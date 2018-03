"Aspiro a la votación más grande del Senado": Jorge Barón Restrepo

LA PATRIA | MANIZALES

Jorge Barón Restrepo insiste en ser elegido popularmente. Fue candidato a la Alcaldía y al Concejo de Manizales, también a la Asamblea de Caldas, pero no le ha alcanzado la votación. Ahora, busca curul en el Senado.

Consiguió el aval del Partido Cambio Radical, en Bogotá, y con esto hace su campaña En las elecciones de este domingo espera lograr por lo menos 200 mil votos en todo el país.

Sostiene que compañeros de Cambio en Caldas no lo respaldan, prefiriendo apoyar a candidatos de otros departamentos. "Terminé en Manizales entrevistándome con los cinco candidatos a la Cámara del Partido, con cuatro de ellos me reuní en Bogotá, les hablé, vine a Manizales y ni entrevista me quisieron dar. Adriana Franco sí fue muy amable, pero no hay un compromiso", explicó Barón, quien dijo que por esto prefirió darse a conocer en otras ciudades.

Su campaña

- ¿Por qué hasta ahora, finalizando la campaña, viene a visibilizar su candidatura?

Desde siempre he estado en campaña. Sucede es que los medios de comunicación han sido muy difíciles conmigo, no soy político con dinero, y por eso no me dan entrevistas. Salí despavorido de aquí de Caldas, me fuí a otras ciudades. Tengo publicidad en Nariño, emisora de Jorge Barón, Valle del Cauca, Tunja, Quindío y Risaralda.

- ¿Cuál es esa política diferente que quiere hacer si llega al Senado?

La que tiene que llegar a la gente y al pueblo colombiano; con gestiones y empleo, reforzar el ICBF, porque hay más plata para la guerra que para esas entidades. Hay que volver a cosas que la gente ha perdido, como el respeto a las personas, eso ya no se ve, porque en las escuelas se ha perdido esto. El Congreso se va a encartar conmigo cuando me elijan, porque no me voy a aguantar nada.

- ¿Sino llega a ser Senador se volvería a postular a un cargo de elección popular?

No he pensado que voy a perder, me lancé para ganar, no he pensado en derrotas.

Sus datos

Jorge Varón Restrepo nació en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), vive en Caldas desde hace por lo menos 30 años, y asegura que se graduó como médico quiropráctico, especialista en columna, en una universidad en Perú.