MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

"Yo solicité a la Dirección Nacional del Partido la sanción por doble militancia del diputado Nicolás Aguilar. Resolvió en la campaña presidencial no apoyar a Iván Duque sino a Germán Vargas", dijo tajantemente Adriana Gutiérrez, jefe en Caldas del Centro Democrático (CD) y miembro de la Dirección Nacional.

En esto terminó la pelea que iniciaron desde hace un año los diputados de esta colectividad, Antonio Corrales y Aguilar, que ha pasado hasta por una demanda penal contra este último y de la que salió absuelto el pasado 27 de junio.

En la Asamblea de Caldas figuran como bancada, pero ni si miran ni se hablan y cada uno vota a su manera. Lo cierto del asunto es que Gutiérrez, según manifestó, después de agotar todas las instancias, no aguantó más y le solicitó a la Veeduría Nacional del CD que investigue las faltas graves de Aguilar.

Este diputado, dos días antes de primera vuelta presidencial, indicó que se marginaba de las directrices del Partido por no encontrar garantías a lo que venía ocurriendo adentro.

El riesgo

"Ha sido un dolor de cabeza durante estos dos años largos. A ambos diputados los hemos escuchado hasta la saciedad, hemos tenido toda la paciencia para dirimir los asuntos; se ha cumplido el debido proceso, pero no se ha podido. Se fueron a otros términos. El diputado Aguilar podría perder la representación del Partido", agregó Gutiérrez.

Elías Marulanda, veedor en Caldas del CD, explico que la Veeduría Nacional lo comisionó para hacer las diligencias de apertura de investigación contra Aguilar, pero que le tocó notificarlo por edicto porque el diputado no quiso presentarse personalmente. También le corresponde enviar material a Bogotá para que continúe la investigación y emita el fallo.

Las sanciones en el CD están estipuladas de acuerdo con la gravedad de la falta, y a Aguilar lo podrían expulsar del Partido si se comprueba que incurrió en una falta gravísima.

Nicolás Aguilar

- ¿Por qué se inició esta disputa con el diputado Antonio Corrales?

Él empezó a orquestar la demanda penal, se metió en una película grande. Le aclaré todo el asunto al Partido el 30 de mayo del 2017, por medio de pruebas y testimonios. Demostré que Corrales venía mintiendo y presentando documentación falsa, actuando contrario a los estatutos del CD. Rogué que actuaran rápido y el tema se fue traspapelando. Varias veces me dijeron que no siguiera porque perjudicaba mucho. Nunca tuvieron en cuenta mis denuncias. Si el CD no es capaz de asumir sus problemas internos, me voy del Partido. Terminó actuando primero la justicia que el Partido.

- ¿Qué fue lo que daño tanto la relación con Corrales?

Creo que no le gustó que tuviera un poco más de protagonismo, y se fue enredando en esta película. Varios amigos hablaron con él al principio, esperaba que yo lo buscara.

- ¿Qué pasará entonces con su curul?

Estoy muy tranquilo. Sigo trabajando por el departamento, aportándole al territorio. Cada día trae su afán. Ojalá no terminara peleado con el CD, no tengo rencores con nadie. Obviamente habrá una transición política y partidista. Quiero apostarle a donde me hagan una buena propuesta el próximo año al esecenario ejecutivo, para lo que me he preparado. Poderme aliar a un buen candidato.

- ¿Incurrió usted en doble militancia?

No estoy apoyando a otros sectores, la doble militancia es apoyar a un candidato distinto. Fui electo para cuatro años a un cargo de elección popular y puedo seguir ocupando la curul como diputado.

Antonio Corrales

- ¿Por qué han sido las peleas con el diputado Nicolás Aguilar?

Diferencias no tengo, hay es un malentendido. En días pasados, al diputado Aguilar un contratista de la Asamblea le entabló una demanda penal. Lo único que hice fue informarle al Partido, y tal vez eso le molestó, no más.

- ¿Por qué entonces no actúan como bancada?

Él sacó un comunicado diciendo que no apoyaba al candidato Iván Duque, y eso va en contra de los estatutos del Partido; inclusive sacó un video en donde se vislumbra una posible doble militancia.

- En el fallo de la demanda penal se dijo que el asunto era más un dilema político, ¿qué piensa?

No comparto los fallos, pero los acato y respeto. Nada tiene que ver una denuncia que le pone un contratista de la Asamblea con diferencias políticas. El contratista fue el que lo denunció, no tengo que ver en eso.

- ¿Es cierto que usted inició todo esto en defensa del representante electo Luis Fernando Gómez (Chano)?

La demanda la puso el contratista, es imposible que alguien diga que tuve que ver cuando no me consta nada de un presunto delito de concusión. El trabajo con el diputado Aguilar ha sido muy difícil por su comportamiento, por el maltrato que le hace a personas del Partido, como a Luis Fernando Gómez con comentarios salidos de tono en los que decía que sería un mal para Caldas donde él quedara en la Cámara. Incluso él no apoyó al senador Carlos Felipe Mejía ni a ningún representante del CD a la Cámara. Tal vez esto suceda por su juventud, la inmadurez como ha manejado la situación. Son historias que él teje sin fundamento.