Conozca la postura económica de los congresistas electos en Caldas

EQUIPO PÚBLICO

LA PATRIA | MANIZALES

1. ¿Qué proyectos va a gestionar por Caldas, como prioritarios, en el próximo Plan Nacional de Desarrollo?

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal

El proyecto de Aerocafé y el Plan Vial Departamental. Desde el punto de vista estratégico estoy de acuerdo en que la transversal del Eje, vía desde Pereira que atraviesa hasta Mariquita o La Dorada, se priorice ante el Gobierno Nacional.

Carlos Felipe Mejía Mejía, senador electo por el Centro Democrático

Aerocafé y la conexión de La Paila con el Magdalena son proyectos de infraestructura importantes para Caldas; también la defensa del caficultor nacional y el sector agropecuario.

Jorge Enrique Robledo Castillo, senador electo por el Polo Democrático Alternativo

Respaldaría cualquier proyecto, de cualquier origen, que le sirva a Caldas. Ya el problema es decidir dónde están las prioridades, si sirve al desarrollo de Caldas.

Juan Fernando Lemos Uribe, senador electo por el Partido de la U línea de Mauricio Lizcano

Trataremos de garantizar que se incorpore el Aeropuerto del Café como obra prioritaria del Gobierno. Caldas tiene un atraso en infraestructura vial, muchos municipios vienen en proceso de pavimentación de vías, pero no las han terminado.

Óscar Tulio Lizcano González, electo representante a la Cámara por el Partido de la U

Estoy comprometido con Aerocafé. Se está creando una alianza público-privada con participación de una multinacional mexicana y la banca francesa para operarlo, el Gobierno no pondría un peso. Garantizar que se incorpore presupuesto para la sostenibilidad financiera de las vías de Caldas, para la educación y para la salud, buscando una reingeniería a la Ley 100.

Félix Alejandro Chica Correa, electo representante a la Cámara por el Partido Conservador

Mejorar la vía Armenia-Pereira-Manizales-Mariquita-La Dorada, también la vía del renacimiento entre Sonsón y La Dorada. Otras prioridades son Aerocafé, infraestructura de salud para La Dorada y Manizales, y el patinódromo para Manizales.

Abel Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por el MAIS circunscripción indígena

Un proyecto que les dé garantías a los agricultores. Me refiero a créditos del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario, aunque no para endeudar, sino para que impulsen los proyectos del productor. También se requiere de asistencia técnica para conseguir mayor y mejor producción.

Erwin Arias Betancur, electo representante a la Cámara por Cambio Radical

Aerocafé, dos hospitales de alta complejidad para el oriente y noroccidente de Caldas, reactivación de las vías férreas para unir al Cauca con el Magdalena desde La Dorada hasta la vereda Kilómetro 41 de Manizales, vivienda rural para los campesinos y construir vías rurales para fortalecer el comercio agrícola rural.

Luis Fernando Gómez Betancurt, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático

Aerocafé, Puerto de Tribugá, vía Manizales-La Dorada-Magdalena.

José Luis Correa López, electo representante a la Cámara por el Partido Liberal

Debe tener un fuerte enfoque hacia el mejoramiento de la salud con programas de autocuidado, fortalecimiento de los conceptos de medicina familiar e impulso de una reforma estructural.

2. ¿Qué área debe gestionar para Caldas en los presupuestos nacionales que le tocará debatir?

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal

Trabajar Aerocafé, desempantanar la plata de Caldas en los rendimientos de Isagén, y tratar de que de la plata que le toca a la Aerocivil el próximo año se saquen unos $60 mil millones o $70 mil millones. Buscar de nuevo que se adjudique la vía Cambao-Murillo-Maltería. Trabajar en la actualización de vías terciarias, acueductos y alcantarillados en los pueblos del occidente y mejorar la calidad del servicio en Palestina, que se hace por bombeo y es costoso.

Carlos Felipe Mejía Mejía, senador electo por el Centro Democrático

Agregaría un plan para vías terciarias, pienso sacar un proyecto de ley para que los municipios de Caldas puedan tener recursos del presupuesto nacional. Infortunadamente no tienen presupuesto para el mantenimiento de las vías terciarias.

Jorge Enrique Robledo Castillo, senador electo por el Polo Democrático Alternativo

Estaré muy pendiente de cómo se les va a respaldar a los cafeteros, que sea consistente y con una política macroeconómica general; no cosas para apagar incendios. Debe ser un proyecto de corte estratégico que resuelva sus necesidades en el largo plazo.

Juan Fernando Lemos Uribe, electo senador por el Partido de la U línea de Mauricio Lizcano

La infraestructura física. Haremos la tarea para garantizar que se asignen los recursos para materializar el proyecto Aerocafé, también que se garanticen partidas para el mejoramiento de la red vial. Tratar de que el Gobierno vuelva a la figura de garantizar, a través del Invías, recursos importantes para el mejoramiento de vías terciarias o municipales.

Óscar Tulio Lizcano González, electo representante a la Cámara por el Partido de la U

Infraestructura, educación y salud, que se garantice la sostenibilidad financiera para estas áreas.

Félix Alejandro Chica Correa, electo representante a la Cámara por el Partido Conservador

El sector agropecuario, que incluya pensión y salud de los campesinos, fortalecimiento de las cadenas productivas y la asistencia técnica.

Abel Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por el MAIS circunscripción indígena

Educación con cobertura y calidad. Buscaré mecanismos para que el Estado financie capacitaciones e infraestructuras educativas. Apoyaré el emprendimiento juvenil.

Erwin Arias Betancur, electo representante a la Cámara por Cambio Radical

Salud, educación y recursos para el campo.

Luis Fernando Gómez Betancurt, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático

Lo más importante es infraestructura vial es acabar de pavimentar las vías y mejorar las vías terciarias.

José Luis Correa López, electo representante a la Cámara por el Partido Liberal

Impulsar la red de segundo nivel de salud en los departamentos, fortalecer los hospitales de primero y segundo nivel en Caldas de manera prioritaria y mejorar la gestión vial.

3. ¿Se unirá con otros congresistas para trabajar como bancada y defender los intereses del departamento?

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal

Soy promotor de hacer una gran bancada del Eje Cafetero para ejercer presión y liderazgo en el Gobierno Nacional.

Carlos Felipe Mejía, senador electo por el Centro Democrático

Por supuesto. A partir del 20 de julio estaremos representando los intereses de las personas de la región para que entre todos podamos sacar adelante proyectos que nos unen.

Jorge Enrique Robledo Castillo, senador electo por el Polo Democrático Alternativo

Sí, y más si Sergio Fajardo va a ser el próximo presidente de Colombia, como espero, Caldas tendría un presidente amigo. Promoveríamos unirnos con todos los que estén a favor de cualquier proyecto que valga la pena.

Juan Fernando Lemos Uribe, electo senador por el Partido de la U línea de Mauricio Lizcano

Nací en Antioquia, pero en Caldas me aportaron 23 mil 800 votos, la segunda votación más alta, lo que me acredita como senador caldense. Este apoyo tan importante me acredita como senador caldense y tendré que hacer todo lo necesario para defender los intereses de la región.

Óscar Tulio Lizcano González, electo representante a la Cámara por el Partido de la U

Claro, obrar con mentalidad de grupo, y para ello estamos comprometidos con el próximo senador Juan Felipe Lemos.

Félix Alejandro Chica Correa, electo representante a la Cámara por el Partido Conservador

Sí. Necesitamos formar un bloque para exigirle al Gobierno Nacional inversiones serias, de tal forma que los caldenses sientan que los congresistas estamos comprometidos con la región.

Abel Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por el MAIS circunscripción indígena

Por supuesto. Tenemos que definir las necesidades de Caldas y tener una agenda para sacarla adelante. Debemos pensar el departamento desde una perspectiva de desarrollo sostenible.

Erwin Arias Betancur, electo representante a la Cámara por Cambio Radical

Propongo un pacto por Caldas liderado por la academia, los gremios y la sociedad civil. Los congresistas debemos asumir un compromiso con los caldenses, superior a cualquiera que tengamos con nuestros partidos.

Luis Fernando Gómez Betancurt, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático

Hay que pasar la página de marzo y empezar a hablar todos el mismo idioma para trabajar por el bienestar de los caldenses.

José Luis Correa López, electo representante a la Cámara por el Partido Liberal

Claro que sí, siempre he propuesto tener claro el norte, que es Caldas y todos sus intereses comunes.

4. ¿A qué solución le apostará para mejorar la conexión vial Manizales-Bogotá?

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal

Concesionar la vía para construir túneles entre Maltería y Mariquita. Cobrar peajes donde sea necesario.

Carlos Felipe Mejía, senador electo por el Centro Democrático

Conexión vial La Paila-el Magdalena que incluye mejorar la vía o hacer una nueva con especificaciones competitivas entre Manizales-Mariquita- La Dorada. Manizales necesita una nueva solución para ir al Magdalena y estar más cerca de Bogotá.

Jorge Enrique Robledo Castillo, senador electo por el Polo Democrático Alternativo

Son decisiones de índole técnica, que se tienen que definir con los técnicos y obviamente con un gran respaldo del Gobierno Nacional. No es posible mejorar esa vía, de verdad, sin una inversión grande.

Juan Fernando Lemos Uribe, electo senador por el Partido de la U línea de Mauricio Lizcano

La alternativa no es la actual. Lo mejor en materia de competitividad, por las condiciones tan complejas de la vía de Letras para el transporte de carga pesada, será Autopistas de la Prosperidad, por una transversal, y el Túnel de la Línea.

Óscar Tulio Lizcano González, electo representante a la Cámara por el Partido de la U

Doble calzada por Mariquita, de la que tanto se ha hablado, a través de viaductos.

Félix Alejandro Chica Correa, electo representante a la Cámara por el Partido Conservador

Corregir la vía Armenia-Pereira-Manizales-Mariquita. Caldas necesita una vía 4G que la atraviese y la conecte con el desarrollo. Es hora de que la Administración Nacional deje de tratar a Caldas como un departamento de quinta.

Abel Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por el MAIS circunscripción indígena

Revisar las condiciones terrestres y las aéreas. Aerocafé es mi apuesta para remediar este problema, proyecto al que le falta planeación. De esta forma, la conexión con Bogotá será más rápida. Mi compromiso es gestionar para que este Aeropuerto se incluya en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Erwin Arias Betancur, electo representante a la Cámara por Cambio Radical

Gestionar recursos para que Manizales se conecte con Bogotá por medio de una vía más rápida y competitiva. Para ello se debe corregir la vía Manizales-Fresno-Mariquita para tener una carretera en la que se pueda conducir a más de 80 kilómetros por hora.

Luis Fernando Gómez Betancurt, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático

Un nuevo trazado, ya que la vía está construida desde 1935 con velocidades máximas de 40 kilómetros por hora. Para ser competitivos necesitamos que se transite a velocidades de 80 kilómetros.

José Luis Correa López, electo representante a la Cámara por el Partido Liberal

A corto plazo necesitamos la rectificación del trazado vial.

5. ¿Cuál cree es la solución al problema pensional en el país?

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal

El sistema pensional está mucho mejor que hace 14 años, pero hay que revisar cómo está la base de cotización y los fondos de la administración del régimen de prima media; porque el sistema de ahorro individual es autosostenible y no tiene riesgo. Hay que mirar que se garantice el cubrimiento pensional de quienes están en el régimen de prima media.

Carlos Felipe Mejía Mejía, senador electo por el Centro Democrático

Tiene que haber menos informalidad, la cotización a pensión la realiza poca gente. Estamos proponiendo bajar impuestos y subir salarios. Esto no se resuelve aumentando la edad de jubilación, sino con formalización de empleos.

Jorge Enrique Robledo Castillo, senador electo por el Polo Democrático Alternativo

Cualquier modificación al régimen de pensiones no debe empeorar las condiciones pensionales de los colombianos. La solución es crear más riqueza y empleo formal, que es lo que tenemos planteado con Fajardo. Donde no hay buenos empleos y el Estado no da respaldo, ningún sistema pensional funciona.

Juan Fernando Lemos Uribe, electo senador por el Partido de la U línea de Mauricio Lizcano

No me atrevería a hacer un planteamiento porque es un problema de los gruesos del próximo Gobierno y Congreso, y debe hacerlo con cabeza fría y de manera responsable, dejando por fuera elementos políticos y considerando elementos técnicos. No creo por ejemplo que sea aumentando la edad de pensión.

Óscar Tulio Lizcano González, electo representante a la Cámara por el Partido de la U

Hay que desaparecer los régimenes especiales. Necesitamos un presidente que se amarre los pantalones, como lo hizo Uribe con la guerrilla, y ponga cero corrupción. En la medida en que paguen cárcel y les expropien los bienes a los testaferros y acorralen a los corruptos, por encanto surge la plata para financiar el sistema pensional.

Félix Alejandro Chica Correa, electo representante a la Cámara por el Partido Conservador

La solución no es incrementar la edad de jubilación. Necesitamos que el Gobierno aplique medidas contundentes para remediar la situación, como lo hizo para salvar a los ricos del país a través del 4x1.000. De esta forma, se cierra el hueco fiscal de las pensiones.

Abel Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por el MAIS circunscripción indígena

La solución no es incrementar la edad de jubilación, sino mejorar la oferta laboral para aumentar el nivel de cotizantes y las garantías laborales. Hay que respaldar el emprendimiento y la innovación que generen empleo. Sino incentivamos las economías del país habrá subempleo e informalidad, lo que afecta directamente a las pensiones.

Erwin Arias Betancur, electo representante a la Cámara por Cambio Radical

Ampliar la base de cotizantes, lo que se logra disminuyendo los impuestos de las empresas. El efecto será el mejoramiento de la tributación. Al ampliar las bases de cotizantes no tendremos que castigar al que tiene derecho a pensionarse. Aumentar la edad de jubilación es hacerle trampa a quienes cumplen con los requisitos para jubilarse.

Luis Fernando Gómez Betancurt, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático

Buscar que todos coticemos. La edad no debe subirse, debe mantenerse; hay que buscar financiación para los fondos de pensión y llevar a cabo la propuesta de la creación de fiducias para que desde que una persona nazca empiece a cotizar.

José Luis Correa López, electo representante a la Cámara por el Partido Liberal

Hay que reestructurar el porcentaje de cotización, dependiendo del número de salarios mínimos que se gane, porque tenemos un estilo de vida estratodependiente. Propongo que las personas que ganen más de cinco salarios mínimos empiecen a cotizar más, porcentualmente que las que ganan menos.

6. ¿Qué leyes puede promover para mitigar el desempleo en Caldas?

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal

Hay que generar estabilidad jurídica para que los empresarios y los empleados tengan reglas de juego claras. La incertidumbre jurídica es una cortapisa para que la inversión extranjera se asiente en Colombia y genere empleo. También hay que revisar la carga fiscal de los empresarios, que es muy alta, atacar la evasión y fortalecer la DIAN.

Carlos Felipe Mejía, senador electo por el Centro Democrático

En la medida en que podamos bajar impuestos y haya un buen ambiente para la inversión en Colombia, hay forma de generar nuevos empleos. El programa del candidato Iván Duque sobre emprendimiento de los jóvenes, es una política nacional para generar empleo y que Colombia sea un país de propietarios.

Jorge Enrique Robledo Castillo, senador electo por el Polo Democrático Alternativo

En Colombia hay un problema de modelo económico. Un país que prefiere importar del exterior los productos agrícolas e industriales que puede producir, no puede resolver su desempleo. Hay que cambiar de fondo el modelo económico.

Juan Fernando Lemos Uribe, electo senador por el Partido de la U línea de Mauricio Lizcano

Con Óscar Tulio Lizcano llevaremos al Congreso una alternativa para que los jóvenes recién graduados accedan a la Ley de Primer Empleo, ampliando el espectro de aplicación y modificando la ley de carrera administrativa para que pueden ingresar también al sector público, pues el Estado es el mayor generador de empleo.

Óscar Tulio Lizcano González, electo representante a la Cámara por el Partido de la U

Es un problema estructural, de políticas económicas y públicas que debe resolver el Gobierno. En Caldas se debe buscar una estrategia para la gente del campo, los adultos se está envejeciendo y los jóvenes se están yendo para las ciudades porque no es atractivo quedarse. Deben llegar las universidades al campo para retenerlos.

Félix Alejandro Chica Correa, electo representante a la Cámara por el Partido Conservador

Necesitamos inversiones para infraestructura vial y Aerocafé a fin de mejorar los índices de empleo. Le apostaré a la construcción del Puerto de Tribugá y del puerto seco de La Felisa. Otra apuesta es reactivar la red ferroviaria hasta el Kilómetro 41 de Manizales, que fortalecerán el empleo.

Abel Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por el MAIS circunscripción indígena

Impulsar el turismo y ahí darles oportunidades laborales a los jóvenes. Fortalecer las condiciones de vida en el campo para que los campesinos exploten la tierra y contraten personal. También gestionar recursos del posconflicto para que en Caldas se adelanten proyectos que generen empleo.

Erwin Arias Betancur, electo representante a la Cámara por Cambio Radical

Impulsar el emprendimiento, acabar con los trámites excesivos para crear empresa y bajarles los impuestos a las compañías. Modificar la Ley del Primer Empleo para que los jóvenes ingresen fácilmente al mercado laboral y que las empresas accedan a incentivos tributarios por contratar a jóvenes y a adultos mayores de 45 años.

Luis Fernando Gómez Betancurt, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático

Hay que trabajar por la seguridad democrática y por la confianza inversionista, sino hay seguridad no hay inversión, y sino hay inversión no hay empleo.

José Luis Correa López, electo representante a la Cámara por el Partido Liberal

Promover la ley de emprendimiento, y a las personas que generen empleo, darles una estabilidad tributaria a sus inversiones. La nuevas empresas deben tener juicio jurídico para que en 10 años no se les cambien las normas tributarias.

7. Cursa en el Congreso, a iniciativa del representante a la Cámara Hernán Penagos, un proyecto de ley para otorgarles a los campesinos salario mínimo integral y protección social. ¿Apoyará esta propuesta?

Mario Alberto Castaño Pérez, senador electo por el Partido Liberal

Si este proyecto está en el tintero le daremos todo el apoyo en beneficio del sector agropecuario.

Carlos Felipe Mejía Mejía, senador electo por el Centro Democrático

No solo cursa la propuesta de Penagos, hay tres proyectos más que apuntan hacia el mismo sentido. Tenemos que apoyarlos, sacarlos adelante en beneficio del campo colombiano. Vamos a proponer que se unan los tres proyectos.

Jorge Enrique Robledo Castillo, senador electo por el Polo Democrático Alternativo

Depende de cómo va a llegar a la plenaria el proyecto, pero si favorece las necesidades de los campesinos, en cuanto a sus pensiones, pues bienvenido. Pero temo que el Gobierno, si el texto es bueno, lo hunde o lo desfigura.

Juan Fernando Lemos Uribe, electo senador por el Partido de la U línea de Mauricio Lizcano

Este país tiene problemas muy graves y serios, como el déficit fiscal, la bomba pensional; el Estado no tiene la capacidad fiscal para cumplir esa promesa que algunos hicieron. No discuto que es una buena iniciativa, pero es un proyecto de ley de oportunismo político.

Óscar Tulio Lizcano González, electo representante a la Cámara por el Partido de la U

La apoyaría, y además la lideraría, porque la gente adulta del campo se está envejeciendo y los jóvenes se están yendo a las ciudades. El campo se va a quedar solo.

Félix Alejandro Chica Correa, electo representante a la Cámara por el Partido Conservador

Apoyaré lo que favorezca al campesino. Desconocía esta iniciativa. La respaldaremos para que los pequeños y medianos productores tengan derecho a una pensión.

Abel Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por el MAIS circunscripción indígena

Sí. Nuestros campesinos están abandonados, el Gobierno Nacional tiene una deuda histórica con el sector rural. Analizaremos el proyecto, lo mejoraremos y lo votaremos.

Erwin Arias Betancur, electo representante a la Cámara por Cambio Radical

La revisaremos. Siempre he defendido los intereses de los campesinos. Esta iniciativa tiene buenas intenciones y le haremos nuestros aportes para mejorarla.

Luis Fernando Gómez Betancurt, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático

Todo lo que sea para beneficiar a los campesinos de Colombia hay que respaldarlo.

José Luis Correa López, electo representante a la Cámara por el Partido Liberal

Necesitamos generar un proyecto especial para el sector agrícola; brindarle seguridad laboral al pequeño, mediano y grande agricultor. Con una revisión a esa propuesta se podría apoyar.