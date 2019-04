Alternativos a la Alcaldía de Manizales cocinan sus candidaturas a fuego lento

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Nombre de la receta: Definición de candidato a la Alcaldía de Manizales por partidos y movimientos alternativos e independientes. Ingredientes: 11 precandidatos (10 hombres y 1 mujer).

Preparación: los precandidatos se empezaron a reunir desde el año pasado por grupos. Han tomado café, han asistido a conversatorios, a foros; pero el plato final no lo han logrado servir.

La sazón la ponen tres precandidatos del Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alianza Social Indígena (MAIS), tres de la Alianza Verde, una de Colombia Humana, y cuatro independientes.

El trío del Polo y MAIS

Darío Alexánder Arenas, sociólogo y excandidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático

Dijo que entre los tres definirán candidato y que escogieron esta ruta para darle agilidad al proceso y demostrar que están comprometidos en tomar decisiones. “Si esperamos que todos nos pongamos de acuerdo, no hacemos nada. Primero hay que resolver lo nuestro y también lo del Partido Verde, para sacar un candidato fuerte, y luego hablar con el resto de independientes y alternativos con base en un programa”.

Luis Fernando Acebedo, arquitecto, docente de la U. Nacional y excandidato a la Alcaldía en el 2015

Sostuvo que su caudal político es el trabajo de los últimos cuatro años en movimientos sociales de defensa del medioambiente y del territorio, en la defensa por la educación pública, apoyando la reformulación del Macroproyecto San José, debatiendo temas de movilidad y de espacio público.

Afirmó que cada organización está buscando consolidar sus procesos de unidad. “Necesitamos un poco más de tiempo para que se depuren esos procesos y en lo posible llegar a consensos. Si esa unidad no se da, alguno de nosotros encabezará la propuesta. No me entusiasma mucho presentar mi nombre si no hay unidad, y preferiría ahí que lo hicieran otros”.

Andrés Felipe Betancourth, está en una licencia no remunerada por tres meses como director de la Corporación Vivo Cuenca, excandidato a la Rectoría de la U. de Caldas

Para él, más que un proceso difícil de unidad, lo que ha ocurrido es que los partidos y movimientos se han tomado más tiempo del estimado por sus dinámicas. “Nos está cogiendo la tarde, porque al 27 de junio debemos tener un candidato. Por eso con Darío y Luis Fernando avanzamos en una propuesta para ayudar a decantar los nombres”.

Dijo que el mensaje que quieren dar es que los tres quieren ser candidatos, pero se comprometen apoyar a cualquiera que salga electo de un ejercicio de visitas a hogares y encuentros con la comunidad.

Los verdes

Alejandro Vallejo, empresario y miembro de Compromiso Ciudadano -fajardistas-

Sostuvo que desde el año pasado ha venido participando del grupo de independientes para sacar un candidato único, pero que a su compañero Carlos Mario no le ha interesado conversar en este grupo. “Me gustaría ser el candidato a la Alcaldía de ese grupo, pero si no salgo no tendría problema en apoyar a otro que represente nuestras ideas programáticas”.

Aseguró que quien define candidato de los verdes es la Dirección Nacional, y que quiere escoger por un mecanismo democrático. “Se decidió no hacer consulta, porque el candidato que saliera de esa figura estaría obligado a ir solo hasta el final”.

Alexánder Rodríguez, excandidato a la Cámara de Representantes -grupo Visionarios por Colombia, de Antanas Mockus-

Afirmó que la próxima semana el Partido definirá si hace una encuesta o elige por consenso al candidato único, y que a mediados de mayo ya tendrán resultados.

De la pérdida de curul del senador saliente Mockus, Rodríguez dijo que se convierte en una fortaleza. “Como nos enseña Antanas, que en medio de la crisis siempre hay oportunidad para enseñar y formar a la ciudadanía en cultura política y promover la pedagogía contra la corrupción”.

Según Rodríguez, cada precandidato verde tiene liderazgo, representatividad e historia que quiere poner a consideración de un electorado, y por eso se han demorado. “Saqué 4 mil 800 votos a la Cámara en las elecciones pasadas. Nuestro proyecto político es de centro, creemos que hay personas buenas en todos los partidos, incluso en los tradicionales y si hay alguien que nos apoye bienvenido sea”.

Carlos Mario Marín, politólogo concejal de Manizales -línea de Claudia López-

Vía Whatsapp respondió: “Como candidato (sic) a la Alcaldía de Manizales reafirmo mi compromiso de luchar vehementemente contra la corrupción. Seguiré mi defensa medio ambiental, la que nos permitirá mostrar nuevos modelos de desarrollo. Espero definir mi candidatura en los próximos días, cuando superemos esta etapa. Estaremos dispuestos a componer una candidatura de unidad. Vamos a construir la mayor coalición ciudadana que haya visto el municipio en su historia para que juntos hagamos una Manizales más grande”.

Colombia Humana

Luz Estela Velásquez Barrero, arquitecta

Se declaró miembro de un grupo político alternativo, que aunque no tiene posibilidad de otorgar aval por no contar con personería jurídica sí tiene detrás movimientos políticos que los pueden apoyar, como la UP. “El aval no es prioritario, estamos trabajando en cómo disminuir los problemas sociales, ambientales, económicos y cómo avanzar en colectivo para tener una persona que nos represente y tenga la capacidad de liderar un gobierno casi que de oposición a los gobiernos tradicionales, a lo que ha venido gobernando a Manizales por mucho tiempo”.

Sostuvo que llegar a un candidato único de independientes y alternativos no solo es valiente, sino que es algo que hay que construir a pesar de las dificultades. Es la única mujer precandidata y esto lo ve como un potencial.

Renunció a la ASI

Diego María Arias, gestor cultural

Renunció la semana pasada a la Alianza Social Independiente (ASI) por diferencias con los coordinadores Regional y Local del Partido. “Están contrariando la misión, la visión y los objetivos de la ASI; han estado sosteniendo reuniones con grupos y políticos tradicionales, que son precisamente el contexto en el que no quiero estar. No me consta, pero me mostraron una foto de una reunión con Jorge Hernán Mesa (precandidato del Partido Liberal a la Alcaldía)”.

Orley Trujillo Echeverri, director Departamental de la ASI, desmintió estas versiones. “Él está resentido y maluco porque el Comité Municipal no le dio aval, y no se lo dio porque no hubo confianza, porque no tiene estructuras políticas. Él quiere una candidatura independiente sin partidos, pero sí quiere el aval de un partido”.

Trujillo reconoció que han conversado con algunos precandidatos, como Mesa, a quien respaldaron hace cuatro años para las elecciones a Gobernación, igual que al actual alcalde de Manizales, Octavio Cardona. “El candidato que nos ofrezca garantía y seguridad para el futuro del Partido, que haya compromisos programáticos y que nos tenga en cuenta, a ese respaldaremos”.

Arias señaló que seguirá con su precandidatura cívica y ciudadana y que presentará un proyecto muy distinto a las formas tradicionales de hacer política. Dijo que podría inscribir su nombre por firmas o a través de partidos en Bogotá que le han ofrecido aval.

Otros independientes

Alejandro Maya, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, exviceministro de Transporte

El Partido Colombia Renaciente, creado por exministros y exfuncionarios santistas, le expresaron intención de acompañarlo con el aval, pero Maya considera que todavía hay tiempo disponible para consensuar.

“Lo prioritario es que cada partido independiente escoja candidatos para ir aclarando quiénes y cuáles podrán ser los interlocutores para integrar una alianza con la cual participar y ganar; divididos será muy difícil tener el caudal electoral que demanda llegar a la Alcaldía”.

Para entender los retos más importantes que tiene la ciudad inició unos foros temáticos, que continuará desarrollando mientras los otros independientes definen sus candidatos. Expresó que no hay que pegarse de lo que los divide sino de lo que los une como independientes.

John Alfredo González, candidato del colectivo Creo, que irá por firmas

Ya han recopilado por lo menos 40 mil firmas para la Alcaldía, de las 66 mil requeridas por la Registraduría, pero de las cuales 50 mil deben ser efectivas, por eso estimó que les falta poco.

Creo no se ha reunido con nadie y seguirá trabajando solo. “El tema nuestro es ir independientes de los partidos políticos. Los únicos independientes, siendo sinceros, seríamos nosotros. Los demás son más alternativos. Cuando ya seamos candidatos independientes, miraremos qué hacer más adelante”, indicó González.

Creo también recoge firmas para sus candidatos a Concejo de Manizales, lleva unas 5 mil de 3 mil 600 exigidas.

Felipe César Londoño, exrector de la U. de Caldas

“He estado en conversaciones con diferentes sectores, pero no estoy como precandidato ni he estado buscando el apoyo de ningún partido. Hasta tanto no exista una convergencia o una decisión no voy como precandidato. Seguimos reuniéndonos con algunos precandidatos, los acompañaré, pero como aportante del ejercicio, excepto que las cosas cambien”.