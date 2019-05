MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El acuerdo al que llegaron en La Dorada los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y Liberal con gremios para elegir candidato a la Alcaldía será estrategia para Cambio Radical. La figura la repetirán en otros municipios, afirmó Erwin Arias, representante a la Cámara por Caldas y presidente regional de esta colectividad.

- ¿Cómo entender que en cada municipio hagan alianzas con partidos distintos, y mientras en unos están juntos en otros son como el agua y el aceite?

Hay que pasar páginas y entender que el desarrollo de los territorios está por encima de los intereses de los partidos. Un ejemplo es La Dorada y sé que se va a dar en muchos municipios. Llevamos años en unas peleas en las que ha salido mucha gente para la cárcel, otros han muerto por el poder político. Aparecí en la política hace 10 años en La Dorada, fui concejal y cuando logré ser alcalde me gané dos grandes enemigos en su momento: los partidos Liberal y de la U. En el primer año de gobierno tuve 429 denuncias, quejas y demandas porque están acostumbrados a judicializar la política. En La Dorada hicimos un alto en el camino para hacer un pacto y darnos la mano, porque como vamos, vamos muy mal. Nos reunimos Centro Democrático, Liberal y Cambio Radical bajo solicitud de comerciantes y ganaderos. Nos dijeron que los apoyáramos con un candidato. Y en ese sentido estamos logrando una convergencia social, y vamos a agachar la cabeza los partidos.

- ¿Pero se dijo que harán una cumbre para decidir candidato, ya está listo entonces?

No, rectifico. Esto es lo que nos ha motivado a decir sí a un pacto. Mario Castaño tiene un candidato que se llama Hernán Rivera, Centro Democrático va con Onofre Jiménez, Cambio Radical con Amparo Ibarra y los comerciantes y empresarios con William Oliveros. Para el jueves se tiene programado un foro sobre hacia dónde va La Dorada, para que los cuatro precandidatos expongan su visión de ciudad y a partir de ahí los dirigentes de esta alianza definan un candidato, que estará para la primera semana de junio.

Para alcaldía y Gobernación

- ¿Cambio Radical repetirá este esquema en otros municipios y para la Gobernación de Caldas?

Claro que sí, esa alianza puede replicarse en otros municipios. En Manizales no la descartamos, estamos en diálogos y revisando la visión de cuidad. Depende mucho del diálogo más hacia Cambio Radical que hacia los otros partidos. En Samaná por ejemplo estamos aliados con los partidos Conservador (línea Félix Chica) y Centro Democrático. Lo mismo en Villamaría, donde estamos viendo en Cristian Henao el candidato que nos puede reunir a todos. Él va por firmas y lo apoyaremos. La dinámica de cada territorio es diferente, por eso existen las elecciones locales.

- ¿Les parece una buen candidato Jorge Hernán Mesa para la Alcaldía de Manizales?

Me parece un hombre muy preparado, que no le quedaría grande Manizales.

- ¿Y para la Gobernación de Caldas?

No hemos tomado la decisión tampoco. Cambio Radical estará en conversaciones. No puedo hablar de una decisión porque falta información para decidir. Ya está el candidato de la alianza Centro Democrático y Liberal, falta el de la otra alianza, veo a varios precandidatos.

- ¿Pero con cual alianza se identifican más para la Gobernación?

No, es que dentro de Cambio Radical tenemos que dialogar para decidir.

No están divididos

- En todos los partidos hay divisiones por líneas, ¿que va a pasar en Cambio Radical?

Cuáles líneas.

- Los seguidores de Adriana Franco, los suyos, Jairo Antonio Mejía, el exgobernador Mario Aristizábal.

Jairo Antonio Mejía ya no hace parte de Cambio Radical, no porque yo lo haya expulsado sino porque él se fue, lidera el movimiento de Luis Guillermo Giraldo. Con Mario Aristizábal, Olga Constanza Duque y Diego Ríos conformamos una mesa directiva de Cambio Radical. No se toman decisiones inconsultas. Los amigos de Adriana Franco tienen un espacio de representación digno en Cambio Radical, en Chinchiná lideran una candidatura y estamos esperando qué resuelven. Cambio Radical ya no es el Partido que solo da avales, estamos más unidos que nunca, preocupados por formar bases en todos los municipios.

- ¿Qué cuentas están haciendo para las elecciones de octubre?

Pensamos que lograremos sacar dos diputados, ganar alcaldías en esas convergencias y estamos con candidatos propios en Victoria, Marquetalia, Marmato y Aguadas. Este mes que viene se va a decantar mucho este tema electoral.

En que van las investigaciones en su contra

“La mayoría fueron archivadas, han sido producto de anónimos y de confrontación política. Tengo un proceso pendiente en Procuraduría y esperamos que pronto se resuelva”.

6 para el presidente Duque

- Cambio Radical inició actividad legislativa en el Congreso ni con el Gobierno ni en su contra, ¿cómo se encuentran en este momento después de días complicados para el presidente Duque?

Nos declaramos Partido independiente a la luz de la Ley de Equilibrio de Poderes, que da un año, después de la posesión del presidente, para cambiar de condición. Entonces tenemos hasta el 7 de agosto para definir si nos volvemos de gobierno, de oposición o nos quedamos independientes. Cambio Radical tiene mucho por aportar. Tenemos una agenda que no podemos ocultar que ha sido liderada por Germán Vargas Lleras desde todas las cartillas y los programas que él presentó para su campaña a la Presidencia, y que las hemos tratado de convertir en proyectos de ley, como reforma a la justicia, reforma política, modificación al tema tributario, creación de los ministerios de la Familia y del Deporte, entre otras iniciativas.

- Las cartillas de Vargas Lleras fueron un insumo importante para el país. ¿Qué les queda faltando para proponer vía proyecto de ley en el Congreso?

Precisamente eso generó el distanciamiento y agudizó la relación entre Cambio Radical y el Gobierno, y es que desconocieron todo el trabajo legislativo y propositivo porque no estamos alentando una polarización ni la pelea de la izquierda y la derecha sino que nos dedicamos a presentar proyectos, pero el Gobierno nos desconoció. La reforma a la justicia que ahora sí acogió el Gobierno es la misma que Germán Vargas Lleras y Cambio Radical presentaron el año pasado. Esa falta de tacto, que ha tenido el Gobierno para relacionarse con el Congreso, es la que produce la crisis institucional que se está viviendo. Estuvimos apartados y alejados porque desconocieron el trabajo legislativo. Están vivas varias propuestas anticorrupción, consulta previa, modificación a las Corporaciones Autónomas Regionales y otros. Si nos toca retirarlas para volverlas a presentar lo haremos.

- Son casi nueve meses del gobierno Duque, algunos congresistas han dicho que ha llevado el país como si no tuviera rumbo, ¿cómo lo ven desde Cambio Radical?

Voy a hablar a título personal. Inicialmente tenía que defender sus banderas, tenía que darles el premio a quienes lo eligieron y actuar coherente con lo que dijo en campaña frente a sus posiciones políticas, que han sido polarizantes sí y siguen en ese sendero. Pero confío en que el presidente va a tomar el rumbo y las riendas del país como debe ser. Nos dedicamos a hablar de la JEP y de Santrich y no de la salud, de la educación y de otros temas que realmente son los que les duelen a los colombianos. No podemos dejar lo esencial para los colombianos, por lo importante para los partidos. Tiene que haber un alto en el camino para discutir los temas esenciales. Creo que va con un 6 el presidente Duque.

- ¿Cómo está viendo la seguridad del país, con unas disidencias de las Farc que buscan rearmarse?

Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente esto no estaría pasando porque son criterios contundentes. El problema aquí es dar espacios, una vez decir sí y otra vez decir no, y no generar confianza. El problema es que el presidente Duque quiere quedar bien con todos. Se monta en el discurso anticorrupción, se monta el discurso de los verdes y se monta en el discurso de Fajardo y no aterriza las políticas. Con Germán Vargas esto hubiese sido una convergencia de partidos, y le hubiese dado la responsabilidad a cada uno de liderar un sector del país.

Balance de su actividad legislativa

* Erwin Arias destaca, de su coautoría, el proyecto de ley de saneamiento de predios para asentamientos no urbanos irregulares que va a salir en primer debate de la Comisión Tercera de Cámara. Permitiría que los entes territoriales puedan legalizar predios ocupados ilegalmente, pero en zonas aptas, por familias. El proyecto busca, dice, mejorar la calidad de vida a esos ciudadanos y que los entes territoriales puedan, sin el menoscabo de los bienes públicos, titularles estos predios a privados.

* Ley de honores. De su autoría y que ya pasó primer debate de Cámara. Tiene que ver con la celebración de los 100 años de La Dorada y los 95 años del natalicio de Víctor Renán Barco López. Busca vincular al Congreso y al Gobierno Nacional al centenario de La Dorada, en abril del 2023. Autoriza al Gobierno a vincular recursos para tres grandes obras, las dos primeras que quedaron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo: campus universitario para el Magdalena Centro, hospital de alta complejidad para el Magdalena Centro -que quedó en el Plan como de categoría tres y quedaría faltando que le aprueben recursos- y Parque Tecnológico, Científico y de Innovación para La Dorada, obras que también benefician al oriente de Caldas.

* Inversión de recursos del Sistema General de Participaciones en los entes territoriales para proyectos productivos de familias que viven de la pesca en la cuenca del río Magdalena en tiempo de veda (1 de mayo al 30 de mayo y del 15 de septiembre al 15 de octubre para proteger la fauna del río) y no tengan que acudir a la pesca clandestina. Hacer un censo de esta población.

* Se logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la creación del Fondo Nacional de Estabilización de Precios del Café y que el Congreso lo reglamente.