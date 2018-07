LA PATRIA | MANIZALES

El licenciado en Educación Física Diego Fernando Espinosa Benjumea asumirá hoy como nuevo concejal de Manizales. Esto ocurre tras la renuncia de Hernán Alberto Bedoya, que aunque llegó por el Partido de la U, bancada que es minoría y de oposición, votó siempre con las del oficialismo y pasó al Partido Liberal, el del alcalde.

Espinosa Benjumea dijo en entrevista con LA PATRIA el pasado 28 de junio: "Llego a aportar. Manizales no necesita oposición sino control político. Las cosas que están bien se deben desarrollar, y las que no, se deben corregir. No es que sea amigo o no del alcalde; los concejales están para orientar el desarrollo de la ciudad".

Sin embargo, hay expectativa entre la bancada de la U, pues Espinosa Benjumea no ha tenido conversaciones con ningún bando político. Su posesión será hoy a las 8:00 de la mañana como parte de la plenaria. Asistirá todo el gabinete municipal y amigos y familiares del nuevo concejal.

Por líneas

La línea política de Espinosa Benjumea es la penaguista, misma del concejal que salió, por ello el resto de los concejales de la bancada de la U, que son de la línea lizcanista (Manuel Orlando Correa, Carlos Humberto Velásquez y Margarita María Méndez), desconcen qué va a suceder y esperan que el nuevo concejal se les una (ver recuadro Desde la bancada).

El recién posesionado presidente del Concejo, Orlando Quiceno, quien asumió el cargo por la renuncia de Bedoya, manifestó que todavía no ha hablado con Espinoza Benjumea. "A través de la Secretaría del Concejo le hemos manifestado nuestro apoyo, ahora que asumirá se le darán todas las garantías".

Desde la bancada

Manuel Orlando Correa

"No hemos hablado con él, hemos sido respetuosos, y al momento de la posesión tendremos la oportunidad de dialogar. Representa el Partido de la U, no hace parte de la línea política nuestra, pero buscaremos la forma de reunirnos con él y mirar qué perspectivas tiene. Hay un hermetismo en el tema, dicen que no ha manifestado nada ni ha tenido reuniones de cercanía con la Administración Municipal, como lo venía haciendo Hernán Alberto Bedoya".

Carlos Humberto Velásquez

"Esperamos que actuemos como bancada, que trabaje con nosotros. En este Concejo nunca hemos sido una oposición marcada sino una minoría, buscamos que a todos los proyectos que presente el alcalde se le haga un buen análisis como bancada y que como bancada trabajemos. Lo invito a que se nos una y que no piense que porque somos minoría somos oposición, hemos votado positivo la gran mayoría de proyectos. Lo conocí siendo secretario de Deporte de Manizales y sé que es una persona muy activa, juiciosa y trabajadora".

Margarita María Méndez

"Le dijo a LA PATRIA que viene por la ciudad, postura que es respetable; dice que no lo ubiquen ni en la oposición ni con la Alcaldía, y me parece muy aterrizado, que votará solo lo que beneficie a la ciudad. Lo que se espera es ese colegaje, que venga a sumar y no a restar. No tengo mayor referencia de él".