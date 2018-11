Demanda contra concejal de Manizales Carlos Mario Marín se queda sin argumentos

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El concejal del Partido Alianza Verde en Manizales Carlos Mario Marín invitó a través de sus redes sociales, desde el domingo, a la audiencia de ayer en el Palacio Nacional por la demanda que le interpuso la abogada de la constructora CFC, Liliana Patricia Muriel, solicitando su pérdida de investidura.

"Si esto llegara a prosperar, me dan muerte política, les agradezco puedan acompañarme", dijo Marín. A la cita le cumplieron sus seguidores, tantos, que la sala de audiencias se llenó y a funcionarios del Tribunal Administrativo les tocó salir a buscar sillas para que algunos de los que llenaban un pasillo del piso tres pudieran ingresar y sentarse.

La cita era para las 9:00 a.m., a esa hora ya estaban en cada lado de la sala las partes: Muriel y su apoderado, el abogado Juan Manuel Giraldo; el concejal Marín y dos abogados defensores, Daniel Silva y Daniel Quiceno. A un costado el delegado del Ministerio Público, Carlos Alfonso Zuluaga.

La tensión se reflejaba en el silencio de quienes estaban en la sala. El concejal Marín, de vestido de saco y corbata, miraba hacia atrás, donde se ubica el público; agradecía entre murmullos a los copartidarios y amigos.

El magistrado ponente, Augusto Ramón Chávez, explicó que la causa para reclamar la pérdida de investidura es la inasistencia en un mismo periodo a cinco sesiones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de acuerdo, como lo señala la Ley 617 del 2000. Luego les dio la palabra a las partes para que dieran su visión de la situación.

1. Demandante

El abogado Juan Manuel Giraldo advirtió que esta demanda es un ejercicio de veeduría ciudadana, no un reclamo a la capacidad del concejal como servidor público.

Referenció 10 ausencias a sesiones del 2016 y 2017 así: 5 y 16 de noviembre, 10 de diciembre del 2016. 22, 25, 26, 27 y 28 de septiembre; 22 de octubre y 19 de diciembre del 2017. Agregó que no apareció en el archivo del Concejo prueba para que Marín no hubiese asistido por fuerza mayor.

Aclaró que luego de haber presentado la demanda, Marín presentó una excusa odontológica para los días de septiembre del 2017, que la consideran válida.

Consideraron además que Marín pudo haber incurrido en la falta por la naturaleza de las sesiones extraordinarias, a las que faltó, ya que en ellas votaron proyectos de acuerdo. Sin embargo, advirtió que si la excusa es válida, en nombre de la interesada -abogada de CFC Liliana Patricia Muriel- presentarían excusas porque no se conocía esta situación.

2. Ministerio Público

El abogado Carlos Alfonso Zuluaga, representante del Ministerio Público, dijo que no había lugar a que el apoderado de la demandante ofreciera excusas, ya que los servidores públicos no tienen por qué sentirse acosados porque se ejerzan derechos legítimos ciudadanos.

Sostuvo que se debe examinar con todo rigor, ser preciso y meticuloso en los juicios que se hagan porque se está jugando con el derecho político del concejal. Citó el Artículo 48 del Reglamento del Concejo, que indica que cuando un concejal falta a una sesión debe acreditar que sus ausencias hayan sido por fuerza mayor. "Como no la presentó, no hay claridad".

Sin embargo, no considera que las sesiones a las que inasistió sean causa para solicitar la pérdida de investidura. "Pareciera que interpreta la ciudadana -Liliana Patricia Muriel- que las ausencias fueron en un mismo periodo, como dice la ley, y contabilizan es las que han transcurrido en el periodo constitucional. Por eso no se configuran las causas invocadas, y solicito se denieguen las pretensiones de la demanda".

3. Demandado

Carlos Mario Marín señaló que nunca ha incumplido con el Reglamento del Concejo de Manizales, ni ha faltado sin justa causa a las sesiones. "Una cirugía maxilofacial me incapacitó durante cinco días, de los cuales falté cuatro al Concejo. No presenté la excusa porque fue en sesiones extraordinarias citadas informalmente, y no fueron pagas. La demanda es malintencionada, es una persecución que me han abierto por mi defensa de Ríoblanco, donde la constructora piensa ejecutar un proyecto que está suspendido porque afectaría la parte hídrica de Manizales. Les he tenido que responder derechos de petición, tutelas y ahora esta demanda de pérdida de investidura".

4. Defensa

"Es valido que los ciudadanos acudan a la Rama Judicial, pero creemos que esta demanda es un desgaste para el Tribunal debido a que no se lograron configurar las cinco inasistencias que exige la ley dentro de un mismo periodo de sesiones. De manera también muy extraña, la parte demandante trató de contabilizar doble inasistencia en las sesiones en las que se votaban dos proyectos de acuerdo, cuando no lo contempla la norma", explicó el abogado defensor Daniel Silva.

Agregó que en septiembre del 2017 Marín no asistió por fuerza mayor, y que fue por cuatro días que estuvo incapacitado. "Así no hubiésemos aportado la prueba de la excusa, el concejal no reunía los días para que se configurara la falta. No queda otro camino que solicitar se nieguen las pretensiones de la demandante".

5. Magistrado ponente

Augusto Ramón Chávez explicó que deben registrar el proyecto de sentencia en los dos días siguientes a la audiencia de ayer y convocar a la Sala de Decisión, es decir al Tribunal, a examinar esta ponencia; luego vendrá el fallo.

"Esperamos que esta decisión sea pronta. La nueva ley que regula estas materias, 1881 del 2018, habla de 20 días para fallar una vez presentada la demanda, pero la Ley 617 del 2000 prevé un término mayor, debemos estudiar el punto en Sala de Decisión para ver cuál es el tiempo que aplica para pérdida de investidura de concejales, pues la nueva ley se refiere a congresistas y se aplica en lo que sea pertinente".