MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Compromiso Ciudadano, línea del Partido Alianza Verde y movimiento que fundó Sergio Fajardo, se empezó a mover en Caldas de cara a las elecciones regionales de octubre.

Estuvieron reunidos el sábado con el senador del Partido Alianza Verde Luis Iván Marulanda Gómez, que representa a Compromiso Ciudadano. Hicieron presencia delegados de 10 municipios, dos que aún no tienen candidato a Alcaldía, pero sí listas a concejo; el candidato a la Alcaldía de Manizales, Alejandro Vallejo Arias, y el candidato a la Asamblea de Caldas, excontralor de Manizales Alirio Mendieta Pacheco.

Responsabilidad

Marulanda manifestó que en Compromiso aspiran a ir en alianza con el Polo Democrático y el resto del Partido Verde.

“Lo que decidan en las regiones con sus candidatos es muy delicado y de responsabilidad, porque es un momento muy difícil del país: asediado por el terrorismo, con un vecino rugiendo en la frontera del oriente, con muchos problemas de delincuencia, de pobreza, de marginalidad”.

Les pidió a los candidatos actuar con cabeza fría, sin perder el entusiasmo ni las ganas de triunfar, y menos en Caldas, que consideró está a punto de romper las tradiciones políticas, por la ciudadanía consciente que quiere el cambio.

Sobre temas nacionales

* Gobierno Duque

“En la bancada del Partido Alianza Verde estamos sorprendidos de la falta de preparación de este Gobierno, no llegó preparado para gobernar este país. Esta es la hora en que no sabemos para dónde quiere conducir esta Nación, qué es lo que quiere hacer con Colombia; allá no existe el Gobierno en el Congreso, los ministros son fantasmas, a muchos no los conocemos siquiera, no los hemos oído hablar, no van a explicarnos en qué están pensando. Es una gente de muy bajo perfil, sin un mensaje claro y relevante, y sentimos un enorme vacío de brújula y de rumbo en Colombia. Eso nos preocupa mucho, ojalá este Gobierno reaccione, pues en la propia bancada del Centro Democrático, partido del presidente, uno ve que no existe sintonía con el Gobierno y que no se sienten representados por el. Ellos mismos han enterrado propuestas muy importantes del Gobierno en el Congreso y han expresado su distancia. Hay una situación de vacío político y de liderazgo en el Gobierno del presidente Iván Duque”.

* Situación con el Eln

“Fue una imprudencia del Gobierno no haber mantenido el hilo de esas conversaciones con el Eln. Después de tantos años de violencias, sabemos que lo único que ha dado resultado es el acuerdo político. Tendrá que llegar el momento de retomar los diálogos cuando se salvaguarden la dignidad y la seguridad de la Nación y la preeminencia del estado de derecho por encima del terrorismo. El Eln es una guerrilla fantasma, está mimetizada en las universidades, en las empresas, en la calle con gente que no lleva uniforme ni armas, pero que actúa en eventos terroristas; no tiene unidad de mando, es una guerrilla dispersa por el país con una riqueza enorme en su comercio de narcotráfico, de minería ilegal, y ojo, es una guerrilla aliada con el régimen dictatorial de Venezuela, allá los protegen, los arman, les permiten hacer el narcotráfico, los esconden”.

¿Repetirán en Caldas el resultado de Fajardo?

“Les he dicho a los compañeros: en la medida en que seamos capaces en el territorio de sintonizarnos con esos valores, mensaje e ideales que encarnó Sergio Fajardo en la elección presidencial pasada, vamos a tener un magnífico resultado en Caldas. Hay que buscar esa sintonía y fidelidad con los principios y la manera de entender la política. Sergio Fajardo está atento a apoyar todos estos esfuerzos territoriales”.