicitud al procurador General de la Nación que actúe para proteger la memoria.

- ¿Qué piensa de la situación política y social de Venezuela?

El concierto se supone que era un mensaje de convivencia y reconciliación, las ayudas humanitarias no pueden significar muertes en ningún lugar. Siempre he dicho que Venezuela tiene el derecho a elegir autónomamente su camino y Nicolás Maduro debe llamar a elecciones. Aunque es un momento de crisis y la oposición tiene que tener todas las garantías, pero desde la bancada alternativa del Congreso junto con Gustavo Petro, nos hemos opuesto a cualquier tipo de intervención militar de los Estados Unidos, porque eso sería una internacionalización de un conflicto. No sería solo entre Venezuela y Colombia, sino Rusia, China y Estados Unidos.

- ¿Se ha sentido atacada por los seguidores de Hollman Morris, después de pedirle la renuncia a la candidatura a la Alcaldía de Bogotá?

Aunque las redes son fuertes y difíciles, no me siento atacada y estoy tranquila porque hice lo que tenía que hacer. He sido una defensora de las mujeres y les creo cuando se atreven a denunciar. Le digo a Hollman Morris que si quiere tanto al proyecto, que se retire.

-¿El escándalo del video de Gustavo Petro le ha restado votos de confianza al movimiento?

El video de la bolsa es feo, causa indignación, pero estoy segura que eso no fue una transacción ilegal. Ya hay una investigación en proceso. Hay una estrategia de muerte política a Gustavo Petro, un litigio jurídico que con apariencia de democracia lo quiere acorralar. Estamos a lo largo y ancho de Colombia demostrando que Petro no se va, así como no se fue de la Alcaldía, no se irá de su aspiración a la Presidencia en el 2022.