MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Para Función Pública, organismo que rige a los servidores públicos en el país, sí hay que aplicar la Ley 1904 en asambleas y concejos para elegir secretarios generales.

Esto traduce en que tienen que abrir un concurso público, por medio de una universidad acreditada de alta calidad, para proveer el cargo, como publicó LA PATRIA en informe del 14 de octubre. La aplicación de esta norma ha causado revuelo y confusión, pues hasta el año pasado podían elegir a una persona en el cargo sin seguir requisito distinto al voto de las mayorías políticas.

El tema fue abordado ayer en la Primera Cumbre Nacional de Presidentes de Asambleas Departamentales y Concejos Municipales de ciudades capitales que concluirá hoy en el hotel Termales El Otoño, en Villamaría, y en el que participan unos 44 corporados del país.

Sustento jurídico

El abogado José Fernando Ceballos, asesor de la Dirección Jurídica de Función Pública, explicó que dicha elección viene ligada a una norma de la Constitución, el Artículo 126 que fue modificado con el acto legislativo 2 del 2015 y que señala que la elección de estos servidores deberá cumplir con una convocatoria pública previa.

"Concejales y diputados han preguntado por qué se debe aplicar la Ley 1904, y la norma no es solo esta. El acto legislativo que nos modificó la Constitución es una norma de rango constitucional, da la instrucción y hay que atenderla", agregó Ceballos.

Dijo que la Ley 1904 indica que por analogía se debe aplicar en la elección de servidores que son elegidos por las corporaciones públicas, y no hace distinción. "Lo importante con los secretarios de concejos y asambleas es que son cargos de periodo y por lo tanto deberán estar precedidos de una convocatoria pública".

Esperan concepto

Debido a la inquietud con el tema, Función Pública elevó una consulta al Consejo de Estado.

"Si bien es cierto que ya nos pronunciamos, queremos unificar criterios y tener un pronunciamiento definitivo que nos dé un derrotero. Por eso hoy -ayer- les hemos dicho a concejales y a diputados que estemos atentos, y que una vez contemos con el concepto del Consejo de Estado lo estaremos dando a conocer para aplicarlo", informó Ceballos.

La entidad sabe de la premura que tienen estas corporaciones, por ello la solicitud al Consejo de Estado fue darle prioridad a la consulta.

Desde algunas asambleas

Camilo Suárez Torres, presidente de la Asamblea de Amazonas (Partido Alianza Verde)

Para elegir secretario general aplicamos la Ley 1904. Hicimos una convocatoria pública, contratamos con la Universidad Nacional, no nos salió costoso porque tenemos muy buenas relaciones con esta universidad. El 30 de este mes elegiremos la persona. Con estas normas se gana más en la elección, los políticos no pueden meter la mano y a dedo estar nombrando funcionarios. Muchas veces se ponen personas que no cumplen los requisitos, en cambio con la convocatoria todo el mundo se inscribe, concursa y la universidad selecciona. Con ello, la corporación ya elige.

Héctor Fabio Villada, presidente de la Asamblea del Quindío (Partido Centro Democrático)

No hemos elegido secretario, estamos haciendo el proceso mediante la Universidad del Quindío, con la que hicimos un convenio para que no resulte tan costoso. Que una universidad realice el proceso da transparencia, no tiene tanto tinte político. Para nadie es un secreto que los secretarios son fichas de la coalición mayoritaria.

Julio César Díaz, presidente de la Asamblea del Huila (Partido Cambio Radical)

Queremos clarificar dudas con la elección de secretario general, muchas no hemos elegido esperando que se diluciden los vacíos. Hablan de que se debe convocar a concurso a través de una universidad acreditada de alta calidad y ello sale muy costoso, no tenemos la plata; otros dicen que hay que hacer una convocatoria pública, y otros más que no porque es solo para contralores. Siempre es mejor curarse en salud y esperar porque los leguleyos están atentos a una demanda.