"Deseo llegar al Senado sin dejar pelos en el alambrado": Mario Castaño

El caudal de recursos de Mario Castaño para su campaña al Senado es un mito urbano. Así lo afirma el aspirante y jefe del Partido Liberal en Caldas. "Diría mejor que soy una persona ordenada, juiciosa y que entendió que la cabeza es para producir y acertar en las inversiones. Nuestro equipo es muy juicioso", explica.

A Castaño le gustan las cuentas y que lo diga su título profesional como Contador Público de la U. de Manizales. En su calculadora mental ya tiene claro lo siguiente: "Se necesitan 60 mil votos para llegar al Senado, pero trabajo para pasar con más. No quiero llegar dejando pelos en el alambrado, como decimos los paisas".

Visitó ayer LA PATRIA, así como el senador liberal Luis Fernando Duque. Al preguntársele sobre las diferencias con este, Castaño responde que todo. "Primero la sensatez. Yo no vengo a Caldas y digo que la plata de Aerocafé está lista, no le digo al elector lo que quiere escuchar, sino lo que es. No genero falsas expectativas, no vendo ilusiones".

Una artimaña para engañar

- El Partido Liberal tiene varias alcaldías en Caldas, incluida Manizales. ¿Experimentan por esto un exceso de confianza frente a las elecciones al Congreso?

Para nada. Tenemos un excelente equipo de trabajo. Hemos hecho bien las cosas en las alcaldías, de manera responsable. Confiamos en el trabajo permanente y homogéneo, una forma de vivir y actuar en la política.

- Se dijo que usted fue poco participativo cuando fue representante a la Cámara. ¿Esto le restará votos?

Invito a que miren mis resultados. Gestioné cerca de $200 mil millones para el departamento, recursos evidentes, no gaseosos ni prometidos.

- ¿Cuáles?

$52 mil millones para colegios de Manizales, $19 mil millones para el pasivo pensional en salud, $84.880 millones para vías del departamento, consignados en el artículo 132 del Presupuesto Nacional del 2017; $10 mil millones en la adición presupuestal del 2017 para la tragedia invernal del 19 de abril del año pasado y $15 mil millones más para este fin en el Presupuesto Nacional del 2018. Cinco estadios de primer nivel en Pácora, Salamina, La Merced, Manizales (cancha de la Baja Suiza) y Norcasia. Esa acusación es una artimaña para engañar al elector. Invito a revisar qué congresistas del Eje Cafetero lograron aunque sea el 25% de lo que hice.

Serna, víctima de una injusticia

- El líder conservador Arturo Yepes niega que él le haya pedido dinero para apoyarlo. ¿Qué espera de este conflicto?

El doctor Yepes no controla su lengua. No voy a desgastarme con alguien que no es coherente al hablar. Mi abogado tiene el proceso y actuará cuando sea oportuno. Yepes me eligió como rival político para hacerse notar, pero yo no tengo interés en visibilizarlo en el ocaso de su carrera política.

- Yepes también critica que el exdiputado de Caldas Carlos Hernán Serna, absuelto de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y entrenamiento para actividades ilícitas, sea candidato a la Cámara. ¿Qué opina?

Quiere vulnerar la imagen del Partido Liberal criticando a Carlos Hernán Serna, quien fue absuelto por la justicia. Él se empeña en condenarlo desde el oportunismo. La justicia actuó en una instancia definitiva y la Fiscalía no apeló. Serna pagó injustamente 55 meses de cárcel. Entonces muchos pretenden que desde el Partido lo castiguemos después de que la justicia lo declaró inocente. Al contrario, tenemos que impulsarlo, revitalizarlo, dignificarlo y reconocerle que sufrió.

- ¿Qué hará por Aerocafé de llegar al Senado?

Manizales y Caldas no tienen los recursos para construirlo. El Gobierno Nacional debe hacerlo, pues así lo ha prometido durante años. Hay que presionar para que cumpla, al igual que otros compromisos adquiridos con la región. Por ejemplo, los recurso prometidos por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para mitigar la tragedia invernal del 19 de abril, de los cuales no se ha desembolsado ni siquiera el 20%.

Sin obligar

- ¿Qué opina de la alianza del candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de La Calle, con Clara López?

Es una unión coherente, alejada del extremismo, los beneficios conjuntos y la politiquería. Clara López es la persona más de centro que tiene la izquierda. Le da una bocanada de oxígeno a la consistencia de Humberto de la Calle. Ella se formó para ejercer el poder, es alguien de linaje político, de las pocas personas de la izquierda que sabe ejecutar. Lo demostró cuando fue alcaldesa encargada de Bogotá, debido a que ejecutó el 90% del presupuesto. Además es una figura sin escándalos.

- ¿Es cierto que se está pidiendo a los funcionarios de la Alcaldía de Manizales que voten por candidatos liberales?

¿Cuántos empleados tiene la Alcaldía? Cerca de 1.200. A la reunión del Partido Liberal del pasado sábado 20 de enero acudieron 14 mil personas. Entonces quién obligó a los otros 12.800. Nosotros no obligamos a nadie, a diferencia de la política de antaño. No cobramos cuotas ni entregamos boletas para simular aportes a nuestro movimiento. Trabajamos para que personas sin patrocinio, sin apoyo y sin apellido lleguen a la administración pública.

Correa, el más seguro

José Luis Correa tiene la delantera en la carrera a la Cámara de Representantes por Caldas. Si las elecciones al Congreso fueran este domingo, el representante más seguro entre nuestros candidatos sería él.