"Colombia se merece políticos que polaricen menos", Carlos Caicedo

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Una candidatura a la Presidencia de Colombia, que se definirá este domingo en consulta, es entre los costeños Carlos Caicedo Omar, de Aracataca (Magdalena), y Gustavo Petro, nacido en Ciénaga de Oro (Córdoba).

Caicedo, exrector de la Universidad del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, dice que de 49 candidatos que empezaron a recoger firmas para postularse, terminaron 11 y solo fueron válidas las de 9. "Fuimos los segundos en firmas recogidas, cerca de 2 millones, después del candidato de las maquinarias Germán Vargas. Esto tiene un mérito, porque somos un movimiento nuevo, independiente, ciudadano, que procede de la región, y superamos al resto de alternativos. Esto expresa el cansancio de muchas personas frente a la política tradicional y a la polarización".

Caicedo lamenta no haber podido llegar a un acuerdo con todos los candidatos alternativos, y está seguro de que si se hubiesen juntado, la consulta de este domingo sería muy potente.

Polarizar menos

- ¿En qué se diferencia la izquierda suya de la de Petro?

Encarno un movimiento ciudadano, que más allá de las ideologías y del debate de izquierdas y derechas representamos es el clamor de las regiones para que haya autonomía, pues estamos en un centralismo que estrangula nuestras potencialidades, y que junto a la politiquería conducen a la corrupción.

- ¿Ve la Colombia Humana de Petro como un proyecto centralista?

Sí, es hecho en el centralismo. Petro ha sido un líder político por 20 años en el escenario nacional. He gobernado con resultados, en la transformación de ciudad y promuevo nuevos liderazgos. No busco crear una plataforma política caudillista para que todo gire en torno a mí. Colombia se merece políticos que polaricen menos y construyan más.

- Si las encuestas son ciertas, Petro tendría una alta probabilidad de ganar la consulta, de ser así ¿se le unirá?

El mecanismo de consulta es muy claro, el que pierde debe apoyar al que gana. Lo haré con entusiasmo si Gustavo busca unir, y no polarizar y dividir. Si esto no es así nuestro acompañamiento no sería tan entusiasta.

Bien librado

- La base de su discurso es la educación, ¿qué plantea?

La educación es una poderosa herramienta de inclusión social. Vengo del sistema público, desde preescolar hasta universidad, y por eso creo en la universidad pública gratuita. Crearemos preescolares públicos de calidad, mejoraremos el sistema educativo en básica y media, fortaleceremos la universidad pública actual creando nuevas universidades cercanas a la gente y programas de sostenimiento para bajar la deserción; además, utilizando la ciencia y la tecnología para dar un salto productivo. Hay que recortar un 30% del gasto en defensa y orientarlo, una parte a seguridad ciudadana y otra a educación pública.

- Como rector de la Universidad del Magdalena, recuperó la entidad de una crisis, pero enfrentó demandas y pagó años de cárcel, ¿esto lo afectaría ahora?

De ellas salí muy bien librado. Intentaron asesinarme los paramilitares, y como no les funcionó, hicieron un montaje de un presunto pago por un mayor valor en las cesantías de la Universidad a 47 personas de planta. Me condenaron ocho años y medio para sacarme del camino. Apelé de esta decisión, estuve detenido prácticamente cinco años, y me absolvieron. Luego los denunciamos y terminaron condenados ellos. Posteriormente, por firmas derroté a la maquinaria y a las familias que gobiernan el departamento y llegué a la Alcaldía para iniciar un proceso de cambio en Santa Marta.

- El alcalde actual es de su movimiento político, Fuerza Ciudadana, y por presuntas irregularidades en contratos también lo involucraron a usted y lo llevaron de nuevo a la cárcel, ¿qué fue lo que pasó?

Cuando anuncié que iba a recoger firmas para la Presidencia me dispararon procesos en la Contraloría y en la Fiscalía, y el día que iba a llevarlas me detuvieron por dos días con el alcalde. Hicieron un montaje de presuntas irregularidades en unas obras para construir centros de salud, en lo que no tengo qué ver porque no ordené ese contrato.

Modelos

- ¿Qué propuesta económica tiene para el país?

Colombia tiene que modificar su apuesta económica en función de generar riqueza, empleo e ingresos de calidad para los trabajadores, y esto supone convertir la agricultura sostenible en una de las principales apuestas del país, y para ello hay que hacer una reforma agraria. Turismo sostenible, para que Colombia, segundo país biodiverso del mundo, triplique el número de viajeros y de allí el empleo y el ingreso. Incentivar la pequeña y mediana industria; ciencia y tecnología aplicada al emprendimiento, alianzas entre la academia para tener un crecimiento sostenido.

- ¿Cómo enfrentaría el grave problema del sistema de salud, eliminaría las EPS?

Sí, porque el sistema hizo crisis. Me gusta el modelo británico o el canadiense, en el que la gente paga de sus impuestos y el estado es el ente rector para regular y planificar, la ciudadanía controla y va evaluando la calidad, y existe una cuenta única que centraliza todos los recursos. Además de hospitales y clínicas de referencia de carácter universitario.

- Militó en un ala del Eln, ¿qué piensa del acuerdo con las Farc y los diálogos con el Eln?

El camino es la política negociada, no la guerra, pero una paz que no sea solo de papel. Necesitamos invertir en las zonas que antes fueron teatro de operación del conflicto armado, a donde están llegando el Eln, bandas criminales y narcotraficantes. El Eln tiene que dar muestras de compromiso con la paz y eso es el cese unilateral y honrarlo para crear condiciones al cese bilateral.

Otras propuestas

- Establecer el agua como derecho fundamental, no tocar ningún páramo ni parque natural.

- Hacer 1 millón de viviendas, no gratis, sino con un 30% del costo de un salario mínimo con subsidio a 20 años.

- Aplicar el principio de tributación progresiva: los más ricos deben pagar más, y rebajar los impuestos a los emprendedores que crean negocios.