MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Los copartidarios del senador conservador Luis Emilio Sierra Grajales le pidieron que se quede como cabeza del sierrismo, su organización política en Caldas, porque es quien garantiza la unidad, y así lo hará.

A mediados de octubre del año pasado anunció que no se postulará más al Congreso de la República y que dejaría la Dirección del sierrismo, que él insiste en llamar Salvación Nacional aunque ya no tengan personería jurídica y sea una línea del Partido Conservador.

Cumplirá el primer anuncio, pero se queda para enfrentar las elecciones del 11 de marzo, a Senado y Cámara de Representantes; las de mayo, a Presidencia de la República, e incluso las regionales del 2019 a alcaldías, Gobernación, concejos y Asamblea.

Insiste en que no están menguados y que la prueba fue la inauguración, el 4 de enero, de la sede de su candidato a Cámara, el exdiputado Félix Alejandro Chica, en la que 700 personas llenaron el espacio y muchos se quedaron por fuera.

Confiado

- Le reclaman que para Senado esté apoyando a un candidato vallecaucano, Heriberto Sanabria, y no a uno caldense. ¿Esto los afectará para las elecciones?

No podemos votar por personas del departamento de otros partidos, caeríamos en doble militancia en mi caso, y el candidato arriesgaría a perder el aval. El Senado es de circunscripción nacional, y así como hace cuatro años pedí votos en el Valle del Cauca para el Senado, es entendible que un senador del Valle venga a tener votos de Caldas. Esto no puede ser bueno cuando es de aquí para allá, pero malo cuando es de allá para acá. La organización lo ha entendido, no hay Senado conservador en Caldas y la alternativa que encontramos más cercana es Heriberto Sanabria a quien ya conocemos, con quien nos fue bien hace cuatro años y esperamos se repita este año.

- ¿Un senador de otra región se compromete con un departamento distinto al suyo, aún con unos pocos votos?

Con los votos de Caldas no me hubieran servido para llegar al Senado, obtuve unos 24 mil contra unos 30 mil por fuera. En el senador electo está cumplir a cabalidad las responsabilidades de ser senador nacional y los compromisos a quienes lo eligieron. A Heriberto le he escuchado unas declaraciones interesantes, su liderazgo y vocería en el Partido Conservador son condiciones muy adecuadas para que Caldas tenga en él una persona que nos ayude.

Hizo valer su jefatura

- Se ha dicho que el aval para el exdiputado Félix Chica estuvo en riesgo porque usted no quería apoyar esta aspiración, ¿qué fue lo que pasó?

No sé de donde sale esa versión. Siempre pensamos que Félix era la persona adecuada y que había que hacer una escogencia democrática. Se inscribieron Félix y Édgar Arnoldo Zapata, que aspiró a la Asamblea, pero la organización estimó que debía ser Félix, quien ha sido diputado y presidente de la Asamblea, del seno de la organización y a quien aprecio porque es mi hechura. Mal haría en oponerme a quien siempre me ha acompañado con lealtad.

- ¿Qué tanto lo enfadó que Félix Chica y el diputado Ignacio Alberto Gómez hayan acudido al senador risaraldense Samy Merheg para buscar apoyo a la Cámara?

No es cierto. Si la organización insiste en que Luis Emilio Sierra sea el jefe, quien dirija la organización, no está bien que se estuvieran planteando encuentros y reuniones sin contar con el beneplácito. Eso fue prontamente aclarado. Es entendible que los aspirantes conservadores al Senado hayan venido a Caldas, no solo el senador Merheg, buscando la fuerza de Salvación Nacional porque saben que es muy grande en Caldas y puede tener un gran aporte a la causa.

- ¿Cómo saldaron las diferencias?, dicen que quienes buscaron apoyos en Risaralda fueron ellos.

Ahí hay una equivocación. El que vino dos veces a Manizales fue el senador Merheg, buscándolos, y eso no es malo porque es un senador de la región, a quien quiero mucho, pero era una decisión que no podían tomar los diputados sino la Dirección de la organización.

Entre mieles

- Líderes del sierrismo se han ido a otros partidos, entre ellos la U: Luz Adriana Moreno a la línea lizcanista, y el excalde Jorge Eduardo Rojas y su gente a la penaguista. ¿Se está debilitando su organización?

Lo de Luz Adriana fue hace mucho. Lo primero que dijo Jorge Eduardo Rojas cuando asumió la Alcaldía de Manizales era que no tenía jefe político y ya para entonces daba muestras de tener mayor cercanía, como lo mostró en todo su periodo, a Hernán Penagos. Prueba es que lo lleva posteriormente a ser ministro de Transporte del presidente Santos. Los partidos de la U y el Liberal han sido los grandes beneficiarios de las mieles del Gobierno Santos, han usufructuado el poder y la burocracia, y con esta burocracia están varios de quienes fueron líderes nuestros en municipios.

- ¿Y esto los ha golpeado para el ejercicio electoral?

La respuesta está en lo que se vivió en la inauguración de nuestra sede. Salvación Nacional está vivita y coleando, y vamos a sacar a nuestro representante a la Cámara y se pondrá una gran votación por Heriberto Sanabria a Senado.

Para la Presidencia de la República

"Voy votar en segunda vuelta por el que sea de derecha, del apellido que sea: Ordóñez, Ramírez, Vargas, Duque. Así me caigan rayos y centellas, y el Partido Conservador se me venga en contra. Como dirigente y senador, por responsabilidad con el país y con las próximas generaciones, no quiero que a Colombia le pase algo como a Venezuela, que quede en manos de la izquierda que lo único que sabe es acabar con las democracias y conducir a las tiranías. No lo voy a coadyuvar con mi voto. Pediré a mis caldenses y colombianos, y recorreré lo que tenga que recorrer, para evitar que lleguen al poder. Hay demasiado candidato y si no hay consensos previos, lo que va a conducir es a que por el camino del medio se metan personas con menos posibilidades y ganen".