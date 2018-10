MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Diputados de tres de las cinco bancadas que conforman la Asamblea de Caldas expresaron su molestia por el cambio en la elección de Mesa Directiva. Estaba agendada para ayer en la mañana, pero en la tarde del martes la aplazaron.

Por un grupo de Whatsapp se les informó a los diputados que la elección quedaba aplazada hasta tanto:

"1. Se obtenga respuesta a la consulta que se ha elevado a la Función Pública para la elección de secretario.

"2. Se resuelva la tutela que interpuso el diputado Nicolás Aguilar para que se le otorgue de nuevo el derecho a voz y voto”.

Aguilar tiene esta sanción desde hace dos meses y medio, que le interpuso el Centro Democrático por presunta doble militancia en la elección presidencial. La semana pasada el diputado presentó la tutela en un juzgado para buscar levantar la medida y votar por Mesa Directiva y secretario. Aguilar ya renunció a este Partido.

El liberal Silvio Arboleda, presidente de la Asamblea, habló ayer con LA PATRIA.

Solo un motivo

- Dijo que la elección sería hoy (ayer) en la mañana, pero en la tarde del martes indicaron a los diputados que la aplazaban, ¿qué pasó?

El diputado Aguilar radicó la tarde del martes en Secretaría una solicitud para aplazar la elección hasta que le resuelvan la tutela, quiere participar en la elección. Presume que va a salir a su favor, cree que la decisión del Centro Democrático fue arbitraria.

- ¿No priman los derechos de las mayorías, cuando la elección se había fijado por acuerdos políticos?

No sé. Es un derecho que él tiene como diputado y hay que respetárselo. No me puedo meter en qué prima. Lo que sí es importante es el derecho que él tiene a que la tutela sea resuelta y que pueda votar.

- ¿Y los derechos de los 13 diputados restantes dónde quedan?

Una elección de Mesa Directiva está sujeta a ser aplazada, como cuando se va a votar un proyecto de ordenanza.

- A los diputados les dicen que también aplazan porque no tienen el concepto de la Función Pública para elegir secretario.

Finalmente eso no tiene tanto peso jurídico; porque como me dieron a entender algunos diputados, el secretario no hace parte de la Mesa Directiva. Eso era como un segundo argumento, pero pierde peso porque el secretario se puede nombrar en cualquier momento, cuando tengamos el concepto.

- ¿Hasta cuándo tienen plazo para elegir Mesa Directiva para el 2019?

Hasta el último día de noviembre. Esa es la razón del aplazamiento.

Reacción de los diputados

Antonio Corrales, Centro Democrático

No es argumento para suspender la elección. Bien pudiéramos aplazar la votación de los proyectos de ordenanza hasta cuando vuelvan a darle esos derechos al diputado Aguilar. No tiene qué ver lo uno con lo otro. Es un argumento muy débil pretender que no se elija Mesa Directiva a la espera de que se resuelva una tutela.

Hugo Moncada, Partido de la U

Nos sorprendió el mensaje de aplazamiento. Con 13 diputados se sigue dando la mayoría más uno, y no es impedimento de fuerza para que tengamos que esperar, no creo que sea una razón de peso. La elección de secretario no tiene qué ver con la de Mesa Directiva. Estaremos atentos a ver qué va a ocurrir, si las cosas se dan como están previstas, trataré de hacer la mejor labor como presidente.

Ignacio Alberto Gómez, Partido Conservador

No estoy de acuerdo, de todas maneras ya se había hecho pública la elección, ya estaban los invitados, e incluso en el chat de diputados dije que la elección se debía realizar hoy (ayer).

Hëctor Giraldo, Cambio Radical

Sí había unos compromisos para la elección; ya que el presidente diga que no, por dificultades por una tutela, tendremos que respetarlo.

Óscar Alonso Vargas, Partido Liberal

Estoy de acuerdo con el aplazamiento, siempre se ha elegido todo el paquete: presidente, vicepresidentes y secretario. Es pertinente tomarse un tiempo para mirar cómo se hace esta elección. Tenemos que respaldar al presidente.

La tutela

Según el abogado Alejandro Franco, apoderado jurídico del diputado Aguilar, la tutela la presentaron la semana pasada y la aceptó un juzgado de adolescentes. Es contra la Mesa Directiva de la Asamblea, el Centro Democrático y la veedora nacional de este Partido, que profirió las decisiones de suspensión del derecho a voz y a voto.

"Se pide que se suspendan los efectos de las resoluciones por violaciones al debido proceso. Los estatutos del Centro Democrático dicen que los procesos disciplinarios contra los militantes deben tener tres etapas: indagación, investigación disciplinaria y fallo. Le iniciaron el proceso en etapa de investigación, omitiendo la de indagación".

A la Asamblea la vinculan porque la Mesa Directiva le aplicó a Aguilar las sanciones, cuando al parecer el reglamento dice que debe ser aprobado por la plenaria. "Indicaron, en respuesta a la tutela, que estaban acatando la decisión del Centro Democrático, pero están desconociendo artículos del reglamento en cuanto a sanciones a los diputados. Esperamos entre martes o miércoles ya haya fallo".