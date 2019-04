“Al que le caiga el guante que se lo chante”: Luis Guillermo Giraldo, precandidato a la Gobernación de Caldas

El precandidato a la Gobernación de Caldas Luis Guillermo Giraldo Hurtado hizo fuertes afirmaciones contra políticos que al parecer compraron votos y estarían vinculados con negocios de microtráfico.

Giraldo Hurtado renunció el pasado lunes del Centro Democrático por considerar que no tenía garantías en el departamento en la elección de un candidato único en esa colectividad, y dijo que sigue su camino a este cargo, pero de forma independiente o buscando el apoyo de otros partidos.

- Señala que hay políticos que compraron votos, ¿a quién se refiere?

Hay un senador que la gente entendida sabe que compró votos, y le declaro la guerra a ese sistema porque corrompe, hace que la persona no vaya al Congreso a servir, considera que simplemente se trata de un negocio, y eso en Caldas, si se ha hecho no ha sido vistoso.

- ¿A quién se refiere exactamente?

No, esperemos; que a quien le caiga el guante que se lo chante. Me lo han contado en barrios como Bosques del Norte, y si me lo cuentan es un hecho. Vamos a luchar contra eso.

- También habla de informes en los que hay incursiones de políticos en el microtráfico, ¿a quién señalan?

Estoy estudiando las estadísticas y viendo en los municipios en los que el microtráfico se ha disparado, y el alcalde es de quién. Quiero tener informaciones más precisas. Aquí salen y le dicen a uno: entonces vaya a la Fiscalía, no. Me refiero a algunos municipios de Caldas, como por ejemplo Pácora, Norcasia, pero necesitamos indagar quién es el que está en ese tema. Eso no es una prueba contundente, pero por lo menos me va a dar indicaciones de lo que se debe hacer antes de las elecciones (27 de octubre) y después si salgo electo gobernador.

- ¿Por qué apenas sale del Centro Democrático hace estas denuncias y no antes, cuando optaba por ser candidato único de ese Partido?

Porque estaba dispuesto a conversar con todo el mundo cuando era precandidato del Centro Democrático, y fue la semana pasada que estuve por Bogotá y recibí informes más concretos, una información que no tenía, y ya disponiendo de ella pude decir lo que dije.

- También dijo que no le gustan las prácticas políticas del senador liberal Mario Castaño, ¿lo está vinculando con todo esto o por qué lo menciona?

No, al que le caiga el guante que se lo chante. Lo cierto es que se compraron votos, mucha gente los vio. No hablo con nombres porque en Bogotá quedaron de darme informes más concretos. Fue para elecciones a Congreso del año pasado, y voy a pelear contra eso. No me importa que corra peligro.