Concejal Carlos M. Marín, del Partido Verde en Manizales, puede seguir con su curul

El Tribunal Administrativo de Caldas falló el lunes la demanda de pérdida de investidura contra el concejal de Manizales Carlos Mario Marín, del Partido Alianza Verde. Decidió que no hay causal para que la pierda.

Esta demanda la presentó a título personal Liliana Patricia Muriel, abogada de la constructora CFC indicando que el concejal no había asistido a varias sesiones en las que se votaron proyectos.

La firma ha recibido fuertes críticas de Marín por el proyecto Tierra Viva, que según el concejal, lesiona recursos hídricos de la ciudad procedentes de río Blanco.

El magistrado Augusto Ramón Chávez, ponente del caso, indicó que negaron las pretensiones de esta acción, y el concejal conserva su investidura. "Se constató que no se habían dado las cinco faltas que configura la ley como causal de pérdida de investidura".

Agregó que no fue necesario examinar la excusa que los abogados de Marín presentaron en medio de la demanda, para justificar que había faltado a cuatro sesiones del Concejo por un procedimiento odontológico que lo incapacitó. "En el periodo que más faltas sumaba fue de cuatro", reiteró el magistrado.

Marín dijo ayer que la demanda es uno de tantos episodios judiciales de los muchos que han intentado para atacarlo y desprestigiarlo por la defensa de río Blanco. "No me opongo a la construcción, no tengo animadversión a los constructores; Manizales necesita vivienda, pero no en zonas vulnerables ni ambientales. El fallo es un reconocimiento a mi trabajo, han limpiado mi nombre para quienes dicen que no he hecho bien mi trabajo. Si alguien no se ha ausentado del Concejo soy yo".

No apelarán

Aunque sobre el fallo del Tribunal procede recurso de apelación ante el Consejo de Estado, para una segunda instancia, Muriel se pronunció a través de la oficina de comunicaciones de CFC. Dijo: "Nuestro deber ciudadano era poner en evidencia ante la justicia la situación de inasistencias del concejal. Este no es un frente de la empresa, sino un ejercicio ciudadano, por lo cual no insistiremos ante las instancias y seguiremos concentrados en el tema jurídico de fondo, que es demostrar la legalidad y la conveniencia ambiental del proyecto Tierra Viva".

El concejal Marín sostuvo que también seguirá en la defensa de río Blanco, sin tomar represalias legales ni económicas sobre sus demandantes.