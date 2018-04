EQUIPO PÚBLICO

LA PATRIA | MANIZALES

"Hemos estado esperando más de una hora que les permitan la entrada a los candidatos al recinto, y con condiciones de seguridad muy precarias pudieron entrar, pero al llegar acá se han dado cuenta de que las condiciones no están para hacer el debate presidencial", dijo ayer, al auditorio del Teatro Los Fundadores, el director del diario LA PATRIA, Nicolás Restrepo Escobar.

Alguien del público respondió: "estoy muy de acuerdo", y el recinto estalló en aplausos inicialmente, para dar paso a una silbatina.

Todo esto ocurrió porque las protestas estudiantiles no dejaron realizar el gran debate, el Eje Cafetero Elige, programado para ayer, y al que acudieron cuatro candidatos a la Presidencia de la República: Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro Urrego, Iván Duque Márquez y Humberto de la Calle Lombana.

Los cuatro accedieron a cambiar el esquema del encuentro y realizar un conversatorio, moderado por el director de LA PATRIA, a puerta cerrada, para hablar de temas regionales.

Economía regional

¿Ante la crisis del café, apoyará con subsidios directos el precio que reciben los caficultores, y qué modelo implementará para hacer sostenible la caficultura?

* Iván Duque, Centro Democrático

Lo que estamos viviendo es dramático y obliga a que haya un programa donde al caficultor se le pueda dar un ingreso mínimo de precio. Estamos promoviendo en el Congreso el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que permite garantizar precios y tener sostenibilidad en el ingreso. Hay que buscar un mecanismo de subsidio con buenos incentivos para que los insumos se puedan abaratar.

* Gustavo Petro, Movimiento Colombia Humana

El petróleo ha devaluado el peso colombiano, ha encarecido las exportaciones colombianas y ha abaratado las importaciones. Esa dependencia hay que cambiarla por una economía cafetera y agraria y con una industrialización de fondo. Esa economía productiva mantendrá la posición de Colombia como un país cafetero, además, poner un precio de sustentación financiado con las regalías petroleras, para construir la reforma agraria.

* Germán Vargas, Movimiento Mejor Vargas Lleras

En los próximos cuatro años podamos renovaremos 400 mil hectáreas cafeteras. Creo en las coberturas para mitigar el precio internacional, hemos venido analizando la propuesta del Fondo de Estabilización de Precios, pero no puedo dejar de referirme a la red terciaria y la competitividad en el campo. Me he comprometido con construir 20 kilómetros de vías en cada municipio del país, para el Eje Cafetero serán 232 kilómetros. Cenicafé requiere mayor apoyo.

* Humberto de la Calle, Partido Liberal

Son 550 mil familias que dependen del café, por eso promuevo el Fondo de Sustentación como un programa agresivo de renovación de los cafetales y adquisición de insumos. Me preocupa que los cafeteros se están envejeciendo y no hay relevo generacional. Propongo extender la pensión a esos que no tienen como cotizarla. y formar nuevos campesinos que se dediquen a la innovación y tecnología con el apoyo de Cenicafé. Asimismo, llevar vías terciarias al campo.

Infraestructura

Posición sobre terminar, al menos en primera fase, el Aeropuerto del Café; ferrocarril en el tramo Buenaventura-La Felisa, y la vía por el Fresno como opción estratégica para conectar el centro del país con el Pacífico.

* Germán Vargas

Destrabaré el contrato firmado para una autopista 4G entre Cambao (Cundinamarca) y Manizales, esa carretera integraría el Tolima con Caldas. Me propongo construir la transversal de Caldas, que conectará Manizales con La Dorada y sacar adelante el tren. Haremos la doble calzada entre La Virginia y Cerritos. Haré Aerocafé, porque mi gobierno impulsará la infraestructura aeroportuaria. Daremos continuidad al programa de vivienda y agua potable.

* Humberto de la Calle

Tengo el compromiso con el Aeropuerto, hay unos problemas qué arreglar, temas de corrupción que hay que limpiar, pero en mi gobierno me comprometo a terminar el Aeropuerto. Estoy de acuerdo con que también se está en deuda con el ferrocarril a La Felisa, pero hay algo transversal e importante, el proyecto que arranca desde una visión multimodal con la navegabilidad del río Magdalena, en La Dorada; a partir de allí una vía transversal cruzando la cordillera por un túnel al norte de Cerro Bravo, para conectar la región del río Magdalena con el Cauca y llegar a Urabá.

* Iván Duque

Sí al proyecto Aerocafé, porque es el desarrollo turístico a futuro y el crecimiento del Eje Cafetero. Ninguno de los aeropuertos de la zona tiene segunda pista, esta nueva terminal aérea servirá para eso. Tribugá será un puerto para la producción de esta región y el aumento de las exportaciones, el gran reto es asociarlo a una vía estratégica. Impulsaré vías alternas para conectar el Eje con el centro del país, como el corredor Cambao (Cundinamarca)-Manizales-Mariquita (Tolima).

* Gustavo Petro

Propongo las infraestructuras del saber, la universidad sin barreras para la juventud de la zona cafetera. El ferrocarril, ligado a vías terciarias. Si queremos producir café, no es el Aeropuerto la solución, la solución es bajar los costos del transporte del café, que no se logra al bajar a partir de tractomulas, se logra reducir es a partir de lograr que los trenes eléctricos puedan movilizar el café en Colombia. Otra prioridad son las energías solares que permiten la electrificación de los procedimientos de transformación del café de forma asociativa.

Educación superior

Propuesta para solucionar el déficit de las universidades públicas, y si tendrá continuidad en su gobierno el programa Ser Pilo Paga.

* Gustavo Petro

No Ser Pilo Paga porque es un programa meritocrático al que solo pueden acceder los que ganen las pruebas. Como en el siglo XXI prima la sociedad del conocimiento lo que necesitamos es una propuesta que permita que la juventud acceda a una educación pública de calidad y gratuita, eso costará $14,6 billones al año. La educación debe convertirse en la prioridad del presupuesto nacional. Además no se necesita el Icetex como banco de crédito, por la gratuidad, hay que condonar las deudas.

* Germán Vargas

Queremos que Manizales siga siendo referente de educación. Aumento de los programas, avance en el biligüismo, más instituciones de alta calidad, más grupos de investigación. Manizales debe ser la ciudad universitaria de Colombia y un referente latinoamericano. El reto del próximo gobierno será brindar mayor acceso a la educación superior, también debe ocuparse de cerrar la brecha entre la educación en el campo y la que se brinda en las ciudades.

* Humberto de la Calle

La Ley 30 de 1992, que soporta la universidad pública, se está marchitando. La prestación del servicio de educación superior debe ser universal y gratuita porque es un derecho. Ser Pilo Paga debe apoyar la universidad gratuita para todos. Hay que integrar el nodo universitario con los esquemas de producción, una especie de Silicon Valley, es decir, que la universidad se integre con el sector productivo, y propongo crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología para darle rango y capacidad de recursos.

* Iván Duque

Hay que asegurarle primero a la universidad pública los recursos. Quiero promover una estampilla única de educación superior para que haya una fuente directa, y también el uso de una parte importante de las regalías para el financiamiento y fortalecimiento. Ser Pilo Paga debe tener más alcance. Por otro lado quiero impulsar la gratuidad universitaria, empezando por los jóvenes de estratos uno y dos. Para que eso funcione hay que habilitar los cupos y combinar la educación presencial, semipresencial y virtual. El Icetex necesita una reforma estructural.

Primera infancia y educación básica primaria

Cómo reducir la brecha de la educación privada y la pública, y de la rural y la urbana para estos grados.

* Humberto de la Calle

La ciudad al campo es la manera de conducir la inversión pública a los más pobres, es decir, fortalecer el programa de nutrición en primera infancia en las zonas del país olvidadas. Quiero pagar una prima especial a maestros que quieran ir a esas regiones, con eso se cierran brechas. También propongo un programa alternativo de profesores itinerantes que enseñen a enseñar en todo el país. Me sentaré con Fecode para trabajar con el magisterio y hacer sinergia.

* Gustavo Petro

Si queremos profesionalizar la atención a la primera infancia, necesitamos ampliar el presupuesto del ICBF, el cual hay que transformar porque es un espacio de contratación a la corrupción. Tiene que haber un pacto alrededor de la tributación para atender la primera infancia. La principal política de ciencia y tecnología de un país consiste en atender integralmente la primera infancia porque es allí en donde se desarrolla el cerebro humano. Tienen que acabarse las exenciones tributarias en Colombia y gravarse las remesas, las utilidades de empresas al extranjero, la gran extensión rural improductiva en Colombia.

* Iván Duque

Hay que focalizar la atención a la primera infancia en la nutrición, y quitarle la mano de los políticos a su contratación, permitiendo que supervisen padres y madres de familia y asociaciones comunitarias. El país ha avanzado en cobertura de atención integral, pero está rezagado en educación preescolar de calidad. Hay que garantizarla con alimentación pedagógica integral, y después llevar la jornada completa con doble alimentación. Además hay que construir 17 mil aulas en los próximos cuatro años.

* Germán Vargas

Avanzaré con la gratuidad en la educación básica y aumentaré la cobertura en atención integral de la primera infancia, eso implica hacer un mayor esfuerzo en calidad y pertinencia. Significa que hay que inculcar en los niños la ciencia y la innovación. Esperamos llegar a 1 millón 300 mil niños vulnerables que carecen de esa atención.

Sobre el Eje Cafetero

Del Eje Cafetero que replicaría en el país, y de las propuestas de sus compañeros cuál le gusta.

* Iván Duque

Replicaría del Eje Cafetero para el país la cultura de la laboriosidad que hay en esta zona, la conexión del Paisaje Cultural Cafetero con la oferta turística y los avances en emprendimiento y Economía Naranja. De Viviane Morales resalto su propuesta de justicia, que pretende blindar y fortalecer la primera y segunda instancia. De Humberto de la Calle el programa de monitoreo en salud de las aseguradoras. De Germán Vargas admiro el apoyo al deporte, especialmente de alto rendimiento, y de Gustavo Petro destaco su programa de nutrición a poblaciones vulnerables.

* Gustavo Petro

Le reconozco a Humberto de la Calle su esfuerzo por la paz, me gustaría tener su colaboración, si soy presidente. Del doctor Duque me gustan varias de sus propuestas, que ahora rechaza, alrededor del consumo de drogas y el tratamiento no policivo; que podamos hacer un fondo común para los recursos de educación, la gratuidad y la primera infancia. Del doctor Germán Vargas, en la política de vivienda que desarrolló como vicepresidente solo le agregaría una condición, en vez de que fuese de vivienda podría ser de hábitat, lo cual podría hacer que esos planes se construyeran no en lugares donde la gente no tiene donde comer o en lugares de riesgo.

* Germán Vargas

Coincidimos con Gustavo en que no hay nada más útil que brindarles a los jóvenes y a los niños una atención integral. Qué bueno doctor Duque, que reconozca que fue en estos años donde se amplió la tradicional atención que brindaba el Bienestar Familiar. Qué bueno doctor De la Calle que coincidamos en la conveniencia de que Caldas necesita el Aeropuerto del Café.

* Humberto de la Calle

Replicaría del Eje Cafetero en Colombia la capacidad que tienen las capitales en inversión educativa, y el deseo de cumplir la ley y el civismo, eso es un tesoro. De Iván Duque admiro su impulso al emprendimiento y su enfoque sencillo de Estado que combate contra la informalidad. De Germán Vargas resalto su valentía para administrar, su capacidad de gestión y el programa de vivienda. De Gustavo Petro destaco el apoyo al proceso de paz, a la insistencia de la no estigmatización y la materialización de una reforma rural integral.

Se pronuncia la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado a la ciudadanía para que rechace las acciones de intolerancia política que se presenten en la contienda electoral. Invitó a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia para que lideren en sus campañas y frente a sus simpatizantes, mensajes y acciones de tolerancia y respeto a las posturas de sus contradictores políticos. "Es lamentable que la agresividad de una minoría de ciudadanos intolerantes, que no reconocen la importancia del debate informado, libre e inteligente, haya impedido la realización del debate público y televisado", dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.